Indiana Jones by ztratil licenci po pěti minutách filmu, říká archeolog

Jaký byl nejvýznamnější nález vaší kariéry?

Těžko říct, je to hodně individuální. Každý archeolog to má jinak. Pro mě jsou to nejspíš lokality z přelomu letopočtu až do roku 400, kdy se na našem území pohybovali Germáni. Souvisel s nimi i můj první velký objev. Tehdy jsem ho ale kvůli režimu musel maskovat.

Archeologický objev se dá zamaskovat?

Vedoucí mojí diplomové práce byl fanatický komunista. Tenkrát mi dal za úkol zkoumat ideově politické problémy pravěku a kvůli boji proti revanšismu také dokazování slovanského osídlení jižních Čech. Můj první větší objev bylo rozsáhlé germánské sídliště u Zlivi, které bylo v té době prvním v jižních Čechách. Germáni do celého konceptu nezapadali, a navíc tehdy nebyli moc v kurzu. Maskoval jsem ho tedy jako sídliště římské a kopal jsem na něm několik let.