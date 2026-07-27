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Zemřela legenda horské služby na Šumavě. Ivan Blecha tam pomáhal bezmála 40 let

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  16:48

Ivan Blecha | foto: Facebook - Horská služba Šumava

Pomohl stovkám návštěvníků hor, když se dostali do nesnází nebo se zranili. Stejně tak naučil obrovské množství lidí lyžovat, protože byl výborný lyžař a instruktor. Členové Horské služby Šumava informovali, že je navždy opustil Ivan Blecha, legendární horský záchranář. Zemřel ve věku 71 let.

Působení Ivana Blechy u horské služby na Šumavě na Prachaticku začalo už v 70. letech minulého století. „Tehdy ho právě na Kubovu Huť vyslal jeho tehdejší zaměstnavatel (Strakonické strojírny ČZ) coby kulturního a sportovního referenta podnikového rekreačního střediska,“ napsala na svůj Facebook Horská služba Šumava.

Za bezmála 40 let služby ošetřil stovky návštěvníků hor a přibližně stejný počet lidí zasvětil do umění lyžování, jakožto výborný lyžař a instruktor.

„My, kteří jsme měli tu čest poznat Ivana osobně, na něj nikdy nezapomeneme. Byl to člověk s velkým a dobrým srdcem, veselou povahou a tváří drsného horala,“ napsali jeho kolegové.

Horská služba měla v létě více práce než loni, nejvíc pomáhala cyklistům

Na Ivana Blechu zavzpomínal také Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.

„Byl legendou. Za mlada se účastnil i mezinárodních soutěži, vychoval řadu nástupců v okrsku Kubova Huť. Byl to člověk, kterého měli všichni rádi. Byl hodně aktivní, sportoval, jezdil na lyžích i kole. Lyžování bylo jeho život,“ zmínil Janďura.

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Zemřela legenda horské služby na Šumavě. Ivan Blecha tam pomáhal bezmála 40 let

Ivan Blecha

Pomohl stovkám návštěvníků hor, když se dostali do nesnází nebo se zranili. Stejně tak naučil obrovské množství lidí lyžovat, protože byl výborný lyžař a instruktor. Členové Horské služby Šumava...

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