Stačí pár kliknutí a statisíce jsou fuč. Internetových podvodů přibývá

Vše letos začalo případem pachatele, který pod záminkou osobního setkání s italským zpěvákem Gianlucou Ginoblem vymámil z mladé ženy z Táborska více než 700 tisíc korun.

„Podvodník z ní peníze vylákal ve více než dvaceti splátkách a tvrdil, že je potřebuje na různé poplatky. Ty měly být určeny například na letenky, covid test, ubytování v hotelu nebo přepravu zavazadel,“ popsala policejní mluvčí Lenka Pokorná s tím, že trestný čin má nejspíše mezinárodní přesah, a je tak velmi obtížné jej objasnit.

To potvrzuje i Miroslav Šupík, policejní specialista v projektu Kyber rádce, který se na podobné případy zaměřuje a upozorňuje občany na rizika internetových podvodů. „Pravděpodobnost, že se nám podaří odhalit pachatele, je u těchto případů i přes veškeré úsilí malá. Jakmile peníze z účtu poškozeného odejdou, je šance na jejich návrat skutečně minimální,“ upozorňuje.

Poslední nadějí je podle něj banka, která může platbu vyhodnotit jako rizikovou a klienta kontaktovat, zda chce platbu opravdu provést. To potvrzuje i mluvčí ČSOB Patrik Madle. Upozorňuje, že ačkoli šance na záchranu peněz existuje, při dnešní rychlosti finančních toků se téměř vždy hraje o minuty.

„Pro odhalení podvodu je vždy potřeba součinnost klienta a komunikace mezi ním a bankou je naprosto klíčová. Pokud podezřelou platbu odhalíme my, spustíme několik bezpečnostních opatření, abychom minimalizovali riziko ztráty peněz. Pokud ji odhalíte sami nebo máte pouhé podezření, měli byste co nejrychleji zkontaktovat svoji banku a poskytnout co nejpřesnější informace k události,“ popsal Madle.

Sliboval svatbu, získal miliony

Měsíc po nahlášení podvodu ohledně fiktivního setkání se zpěvákem jihočeští kriminalisté vyšetřovali další podobný případ. Při něm pachatel dostal ze sedmdesátileté ženy z Krumlovska dokonce více než pět milionů korun. Při svém nekalém jednání se vydával za lékaře žijícího v Jemenu, který ženě sliboval společný život i svatbu.

„Po celou dobu konverzace podvodník ženě psal, že by za ní rád přijel, ale bohužel nemá finanční prostředky na cestu. Dále sliboval, že spolu budou bydlet, a v neposlední řadě, že si ji vezme. Žena tak podvodníkovi za dva roky „na cestu“ několikrát přispěla. K tomuto účelu použila mimo jiné prostředky, které získala z dřívějšího prodeje domu,“ popsal Šupík. Dodal, že žena se kvůli podvodníkovi dokonce i zadlužila.

I zde je podle policistů dopadení pachatele nepravděpodobné, pokud by se to podařilo, hrozilo by mu až osm let za mřížemi. Nejedná se přitom o ojedinělé případy. Kybernetických zločinů, ať menších, či stejně závažných, jen jihočeská policie zaznamenává stovky ročně. Jejich počty se navíc rok od roku zvyšují. V roce 2021 policie evidovala 593 podobných případů, v roce 2022 jich už bylo 912.

Zatím poslední velký případ tohoto druhu začali vyšetřovat prachatičtí kriminalisté začátkem dubna. Podvod jim nahlásila poškozená žena, která si na internetu vyhledala společnost nabízející možnost investování do kryptoměny. Následně zástupci společnosti umožnila vzdálený přístup do počítače a po menších částkách mu zaslala více než tři a půl milionu korun.

„Pachatel vydávající se za investičního poradce pod různými záminkami přiměl ženu k zaslání peněz na kryptoměnovou burzu a k následným převodům na různé kryptoměnové peněženky. To vše s příslibem zhodnocení vložených prostředků. Přičemž z obsahu komunikace mezi poškozenou a pachatelem bylo zřejmé, že muž jednal s úmyslem připravit ženu o maximální finanční částku pod falešným příslibem,“ popsala policejní mluvčí Martina Joklová.

Kvůli nepravděpodobnému a mnohdy zcela nemožnému dopadení pachatele policie apeluje na všechny uživatele internetu, aby vždy jednali velice obezřetně a neposílali své peníze ani osobní údaje nikomu, u koho si nejsou jistí jeho záměry. „Je nutné říct, že peníze z účtu nikdy nezmizí samy. Pokud podvodníkovi neposkytneme potřebné údaje, tak se na náš bankovní účet nemůže dostat,“ říká Šupík.

Kvůli šíření osvěty policie také spustila počátkem roku 2023 preventivní projekt Kyber rádce. Jeho cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o aktuálních metodách internetových podvodníků a jak se jim bránit. Více se o něm lze dočíst na webu www.policie.cz.