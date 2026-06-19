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OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno

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  15:41
Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125. výročí od jejího založení. Fotoreportér iDNES.cz u toho nemohl chybět.
Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026) Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026)

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