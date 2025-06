Petr Nouza má plantáž v Dolní Pěně na Jindřichohradecku. Květnové mrazíky, které neustále ohrožovaly postupně rozkvétající jahody, přečkal bez úhony.

„Plantáž jsme měli přikrytou netkanou textilií a oproti minulému roku díky méně silným mrazům květy nezmrzly. Jahody teď kvetou a začínají se tvořit první plody. Začátek sklizně tak vypadá v týdnu po Medardovi,“ vzkázal. I díky tomu, že se podařilo uchránit většinu květů, bude počáteční cena nižší než minulý rok, kdy lidé platili 90 za kilogram.

Avšak ne každý pěstitel má tak pozitivní zprávy. „Vypadá to, že nám většina pomrzla. Nějaké jahody už jsme slíbili a potřebujeme je natrhat, ale se samosběrem to moc nevidím. Asi vůbec nebude,“ povzdechl si Martin Samec z jahodárny Dražice kousek od Tábora.

Kam se s jistotou sběrači mezi jahodové řádky v červnu nevydají, je statek Zvěřetice u Netolic na Prachaticku. Farmář Jiří Bechyně totiž políčka obnovuje novými sazenicemi. Stejná situace panuje také v Písku u Jana Matouška.

„Teploty minus pět stupňů nadělaly škody“

„Zaorali jsme celou sadbu z minulého roku, takže ani letos sběr nebude,“ řekl pěstitel, který loni bojoval s počasím i plevelem. Ten se na plantáži rozšířil ve velkém, jahody proto měli jen pro skalní zákazníky. Matoušek toho litoval, protože kvalita plodů byla jinak velmi dobrá.

„Měli jsme přikryto, ale teploty minus pět stupňů nadělaly škody. Na hektarové ploše nám zbylo 80 procent produkce. Předpokládám, že se samosběrem začneme v druhém červnovém týdnu za cenu 70 až 80 korun,“ naznačil Jan Srnec z farmy Mokrá u Soběslavi na Táborsku.

Část květů se podařilo uchránit v Leskovicích u Radomyšle na Strakonicku, kde jahody nabízí Miroslav Hradský. Kdy a za kolik se bude trhat, zatím ještě neví, v tomto týdnu to ale ještě nebude. Přesný termín začátku samosběru neznají ani zákazníci Jana Černocha. Ten však na facebookové stránce svého zahradnictví ubezpečil, že jahody v Chlumci na Budějovicku budou. Lidé si sami nasbírají kilogram za 80 korun.

„Sběr jahod na objednání bude, ale pouze do vlastních plastových nádob, do objemu pěti litrů, dovezených předem a označených telefonním číslem, jménem a množstvím kilogramů. Cena jahod nasbíraných od nás je 130 korun za kilo,“ uvedl Černoch. Zároveň upozornil, že samosběru se nemohou účastnit děti mladší 12 let.

Prodávají jen natrhané plody

Zákazníci Sadů sv. Prokopa v Temelíně na Budějovicku sice na pole sami nemůžou, ale získají jahody v biokvalitě, kilogram za 240 korun.

„Není to produktivní, když si lidé ovoce sbírají sami, plody jsou křehké. Zatím vypadají hezky, ale kvůli chladu se zpomalila doba zrání. Těžko odhadnout, jak to bude vypadat za čtrnáct dní kvůli dešti. Loni jsme už touhle dobou sbírali,“ sdělila Jarmila Bartíková.

Ta začala vyřizovat příchozí objednávky od 19. května. „Zájem je ohromný, rezervace budeme muset zastavit, protože bychom nezvládli uspokojit všechny,“ dodala.

V plném květu jsou jahodníky podniku Manho ve Vodňanech na Strakonicku. Stánek tam plánují otevřít v sobotu 7. června. Letos si lidé natrhají kilogram plodů za 80 korun, což je o deset víc než loni. Pokud zvolí koupi předem natrhaného košíku, zaplatí nejméně stovku za kilo, a to podle velikosti plodů.

Vypleto a zaslaměno hlásí rodinná farma U Miklasů nedaleko Strakonic. „První květy sice spálil mráz, ale jahůdky jsou bojovnice a budou. Cena zůstává stejná jako v loňském roce, takže 80 korun za kilogram,“ avizovala Lenka Miklasová.

Aktuální informace o termínech a zralosti jahod stejně jako ostatní pěstitelé Miklasovi přidají na svůj web a facebookovou stránku.