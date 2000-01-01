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Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125. výročí od jejího založení. Fotoreportér iDNES.cz u toho nemohl chybět.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Holky a mašiny. Název jedné písničky od Daniela Landy jsme si vypůjčili pro tuto fotku. Pěkné dívky a pěkné motorky, to vždycky patřilo k sobě. Na Lipně tomu není jinak.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nizozemská parta kaskadérů na jih Čech přivezla i svou show The Wall of Death. Je to dechberoucí podívaná, při které sledujete, jak řidič na stařičkém indianu jezdí kolem dokola šapitó.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A dělá u toho opravdu „psí kusy“. Jezdí ve stoje, bez držení řidítek či si od nadšených diváků za plné jízdy vybírá peníze. Pokud budete mít možnost se jít podívat, určitě neváhejte.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Lipně nad Vltavou byly k vidění samozřejmě i historické kousky. Ke značce patří neodmyslitelně červená barva a zlaté nápisy. Značku Indian založili v roce 1901 ve Springfieldu v Massachusetts George Mallory Hendee a Oscar Hedstrom. Původní název byl Hendee Manufacturing Company, v roce 1923 se firma přejmenovala na Indian Motocycle Manufacturing Company. Byla jedním z prvních výrobců motocyklů v USA a také jedním z největších výrobců motocyklů na světě. Velkou část produkce tvořily motocykly s velkoobjemovými dvouválcovými motory do V s rozvodem SV.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
U Lipenské přehrady je kromě klasických motocyklů k vidění i řada raritních kousků. Jako třeba tato červeno-bílá motorka, která se pyšní obřími reproduktory či předním kolem ozdobeným pivními lahvemi.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rychlost, i to je Indian. Pokud jste neviděli, určitě si pusťte film v Zajetí rychlosti s Antony Hopkinskem v hlavní roli. Je to skutečný příběh o Burtu Munroovi a jeho legendárním spojení značky Indian a solných plání Bonneville v Utahu. Novozélandský závodník Burt Munro v roce 1967 stanovil na podomácku upraveném stroji Indian Scout (ročník 1920) rychlostní rekord 295,45 km/h.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V pátek před polednem už byla lipenská promenáda plná zaparkovaných strojů a nejrůznějších modelů značky. Tu a tam jsme zahlédli i jiné značky motocyklů, pořadatelé nikoho třeba s konkurenčním Harleyem-Davidson nevyhazovali.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Láska k motorkám na věk nehledí. Naopak, na Lipno se sjely stovky dříve narozených milovníků a vyznavačů indiánů. „Jsme s Nizozemska a moc si to tu užíváme. Já i manželka máme Indiana Scout, tak jsme si Česko nemohli nechat ujít. Určitě se sem ještě vrátíme, máte to tady nádherné,“ říkali manželé ve středních letech, kteří se také procházeli po promenádě mezi zaparkovanými stroji.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na Indian Rider Festu jste se mohli například nechat tetovat, večer poslechnout muziku, koupit stylové značkové oblečení či si vestu ozdobit nášivkou.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Indian Scout. Legenda značky. Tento vystavený model vyrobili v roce 1920. Původní Scout z roku 1920 měl motor o obsahu 606 cm³. Zdvihový objem následně navýšili na 745 cm³ v roce 1927.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Holky a indiány? Jasně! Tato dáma přijela na Lipno z Nizozemska a pózuje s netypicky růžovým scoutem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V sobotu mají pořadatelé na programu spanilou jízdu. „Počítáme, že s námi pojede okolo 1 500 motorek. Vyrazíme okolo Boletic do Volar, pak zpátky přes Chvalšiny a Krumlov,“ říká za pořadatelský tým Vojen Smíšek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Indian Rider Fest pokračuje v Lipně nad Vltavou až do neděle. A když budete pozorní, uvidíte nejen na Lipensku, ale všude po kraji desítky motorek značky Indian. „Počítáme s tím, že za víkend k nám přijde několik tisícovek motorkářů,“ doplňuje Smíšek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES