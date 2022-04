Investor potřetí představuje upravené plány na areál s halami u Ševětína

Projekt za čtyři roky odmítla veřejnost a rovněž některé státní instituce. V takzvané velké EIA stanovil krajský odbor investorovi řadu podmínek a řízení k povolení stavby trvá. K předělanému dokumentu, který mimo jiné zmenšil plochu hal na dvě o celkové ploše 2,3 hektaru, se teď bude znovu vyjadřovat veřejnost i dotčené organizace. Součástí řízení je i veřejné projednávání.

„Budeme znovu celý záměr posuzovat. Předešlé projekty měly spoustu připomínek a nedostatků,“ uvedla vedoucí oddělení odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu Marcela Jirková.

Kritici projektu mají teď lhůtu do poloviny dubna na připomínky nebo námitky. U předchozích oznámení se jich sešlo mnoho a očekává se, že u nového posuzování to nebude jiné. Navíc jako u jiných podobných projektů se do záměru vloží i energetická krize a mezinárodní situace.

Zatímco projekt odmítly i některé okolní obce také kvůli přílivu pracovníků z ciziny a neřešenému zázemí pro ně, teď jim firma nabídne práci. Na druhé straně zůstává v záměru vytápění hal zemním plynem.

Podle autorky původního oznámení Hany Peškové z firmy DHW se podoba areálu i provozu tvořila za zcela jiné mezinárodní situace. Projektanti a investor si musí poradit s novými vlivy. Například podle krajského úřadu nasázet víc stromů v areálu, dodat nové hlukové studie a hlavně lépe vyřešit přeložku Ponědražského potoka.

Krajskému úřadu se také nelíbil postup při přípravě pozemku, když z něho investor vymýtil bez řádného povolení zeleň a neuvedl, kolik stromů vlastně zlikvidoval. Také požaduje studii kumulace vlivů na klima, když vedle areálu vede dálnice, stojí fotovoltaická elektrárna a chystají se další podobné záměry.

„V novém projektu jsou nedostatečné změny. Budeme ho znovu připomínkovat,“ uvedla za spolek Pro region severního Českobudějovicka Pavla Figurová.

Autor projektu Ateliér EIS odmítl změny komentovat, investora C. D. K. K. Investment se redakci MF DNES nepodařilo kontaktovat. Objevit by se ale měli při veřejném projednávání.