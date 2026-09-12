Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jakub Smrž je pyšný táta. Dcera září na fotbale, byla nejlepší střelkyní

Pavel Kortus
  12:00
Jasmína Smržová (vlevo) potvrzuje fotbalové geny, které v rodině mají (11. září...

Jasmína Smržová (vlevo) potvrzuje fotbalové geny, které v rodině mají (11. září 2026). | foto: archiv Jakuba Smrže

Smržová hraje od léta za budějovické Dynamo (11. září 2026).
Prezident Petr Pavel na Autodromu Most při mistrovství světa superbiků. Na...
Jakub Smrž a Max Biaggi při závodě superbiků v nizozemském Assenu. (foto z...
Motocykloví závodníci Jakub (vlevo) a Matěj Smržovi
9 fotografií
Vrcholovou kariéru prožil na motorce. V dětství však hrál i fotbal, a tak není divu, že jeho dcera také válí na trávnících. Bývalý jihočeský motocyklový závodník Jakub Smrž vede už osmým rokem svou stáj v superbikovém šampionátu. Ve chvílích volna tráví čas na hřištích, kde fandí dceři Jasmíně. Třináctiletý talent od letošní sezony hraje za budějovické Dynamo.

Fotbalové kořeny Smržova rodina nezapře. „Můj děda je z Rudolfova, kde léta trénoval, hrál můj táta i já,“ tvrdí. Starší z bratrů Smržových měl nakročeno i k vyšším fotbalovým soutěžím, ale nakonec zvítězily motorky.

Rodinná tradice se tak vrátila přes nejmladší generaci. Jasmína se přitom k fotbalu dostala náhodou. Původně dělala atletiku, ale když její jedenáctiletý bratr začal hrát za Borovany, zašla jednou na trénink a už u fotbalu zůstala.

Jasmína Smržová (vlevo) potvrzuje fotbalové geny, které v rodině mají (11. září 2026).
Smržová hraje od léta za budějovické Dynamo (11. září 2026).
Prezident Petr Pavel na Autodromu Most při mistrovství světa superbiků. Na snímku s ním Jakub Smrž, bývalý závodník a nyní šéf stáje Accolade Smrz Racing BGR. (21. července 2024)
Jakub Smrž a Max Biaggi při závodě superbiků v nizozemském Assenu. (foto z výstavy Marka Paulíčka k jeho 60. narozeninám)
9 fotografií

Mezi kluky v okresním přeboru zářila, byla i nejlepší střelkyní sezony a všiml si jí například trenér Jiří Malý, který ji pozval i do projektu Holky kopou spolu. S dívčím týmem se nedávno zúčastnila Kouba Cupu, kde i skórovala.

Její výkony neunikly ani Dynamu České Budějovice. Letos tak Jasmína přestoupila do týmu WU15 a nedávno nastoupila k zápasu proti plzeňské Viktorii. „Jsem pyšný táta,“ přiznává Smrž.

Z louky až do Ligy mistryň se Spartou. „Babi“ Šturmová stále končí i reprezentuje

„Mám radost z každého jejího progresu. Teď se musí popasovat s přechodem do Dynama na velké hřiště. V patnácti už to není jen zábava, tréninky třikrát týdně mají úroveň. Ženskému fotbalu celkově se lidé dřív smáli, ale dnes jde nahoru, přicházejí sponzoři a hrají ho mladé, hezké holky, které svůj sport opravdu umějí,“ oceňuje.

Bývalý pilot zápasy své dcery prožívá. „Jsem přísný. Puberta už se hlásí o slovo, takže to občas není úplně jednoduché. Sám jsem v jejím věku dělal chyby, takže ji i chápu. Při fotbale se snažím trochu radit, ale ona mě má úplně na háku. Na rozdíl od trenérů se sice dívám jenom na ni, ale moc mé rady teď nebere. Ale když bude chtít, jsem tu vždy pro ni,“ hlásí.

Jakub Smrž na motorky své děti netlačí – ví, jak nebezpečný svět to je. „Syn zažil docela nepříjemný pád, takže o to jsem opatrnější.“

Velké změny v šampionátu

Když zrovna není Smrž na tribuně, šéfuje svému týmu v šampionátu superbiků. Letošní osmá sezona přinesla doslova revoluci – seriál změnil pravidla a přešel na větší, silnější stroje.

