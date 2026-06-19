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OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno
Upustili pneumatiky a pomohla speciální technika. Hasiči vyprostili uvázlý autobus
Autobus v úterý dopoledne na Českokrumlovsku naboural do viaduktu a zčásti přišel o střechu. Po 13. hodině se hasičům podařilo vozidlo zpod viaduktu vyprostit a přibližně za dvě hodiny byl na silnici...
Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod
Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...
Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice
Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...
OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři
Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po...
Loupež v autobusu. Mladík mířil pistolí školačkám na hlavu a chtěl peníze
Střelnou zbraň ve čtvrtek ráno podle svědků namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice na Českokrumlovsku. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval...
Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum
Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...
Sinice psům chutnají, ale mohou je zabít. Expert o problémové kvalitě vody v Lipně
Hydrobiolog Petr Znachor z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích sleduje kvalitu vody v Lipně přes třicet let. V rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje na problematiku fosforu, který se...
OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno
Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....
Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod
Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...
Kriminalisté obvinili řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem
Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže...
Chystají novou čtvrť pro téměř 600 lidí. Má pomoci rozvoji Jindřichova Hradce
Řadové domy, dvojdomy i byty. To všechno pro bezmála 600 lidí. Takové má být nové jindřichohradecké předměstí Zbuzany, na němž radnice pracuje. Dvacetitisícové město chce čtvrtí na jihozápadním...
Studenti na exkurzi u Lipna zvraceli z jídla, záchranáři je rozvezli do nemocnic
Ke studentům gymnázia, u kterých se objevily nevolnost, bolesti břicha, zvracení a průjem, vyjížděli v noci záchranáři do Přední Výtoně na Českokrumlovsku. Výrazné zažívací potíže se u nich podle...
Starosta Lišova čelí pokutě za projekty, kolegové po něm chtějí 1,7 milionu
Bezmála pětitisícové město Lišov na Českobudějovicku bude chtít po svém starostovi zaplatit vysokou sumu za nedodržení podmínek při zpracování projektové dokumentace. On sám přiznává chybu, výši...
Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice
Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...
Tragédie ve vodáckém areálu. Při výcviku se utopil hasič
Ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích se dnes dopoledne stala tragická událost. Při služebním výcviku se tam utopil hasič. Neštěstí už vyšetřuje také policie.
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Červencové spuštění systému Ideska platí. Mění se prakticky vše, říká dopravce
Jihočeský integrovaný dopravní systém Ideska začne fungovat za necelý měsíc. Kraj už spustil předprodej a města schvalují připojení svých MHD. Někteří cestující si stěžují, že se jim jízdenky zdraží,...
Půjčovny lodí i kempy věří v lepší červenec. U řek v kraji zdražili jen mírně
Snad bude letos v červenci lepší počasí, věří podnikatelé u jihočeských řek. Loni tento vodácky nejvytíženější měsíc propršel, což se propsalo do jejich tržeb. V korytech toků je málo vody, nedávné...