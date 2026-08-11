Rozsudek potvrdila iDNES.cz mluvčí soudu Ivana Vobejdová s tím, že není pravomocný. Třiasedmdesátiletý odsouzený se sice k vině přiznal, ale k výši trestu odvolal.
Případ přitom řešil soud už podruhé, první verdikt zrušil odvolací Vrchní soud. Policisté podezřelého a jeho transakce sledovali od roku 2021.
„Zpronevěřené finanční prostředky vyzvedával a pravděpodobně používal pro svoji potřebu. Konal tak s úmyslem získat majetkový prospěch, přestože byl osobou, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy věřitelů,“ uvedl dříve jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Jako insolvenční správce měl Václav Svoboda spravovat peníze, které vymohl od dlužníků a patřily jejich věřitelům. Těm je však nevracel, takže za 13 let na jeho kontě zmizelo téměř 67 milionů korun.
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Ze zadlužených firem vyvedl na své účty 67 milionů, viní insolvenčního správce
Hájil se tím, že byl vydírán mafií kosovských Albánců a bál se o život. Tvrdil, že se už dříve vypravil do Černé Hory, aby tam podal trestní oznámení, které ale vyznělo do prázdna.
Před vyhlášením rozsudku proto žádal o shovívavý trest také s ohledem na svůj věk a zdraví. Takové důvody předsedkyně soudu Soňa Biskupová Fišerová odmítla. „Touto optikou by každý obžalovaný vysokého věku vyvázl s podmíněným trestem,“ uzavřela podle serveru soudkyně.
Soudci neuvěřili obžalovanému ani vydírání mafií. Tuto možnost kriminalisté nepotvrdili. Pravděpodobnější verze byla podle soudkyně Fišerové, že se s Albánci spojil a zpronevěřené prostředky neúspěšně investoval do nemovitostí v černohorském Kotoru. Poškodil desítky věřitelů v Českých Budějovicích, Brně a v Praze.