Doprava: dálnice, obchvaty, mosty
Miliardy korun letos skončí v dopravních stavbách. Řidiči se tak mohou těšit především na zprovoznění dalších etap dálnice D3. „V srpnu bude dokončená část na hranicích s Rakouskem,“ potvrdil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Začne tak sloužit úsek od Nažidel dlouhý 3,5 kilometru. K němu by se mohla ještě do konce roku přidat další část, tentokrát bezmála šest kilometrů od Kaplice-nádraží do Kaplice. Na jihu Čech už pak bude chybět jen poslední úsek D3 od Kaplice do Nažidel, který bude v provozu v roce 2027.
Kromě ŘSD se však chystá pořádně investovat do silnic také Jihočeský kraj, a to 2,3 miliardy z vlastních prostředků a více než půl miliardy z evropských peněz. „Zásadní bude zahájení jižního obchvatu Tábora. To je stavba, na kterou tamní obyvatelé čekají roky,“ podotkl hejtman Martin Kuba (nezařazený, zvolený za ODS).
Hodně projektů je připravených v Budějovicích a okolí. Dopravu zhruba na půl roku výrazně ovlivní především stavba mostu přes řeku Malši, který nahradí současný most Kosmonautů, jenž je ve špatném stavu. V rozpočtu má kraj na tuto akci 333 milionů.
Pokračovat bude stavba nové křižovatky u letiště a začne se naplno pracovat na propojení výpadovky na Krumlov, novém mostu přes Vltavu směrem do Papírenské a na Lidickou. V Budějovicích bude od jara až do konce roku opět rozkopaná Rudolfovská, kde bude pokračovat rekonstrukce ulice směrem k Lipenské, mezi ulicí Na Sadech a viaduktem.
Boural tam autobus smrti, teď údolí u Nažidel překlene nová dálniční estakáda
Na obchvat Blatné je vyhrazených 118 milionů, na přeložku kolem Husince 73 milionů či na obchvat Trhových Svinů skoro 50 milionů, ale ve všech případech bude hotovo až za několik let. To platí také o další etapě jižní tangenty mezi Roudným a Novou Vsí nedaleko Budějovic. Na přípravu této akce je letos vyhrazeno přes 50 milionů.
Zásadní bude také dubnové spuštění Integrovaného dopravního systému. Teď se testuje aplikace, ceny kraj oznámí v lednu. Projekt nese název IDESKA. Radní také schválili nové jízdní řády, které mají zajistit lepší návaznost a více spojů. Na dopravní obslužnost hejtmanství vynaloží v roce 2026 téměř 2,9 miliardy.
Na jindřichohradecké úzkokolejce by mohly jezdit od jara vlaky v celé délce trati. Šlo by o sezonní dopravu zaměřenou především na letní měsíce. Zprovoznění úzkokolejky připravuje její nový majitel, společnost Gepard Express. Pravidelná doprava by se vrátila téměř po čtyřech letech.
Zdravotnictví, školství: nemocnice, azylové domy
Na investice v jihočeských nemocnicích má kraj jako jejich vlastník připraveno přes 274 milionů. Na novou Lineckou čtvrť v Budějovicích je vyhrazeno skoro 230 milionů. Bývalý dolní areál nemocnice se promění na byty a zařízení pro seniory. První etapa vyjde na téměř dvě miliardy a kraj ji chce dokončit v roce 2028. Na ni naváže druhá, kde se počítá se stavbou nových bytových domů.
Rozšiřovat se budou domovy pro seniory v Třeboni a Českých Velenicích na Jindřichohradecku, kde se budou dělat přístavby.
Dlouhodobě v regionu chybějí lůžka pro seniory a také klienty s různými neléčitelnými chorobami. V Táboře se tak má stát součástí nové čtvrti Dvorce domov pro klienty s Alzheimerovou chorobou. „Město jedná o možnosti, aby dům se zvláštním režimem postavil soukromý investor. Jeho kapacita by měla činit 110 až 140 lůžek,“ informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
V Budějovicích budou modernizovat azylový dům Filia a na vybudování noclehárny má jít 30 milionů. Z ubytovny na Okružní se pak za 65 milionů korun stane rovněž azylový dům. A už od 2. ledna Charita Tábor nabídne nový prostor – Nízkoprahové denní centrum na adrese Zavadilská 2842. „Bude otevřené pondělí až pátek od 9 do 16:30 hodin a denně pojme až osm osob. Nabídne prostor k odpočinku, hygieně nebo sociální podporu,“ uvedla mluvčí Diecézní charity České Budějovice Veronika Rybáčková.
Co se týká školství, pravděpodobně největší investicí bude pokračování a dokončení stavby domu mládeže a školní jídelny na českokrumlovském gymnáziu. Kraj tam vloží 167 milionů. A třeba na snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova v Budějovicích město vyčlenilo 45 milionů.
Sport: olympijský festival, Euro Hockey Tour
Rok 2026 bude olympijský. Italská města Milán a Cortina d’Ampezzo přivítají nejlepší sportovce na zimních hrách od 6. do 22. února. Ve stejném termínu se českobudějovické výstaviště změní v olympijský festival. Fanoušci si užijí atmosféru jako na hrách, vyzkoušejí si více než dvacet sportů a přivítají také medailisty po příjezdu z Itálie.
