Fotbalové kořeny Smržova rodina nezapře. „Můj děda je z Rudolfova, kde léta trénoval, hrál můj táta i já,“ tvrdí. Starší z bratrů Smržových měl nakročeno i k vyšším fotbalovým soutěžím, ale nakonec zvítězily motorky.
Rodinná tradice se tak vrátila přes nejmladší generaci. Jasmína se přitom k fotbalu dostala náhodou. Původně dělala atletiku, ale když její jedenáctiletý bratr začal hrát za Borovany, zašla jednou na trénink a už u fotbalu zůstala.
Mezi kluky v okresním přeboru zářila, byla i nejlepší střelkyní sezony a všiml si jí například trenér Jiří Malý, který ji pozval i do projektu Holky kopou spolu. S dívčím týmem se nedávno zúčastnila Kouba Cupu, kde i skórovala.
Její výkony neunikly ani Dynamu České Budějovice. Letos tak Jasmína přestoupila do týmu WU15 a nedávno nastoupila k zápasu proti plzeňské Viktorii. „Jsem pyšný táta,“ přiznává Smrž.
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„Mám radost z každého jejího progresu. Teď se musí popasovat s přechodem do Dynama na velké hřiště. V patnácti už to není jen zábava, tréninky třikrát týdně mají úroveň. Ženskému fotbalu celkově se lidé dřív smáli, ale dnes jde nahoru, přicházejí sponzoři a hrají ho mladé, hezké holky, které svůj sport opravdu umějí,“ oceňuje.
Bývalý pilot zápasy své dcery prožívá. „Jsem přísný. Puberta už se hlásí o slovo, takže to občas není úplně jednoduché. Sám jsem v jejím věku dělal chyby, takže ji i chápu. Při fotbale se snažím trochu radit, ale ona mě má úplně na háku. Na rozdíl od trenérů se sice dívám jenom na ni, ale moc mé rady teď nebere. Ale když bude chtít, jsem tu vždy pro ni,“ hlásí.
Jakub Smrž na motorky své děti netlačí – ví, jak nebezpečný svět to je. „Syn zažil docela nepříjemný pád, takže o to jsem opatrnější.“
Velké změny v šampionátu
Když zrovna není Smrž na tribuně, šéfuje svému týmu v šampionátu superbiků. Letošní osmá sezona přinesla doslova revoluci – seriál změnil pravidla a přešel na větší, silnější stroje.
„Je to dobrá změna, motorky jsou blíž top kategoriím a závody jsou hezké. Pro tým to ale znamenalo obrovské investice a práci. Všechno, co jsme za roky nastřádali, jsme museli vyhodit do kontejneru. Bylo to neuvěřitelně hektické, motorky jsme složili týden před sezonou,“ popisuje.
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Minulý víkend závodil jeho tým ve Francii. Tam, stejně jako celou letošní sezonu, stáj reprezentovali sedmnáctiletý český pilot Troy Sovička a o šest let starší Ital Mirko Gennai.
Vedení týmu je pro Smrže náročné, ale má to stále rád. „Je to nahoru dolů. Občas bych to nejradši celé zapálil a vykašlal se na to. Před třemi lety jsme byli vicemistři světa, to bylo skvělé. Letos musíme o každý úspěch tvrdě bojovat. Ale nevzdáváme se,“ uzavírá 43letý Smrž, bývalý závodník seriálu MotoGP.