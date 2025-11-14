Páteční hodnoty byly nepatrně vyšší než čtvrteční teploty, které také ovlivnila na horách silná inverze.
Na šumavské stanici Churáňov v pátek naměřili 19,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2010 měl hodnotu 17,6 stupně. Kvilda Perla zaznamenala 19,3 stupně, což představovalo překonání nejvyšší hodnoty 14,5 stupně z roku 2002.
|
Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách
A také v Pohoří na Šumavě v Novohradských horách v pátek padl rekord. Doposud platila hodnota 14,3 stupně Celsia z roku 2020. Dnes tam bylo 20,7 stupně.
„Jedná se o výrazné překonání rekordů. Teplo bude ještě o víkendu, ale od pondělí by se už mělo ochladit. V příštím týdnu by mohlo i sněžit a to i v nižších polohách,“ řekl František Vavruška z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.