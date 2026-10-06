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Investor chystá na sídlišti Vltava alzheimer centrum, jedno už stojí přes ulici

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  12:46

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U Husovy třídy na českobudějovickém sídlišti Vltava už jedno centrum pro seniory se zvláštním režimem stojí. Nyní se chystá na tomto místě nové. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Stavba domova pro seniory se zvláštním režimem se chystá na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Bude téměř naproti areálu, který nabízí mimo jiné i stejné služby, žijí v něm senioři s Alzheimerovou chorobou, demencí nebo jiným kognitivním onemocněním.

Oba areály bude od sebe dělit jen Husova třída. Ten nový bude stát na pozemcích, které před 28 lety zasáhly trosky vojenských stíhaček, které se srazily ve vzduchu.

Kapacita osmipatrového objektu určeného pro pacienty s Alzheimerovou chorobou bude 154 lůžek. Firma Senevia České Budějovice, patřící do developerské skupiny RS Group, oznámila, že objekt chce otevřít už v příštím roce. Podle majitele společnosti Roberta Sekery je těchto zařízení stálý nedostatek a soukromí investoři dokážou tento deficit řešit rychleji než třeba stát.

Podle popisu projektu zveřejněného na úřední desce magistrátu bude v budově 79 pokojů pro klienty. V přízemí pak technické zázemí s kuchyní, prádelnou a parkovištěm, ve druhém patře ordinace se službami, jako například kadeřnictví nebo pedikúra včetně kryté zahrady.

V Hůrách plánují novou čtvrť s bytovými domy, Alzheimer centrem i školou

Přilehlá Husova třída se rozšíří o pruh k stání. Obestavěný areál včetně vlastního domu bude mít plochu necelých dvou hektarů a napojí se na současné parkoviště v Otavské ulici.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko), který ve stavebním řízení zastupuje město, k tomu uvedl, že takový záměr je pro město potřebný. Populace stále víc stárne a míst v podobných zařízeních je pořád nedostatek. O pozemek mělo přitom město před časem samo zájem.

U Husovy třídy na českobudějovickém sídlišti Vltava už jedno centrum pro seniory se zvláštním režimem stojí. Nyní se chystá na tomto místě nové.

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„Místo je pro takové využití vhodné. Blízko je nejen občanská vybavenost, ale pro chodící klienty i příroda k vycházkám kolem Vrbenských rybníků,“ podotkl Bureš.

Téměř stotisícové Budějovice mají domů pro seniory se zvláštním režimem několik. Hned naproti budoucímu objektu funguje soukromý Alzheimer Home se 170 lůžky. Domov pro seniory na sídlišti Máj disponuje 20 lůžky a oddělení pro tyto klienty má i Domov důchodců na Dobré Vodě. Krajské město navíc plánuje ubytování pro neurodegenerativně nemocné seniory v budoucích pavilonech komplexu v areálu bývalé vojenské nemocnice, kde vznikne nová čtvrť s bydlením a zdravotnickými službami. Další lůžka chce vytvořit investor budované bytové rezidence v Hůrách na okraji Budějovic.

V Třeboni plánují Alzheimer centrum se stovkou lůžek i domov pro seniory

Korporace firem RS Group, která patří mezi největší developery v zemi, postavila už šest podobných pečovatelských domů. V červnu začala budovat další v Ostravě a Nymburku. Podle Roberta Sekery jsou plány společnosti ještě větší, a sice vybudovat v horizontu šesti let nejméně 50 takových zařízení s kapacitou šest tisíc lůžek.

Podle odhadů je v Česku zhruba 180 tisíc lidí trpících degenerativními poruchami, což je pouze součet stanovených diagnóz. Český statistický úřad uvádí, že v zemi je 38 tisíc odmítnutých žádostí o umístění do těchto domovů. Zdravotníci predikují, že do roku 2050 se počet těchto nemocných ztrojnásobí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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