„Je to dobrá změna, motorky jsou blíž top kategoriím a závody jsou hezké. Pro tým to ale znamenalo obrovské investice a práci. Všechno, co jsme za roky nastřádali, jsme museli vyhodit do kontejneru. Bylo to neuvěřitelně hektické, motorky jsme složili týden před sezonou,“ popisuje.

Smrž v Česku jezdce nenašel, ve svém týmu vítá dva Španěly

Minulý víkend závodil jeho tým ve Francii. Tam, stejně jako celou letošní sezonu, stáj reprezentovali sedmnáctiletý český pilot Troy Sovička a o šest let starší Ital Mirko Gennai.

Vedení týmu je pro Smrže náročné, ale má to stále rád. „Je to nahoru dolů. Občas bych to nejradši celé zapálil a vykašlal se na to. Před třemi lety jsme byli vicemistři světa, to bylo skvělé. Letos musíme o každý úspěch tvrdě bojovat. Ale nevzdáváme se,“ uzavírá 43letý Smrž, bývalý závodník seriálu MotoGP.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu

30. Trabant sraz Vrbno

Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Oznámil to na tiskové...

Rtuť nebo arsen. Červený promluvil o toxických látkách na Šumavě

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. Podle něj se v lokalitě nachází přibližně tisíc tun...

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči vylovili kanystr s naftou a vyzvedávali loď

Potopená plachetnice v Lipně.

Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...

Jakub Smrž je pyšný táta. Dcera září na fotbale, byla nejlepší střelkyní

Jasmína Smržová (vlevo) potvrzuje fotbalové geny, které v rodině mají (11. září...

Vrcholovou kariéru prožil na motorce. V dětství však hrál i fotbal, a tak není divu, že jeho dcera také válí na trávnících. Bývalý jihočeský motocyklový závodník Jakub Smrž vede už osmým rokem svou...

12. září 2026

Navýšení rozpočtu, tři kapitáni, rekordní počet cizinců. Cíle ale Motor nevyhlásil

Tomáš Kundrátek pózuje v dresu Českých Budějovic pro nadcházející sezonu.

Noví trenéři, sportovní manažer i kapitán. Českobudějovický Motor vstoupí do nového ročníku hokejové extraligy s řadou změn. Sezonu začnou ve středu proti Mladé Boleslavi. Jihočeši se pokusí vylepšit...

12. září 2026  9:03

M.A.S.H. po chlumecku. Školáci si na obědech pochutnávají ve vojenských stanech

Žáci ze základní školy v Chlumu u Třeboně obědvají ve vojenských stanech před...

Opravu budovy, kde sídlí družina a jídelna s kuchyní základní školy v Chlumu u Třeboně, nestihli dokončit o prázdninách. V obci proto řešili, jak zajistit obědy pro žáky. Žádná z původně navrhovaných...

11. září 2026  14:29

Z havarované cisterny na jihu Čech vytékala nafta i mléko, zasahovali hasiči

U Studené na Jindřichohradecku havarovala cisterna s mlékem. (11. září 2026)

Cisterna převážející mléko havarovala v pátek ráno na Jindřichohradecku. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči řešili únik provozních kapalin i mléka. To zbylé se přečerpávalo do jiné cisterny, která...

11. září 2026  12:49

Posílal si luxusní zboží do boxů, pak je vybíral bez placení. Škoda je dva miliony

ilustrační snímek

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který si nechával posílat do výdejních boxů nejen v Jihočeském kraji drahou elektroniku. Schránky vybíral bez placení, kdy využil toho,...

11. září 2026  9:19

Blíží se „nechtěné“ derby. Budějovické Dynamo a Písek řeší i spory o hráče

Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.

Smutné derby. Na tom se shodnou obě strany. Poprvé se totiž střetnou A-týmy budějovického Dynama a Písku v ligovém utkání ve stejné soutěži. Třetiligový duel začne v Písku v pátek od 18 hodin. A bude...

11. září 2026  8:28

Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší...

U hranic s Rakouskem od čtvrtka funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku společnost E.ON zprovoznila dobíječku s výkonem 600 kW. Zároveň je...

10. září 2026  16:47

Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu

Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun.

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně...

10. září 2026  15:01

Vzácný Závišův kříž z vyšebrodského kláštera v sobě skrývá další relikvii, tvrdí vědci

Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad...

Závišův kříž z vyšebrodského kláštera, v němž je údajně ukryt úlomek z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, v sobě ukrývá druhou relikvii. Na čtvrtečním mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě...

10. září 2026  12:19

Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Premium
Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025).

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách,...

10. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě. Narazili na čalounici jerlínovou – invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

10. září 2026  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet