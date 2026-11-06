Pokud se přístup provozovatele zábavního parku Svět obrů v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně nezlepší, může Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) udělovat pokuty opakovaně. To uvedli inspektoři poté, co v září informovali o udělení sankce 450 tisíc korun. Firma se nepolepšila a tentokrát zaplatí ještě o 40 tisíc víc.
Důvodem pro udělení pokuty bylo opětovné nedoložení podkladů a dokumentů nezbytných pro provedení kontroly nakládání s odpady. „Pokuta navazuje na předchozí sankci ve výši 450 tisíc korun uloženou za stejné porušení zákonné povinnosti. Požadované dokumenty přitom dosud nebyly předloženy,“ zdůvodnila ČIŽP. Rozhodnutí je pravomocné.
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Zástupce parku však pro ČTK odmítl pochybení. Zámek prý nekoupili proto, aby jej zničili. Naopak mu chtějí navrátit život, což je vize, které se nevzdají. Posteskl si, že namísto podpory a konstruktivního hledání řešení se prý opakovaně setkávají s nepochopením, nepřátelskými postoji, stížnostmi, správními řízeními a neustálým zpochybňováním jejich aktivit.
„Nechceme tvrdit, že pro nás nemají platit zákony. Nežádáme žádné výjimky ani zvláštní zacházení. Žádáme pouze spravedlivý, předvídatelný a přiměřený přístup, který bude zohledňovat skutečný stav historického objektu i naši prokazatelnou snahu o jeho záchranu,“ dodal za park Pavel Žufan. Park provozuje firma Palazzo d’Este Invest.
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Inspekce může za neposkytnutí součinnosti při kontrole uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun. Obě dosavadní sankce se tak pohybují na horní hranici. Pokuty může udělovat, než firma začne plnit své povinnosti.
„Protiprávní stav trvá po celou dobu, kdy kontrolovaný subjekt požadované podklady nepředloží,“ sdělila ČIŽP s odkazem na judikaturu nejvyššího správního soudu. Nadále požaduje předložení chybějících dokumentů a bude pokračovat v krocích směřujících k dokončení kontroly. Při pokračování potíží může přikročit i k dalším zákonným sankcím.
Problémy pro Svět obrů se v posledních dnech jen hrnou. Koncem října totiž rozhodl stavební úřad v Třeboni o zákazu provozu zábavního parku v jeho současné podobě. „Chybí povolení, ačkoli to povolení podléhalo. Je to v CHKO, v aktivní zóně záplavového území, v památkové oblasti a také v rozporu s územním plánem,“ vypočítal v úterý Miroslav Roubal, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu v Třeboni.
Podle informací ČTK z minulého čtvrtka úřad zahájil i řízení o odstranění stavby. Zástupci Světa obrů mohou požádat i o dodatečné udělení povolení. Provozovatelé se též mohou proti verdiktu odvolat. Pokud rozhodnutí nabyde právní moci, park by se nemohl v příštím roce otevřít, byť se chystá jeho rozšíření. Odvolání by potom řešilo hejtmanství.
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„Proti rozhodnutí o zákazu užívání pozemku se samozřejmě odvoláme ke krajskému úřadu. Věříme, že nad formalistickým přístupem nakonec zvítězí zdravý rozum, spravedlnost a objektivní posouzení celé záležitosti. Nenecháme se odradit a za svým projektem si stojíme,“ napsal v úterý redakci Žufan. Rozhodnutí firma považuje za nepřiměřené a šikanózní.