Organizátoři chystají největší olympijský park v Evropě, očekávají tisíce návštěvníků. Připravený bude i program pro školy, společné sledování závodů a zápasů, koncerty či půjčovny.
„Lidé si užijí olympiádu doma a budou přenášet energii našim sportovcům. A zároveň si vyzkoušejí i sporty, ke kterým by se jinak nedostali. Děti to může nalákat a přivést ke sportu. Řada z nich je běžně dostupná, ale třeba biatlon nebo boby si jen tak nezkusíte,“ láká Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.
Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku
Areál výstaviště se v roce 2026 začne měnit. V závěru roku by mohla začít stavba Národního centra míčových sportů. Stát má více než miliardu a hotová má být zhruba za další dva roky. Po letech odkladů se plánují také investice do Sportovního centra mládeže na Složišti, které převzal Jihočeský kraj a přibýt mají nejprve dvě nová hřiště s umělou trávou a záhy také další vylepšení.
České Budějovice budou hostit také významnou hokejovou událost. Od 30. dubna do 3. května se v Budvar aréně odehraje podnik Euro Hockey Tour, který bude poslední akcí před mistrovstvím světa. Češi budou obhajovat prvenství z loňského ročníku proti výběrům Finska, Švédska a Švýcarska, přičemž na turnaji už budou hrát i hvězdy z NHL.
Pro příští sezonu vypadla z kalendáře WRC Středoevropská rallye, a tak po třech letech budou nejlepší světoví piloti na jihu Čech chybět. Fanoušci však nepřijdou o tradiční Rallye Český Krumlov, která má termín 52. ročníku 22. a 23. května.
Kultura: festivaly i stavba galerie
Obyvatelé Budějovic budou čekat, jak se povede zahájit provoz za více než 900 milionů korun dostavěné a zrekonstruované Slavie v centru města. Od jara tam budou působit první spolky, naplno má provoz začít v červnu.
„Na 6. června chystáme slavnostní otevření. Bude to akce spojená s Pavlem Šporclem, ale více zatím neprozradím,“ zmínil náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS). Ve Slavii také začne hrát soubor Malého divadla.
Šťastné vzbouřence to prostě baví. Kapela se dala dohromady jen proto, aby v létě koncertovala
Nachystaný je také 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, jenž začne 17. července a potrvá do 8. srpna. Uskutečnit se má 44 koncertů na 14 místech, z toho tři budou nová. Připravené jsou rovněž tři světové premiéry. Tématem je Labyrint příběhů.
Chybět samozřejmě nebude ani festival Mighty Sounds, který se na letišti v Táboře odehraje od 26. do 28. června. Hlavními hvězdami budou Pennywise, Skindred, Exploited, Agnostic Front nebo Talco.
A u části fanoušků festivalu Hrady CZ nastalo nedávno zklamání, jiní se naopak radovali a těší se na nové prostředí. Pořadatelé akce oznámili velikou změnu. Tradiční hudební událost se v roce 2026 neuskuteční nedaleko hradu Rožmberk na Českokrumlovsku, ale stěhuje se k zámku Hluboká na Českobudějovicku, přesněji bude za Munickým rybníkem u Hluboké.
První velký balík peněz, celkem 135 milionů, má kraj vyčleněný na zahájení stavby nové Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí. Hotová by měla být v roce 2028. Město se tam připojí s vlastním projektem a odkryje Mlýnskou stoku a upraví její okolí, pod zem pak v dalších letech zmizí tamní parkoviště.
Městské investice: náplavka i nové bazény
Největší budějovickou investicí co do počtu vynaložených peněz bude zahájení stavby náplavky Malše s pěším korzem na Zátkově nábřeží mezi Slavií a Železným mostem. Na první etapu je vyčleněných 100 milionů.
V Prachaticích to bude pokračující projekt knihovnického a vzdělávacího centra, na nějž půjde dalších 81 milionů korun. Celkové náklady činí téměř 200 milionů. Stavba by měla být hotová v červnu.
V Jindřichově Hradci velkou položku představuje rekonstrukce bývalého pivovaru, která začala letos. Z opuštěného a chátrajícího areálu vznikne za 450 milionů korun multikulturní centrum a pivovar s restaurací.
„Co se týče investic na rok 2026, tak už jsme zahájili druhou etapu modernizace čistírny odpadních vod. Jedná se o akci s rozpočtem přesahujícím 190 milionů korun. Pokračovat bude ještě v roce 2027,“ sdělil starosta Michal Kozár (ANO).
Při rekonstrukci jindřichohradeckého pivovaru objevili varnu z 18. století
Rozpočet Písku počítá s dokončením velkých investic, kterými jsou nový plavecký bazén a přístavba ZŠ Tomáše Šobra. Dále zahájí stavbu sportovní haly, parkovišť a řadu dalších projektů. Investiční výdaje by v příštím roce měly činit pro Písek rekordních 881 milionů.
V Táboře dají 47 milionů na rekonstrukce městských bytů a třeba na vylepšení venkovního akvaparku půjde 20 milionů, 13 milionů na úpravy G-centra.
Ve Strakonicích za 71 milionů dokončí rekonstrukci Velkého náměstí a za 22 milionů začnou s opravou plaveckého bazénu.
Český Krumlov čekají v následujících letech velké investice do bazénu a zimního stadionu. V polovině roku by radnice mohla mít stavební povolení na nový akvapark. Areál má být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů bez DPH.