Působení Ivana Blechy u horské služby na Šumavě na Prachaticku začalo už v 70. letech minulého století. „Tehdy ho právě na Kubovu Huť vyslal jeho tehdejší zaměstnavatel (Strakonické strojírny ČZ) coby kulturního a sportovního referenta podnikového rekreačního střediska,“ napsala na svůj Facebook Horská služba Šumava.
Za bezmála 40 let služby ošetřil stovky návštěvníků hor a přibližně stejný počet lidí zasvětil do umění lyžování, jakožto výborný lyžař a instruktor.
„My, kteří jsme měli tu čest poznat Ivana osobně, na něj nikdy nezapomeneme. Byl to člověk s velkým a dobrým srdcem, veselou povahou a tváří drsného horala,“ napsali jeho kolegové.
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Horská služba měla v létě více práce než loni, nejvíc pomáhala cyklistům
Na Ivana Blechu zavzpomínal také Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.
„Byl legendou. Za mlada se účastnil i mezinárodních soutěži, vychoval řadu nástupců v okrsku Kubova Huť. Byl to člověk, kterého měli všichni rádi. Byl hodně aktivní, sportoval, jezdil na lyžích i kole. Lyžování bylo jeho život,“ zmínil Janďura.