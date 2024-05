Jahod bude málo, poškodily je mrazy. Někde samosběry ani neotevřou

Letošní jarní počasí pořádně potrápilo všechny pěstitele ovoce, producenty jahod nevyjímaje. Právě na přelomu května a června už se zpravidla mohou první zájemci vydat na několik jihočeských políček k samosběru.

Letos to mohlo být kvůli mimořádně teplému březnu dokonce o pár týdnů dřív. Plány však zkomplikoval zásadní problém, a to mráz.

Výnosy tak jsou mnohde jen zlomkem očekávané úrody, stejně jako například v Chlumci u Olešníka na Budějovicku, kam by první zájemci mohli dorazit už tento víkend. Letos tam budou nabízet kilogram jahod za 85 korun, což je o 15 korun více než v loňském roce.

„Pro samosběr otevřeme už v pátek. Nesmí ale do té doby přijít kroupy, jinak bude hotovo ještě před sklizní. Kvůli mrazu navíc očekáváme, že jsme přišli možná až o sedmdesát procent úrody,“ vysvětluje chlumecký pěstitel jahod Jan Černoch.

Sezonu už naopak zahájili v podniku Jahody Manho ve Vodňanech na Strakonicku, kam mohli první zákazníci dorazit už v pondělí. Otevřeno tam budou mít přibližně obden, aby jahody stíhaly pořádně dozrát.

„Ptal jsem se prvních zákaznic na kvalitu jahod a prý by potřebovaly ještě alespoň jeden den pořádného sluníčka, aby stihly dozrát. Na polích ale máme obrovské množství plodů,“ tlumočí jejich zkušenosti pěstitel Vasyl Manzyuk.

I zde ale měli problémy s mrazivým počasím, které podnik připravilo o úrodu na jednom ze tří polí, tedy přibližně ze dvou hektarů.

„Naštěstí zbývající dvě stejně velká pole jsme stihli přikrýt ochrannou fólií, tím jsme většinu naší úrody zachránili. Na vymrznutém poli není zatím co sklízet, ale věříme, že tam postupem času ještě něco doroste a dozraje,“ doufá Manzyuk. Dodává, že kilo jahod si lidé mohou nasbírat za 70 korun.

Slabá úroda jako nikdy

Velké komplikace počasí nadělalo rovněž ovocnářům z Písecka, kde tamějším podnikům teploty pod nulou sebraly naprostou většinu úrody. Například pěstiteli Petru Buzickému z Písku zůstalo na polích podle jeho odhadu asi jen pět procent předpokládané sklizně. Samosběr se tak v místě bude týkat jen zlomku lidí oproti jiným létům. Za kilogram jahod u něho lidé zaplatí 70 korun.

„Takhle špatný rok jsem asi ještě nikdy nezažil, to se stává zcela výjimečně. Kvalita zbylých jahod je ale zatím velmi dobrá, jenže to se s počasím může z minuty na minutu změnit. Stačí, aby přišlo krupobití nebo týden v kuse pršelo, a bude to zcela jiné,“ podotýká Buzický. Zároveň dodává, že zbylé červené plody budou připravené ke sběru v příštím týdnu.

„Zájemcům ale skutečně nabídneme velmi málo jahod, takže samosběr se bude týkat spíše lidí z blízkého okolí. Může se stát, že pokud k nám vyrazí někdo z větší dálky, už na něho nic nezbude. Naštěstí nás to ekonomicky výrazněji nezasáhne, protože jsme měli předchozí tři roky velmi dobré,“ bilancuje Buzický.

Problémy hlásí i Jan Matoušek z Písku, jenž bude mít letos sklizeň přibližně o tři týdny dříve než obvykle. Jenže i u něj mráz a také plevel napáchaly rozsáhlé škody.

„Bohužel právě plevel se nám tu letos rozšířil ve velkém, jahody proto budeme mít jen pro naše skalní zákazníky. Pro nikoho dalšího letos vůbec jahodárnu neotevíráme, což se nám doposud nikdy nestalo. Je to velká škoda, protože kvalita plodů je jinak velmi dobrá,“ hodnotí sezonu Matoušek.

Jahody tam pěstují především pro větší podniky, pro ně jich budou mít dostatek. „Odnese to hlavně samosběr. Navíc kvůli plevelu budeme pole zaorávat a začneme jahody pěstovat na jiné lokalitě,“ oznamuje Matoušek.

Dodává, že nasbírání kilogramu ovoce u něj vyjde na 80 korun. „Pokud si je zákazníci nechají natrhat od brigádníků, stojí 120 až 130 korun,“ uzavírá.