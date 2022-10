Invalida dostal čtyři roky vězení za zneužívání školačky, uplácel ji pamlsky

Drobný třiašedesátiletý muž přišel k soudu o francouzské holi. Jednání uvedené v obžalobě přiznal. Podle spisu si při sexuálních praktikách dívku natáčel na mobil. Za návštěvy jí dával drobné peníze a pamlsky. Zneužívání náhodou odhalila matka poškozené dívky.

„Nikdy jsem podobné myšlenky neměl. Asi to zavinily léky na Parkinsonovu nemoc, nevěděl jsem, co dělám. Lituji toho,“ vysvětloval soudu obžalovaný, kterému hrozilo pět až dvanáct let vězení.

Na trestu se dohodl se státní zástupkyní a soud dohodu přijal. Dokazování se tak zúžilo na čtení znaleckých posudků, podle nichž muž trpí poruchou osobnosti, ale je si svého protiprávního jednání plně vědomý a netrpí deviací.

Podle posudku sexuologa Jaroslava Zvěřiny by se mu měl omezit styk s dětmi a uložit sexuální léčba. Děti by k němu neměly chodit ani při návštěvách domova důchodců, kde muž v současnosti žije.

„I když měl snížené ovládací schopnosti, byl schopen rozpoznat společenskou nebezpečnost svých skutků,“ zhodnotil Zvěřina.

Matka se divila, kde bere dcera sladkosti

Obžalovaný byl sice v minulosti několikrát trestaný, ale sankce už má zahlazené.

Podle znalců si poškozená školačka do života nenese žádné trauma, praktiky plně nevnímala. Zda se jí tato zkušenost vybaví někdy v budoucnu, nikdo zatím neví. Prostřednictvím svého zmocněnce má dostat od obžalovaného odškodnění za nehmotnou újmu ve výši 150 tisíc korun.

„Jako polehčující okolnost uznáváme jeho bezúhonnost a upřímnou lítost. Čin zpočátku popíral a odmítal vypovídat, přiznal se pod tíhou důkazů. Přitěžuje mu úmyslné a pokračující jednání,“ poznamenal předseda senátu Ondřej Kubů.

Trest pod spodní hranicí zákonné sazby soud vyměřil vzhledem k nařízenému ambulantnímu sexuologickému léčení a také s přihlédnutím k tomu, že obžalovaný nakonec uznal vinu a na trestu se dohodl se státní zástupkyní Dagmar Šimákovou..

Ta pro něj navrhovala pětileté vězení, obhájce obžalovaného vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta žádal jen podmínku. Oba si nechali lhůtu pro odvolání.

Soudce Kubů připomněl, že trestnou činnost obžalovaného odhalila náhoda a svědkem zachycené fotografie v jeho dvou telefonech. Matce holčičky totiž začaly být podezřelé drobné dárky a výmluvy, že věci našla. Dívka si také domů nosila různé sladkosti, které ale měla od lékaře vzhledem k zdravotnímu stavu zakázané.