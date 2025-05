Ohořelý a ještě doutnající vrak objevil cyklista v minulém týdnu u cyklostezky podél řeky Otavy ve směru k Zátavskému mostu.

Zavolal policisty, kteří našli prázdný ohořelý vůz. Od začátku vyšetřování vše nasvědčovalo tomu, že ho někdo zapálil úmyslně. Případ si převzala výjezdová skupina píseckých kriminalistů. K vraku vyjížděli také vyšetřovatelé hasičů i policejní psovod se služebním psem, který se specializuje na podobné případy.

Ohořelý vrak auta, se kterým uvázl muž v lese. Pak ho zapálil.

„Automobil měl podezřelý odcizit v noci na Hradišti a odjel na benzinu, kde si koupil svačinu za peníze, které našel uvnitř. Pak pokračoval do ulice U Vodárny, kde najel na cyklostezku a s vozidlem v lese zapadl. Šlo o recidivistu, který se snažil co nejvíce ztížit práci kriminalistů a zajištění stop, které by je k němu přivedly. Vůz tedy zapálil,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Policisté do týdne dopadli podezřelého muže středního věku, kterému vyšetřovatel sdělil podezření ze spáchání trestného činu. Do dvou týdnů by se měl dostat před soud.

„Nešťastný majitel vozu, který si automobil hýčkal pro radost, zjistil nepříjemnou zprávu o krádeži až od vyšetřovatelů,“ dodala Čuřínová Ingrišová.