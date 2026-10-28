Stojím sám v sále před pěticí hudebníků a kamarádů. Každý z nich je připravený u svého nástroje. Josef Fojta za mikrofonem, Petr Kubát s kytarou, Jan Reindl za klávesami, Michal Hořejší s basou na krku a David Tačud Petroušek sedí za bicími.
Hned rozjedou skladbu s názvem Plastic Moon a mně se po pár tónech vracejí vzpomínky na mládí, na narvané kluby a na jiskřivou atmosféru při koncertech.
Až mi z toho na neveřejné generální zkoušce naskočila husina. Stejně jako tenkrát. Je vidět, a hlavně slyšet, že to pánové mají pořád v rukou. Výroční koncert českobudějovické kapely In Memory bude, jak se už nyní zdá, velká hudební událost na jihu Čech. Po dlouhé době je fanoušci uvidí na pódiu zase spolu, v původní sestavě.
Poslední koncerty před rozpadem odehrála tato pětičlenná partička v dnes už neexistujícím budějovickém Marty’s klubu a pak ještě jeden v Praze. Přesně před 20 lety.
„Kluky jsem obepsal na začátku tohoto roku s tím, jestli by se nechtěli sejít a zahrát si. Bylo to hlavně na popud toho výročí,“ přibližuje Petr Kubát. Čtyři ostatní členové okamžitě přikývli. Velkého hudebního návratu se tak fanoušci dočkají 20. listopadu v budějovické Besedě.
„Už na první zkoušce jsme zjistili, že nám to spolu pořád skvěle funguje. Bylo až překvapivé, jak rychle jsme se na sebe znovu dokázali napojit. A hlavně nás to všechny bavilo. Tak jsme si řekli, že by byla škoda nechat to jen ve zkušebně,“ líčí Josef Fojta.
Na gymnáziu jsme se potkali – Michal, Pepa a já. Oni dva už tehdy žili takovým hipísáckým stylem a já mezi ně s dlouhými vlasy taky dobře zapadl. To byl rok 1998.
Petr Kubát, kytarista
„Až mě to samotného překvapilo. Asi existuje nějaká svalová paměť, protože my jsme tehdy ty skladby opravdu jeli pořád dokola, neustále. Muzikou jsme žili,“ doplňuje s úsměvem Michal Hořejší.
Baskytarista skončil s aktivním hraním před deseti lety. Potom, co se zbylými „memoráky“ zase pustil do zkoušení a oprašování starých věcí, ho hraní začalo opět bavit. První zkouška ho přesvědčila, že dát kapelu na jeden koncert zase dohromady, je vlastně dobrý nápad.
Josef Fojta měl zpočátku obavy o zpěv. „To byl asi největší otazník, jestli se to povede. Sice tak porůznu pořád někde hraju, ale spíš už jen na kytaru. Ale nakonec to dopadlo dobře,“ těší Fojtu.
Začátky ve školních lavicích
Vraťme se však do doby zhruba před čtvrt stoletím. To vznikala kapela In Memory na Českém reálném gymnáziu. „Tam jsme se potkali – Michal, Pepa a já. Oni dva už tehdy žili takovým hipísáckým stylem a já mezi ně s dlouhými vlasy taky dobře zapadl. To byl rok 1998. Klukům mě doporučil češtinář Křešnička, který mě učil v prváku,“ vzpomíná Kubát.
Náctiletí kluci hltali muziku ze šedesátých let, kapely jako The Doors, Led Zeppelin, Jimiho Hendrixe a další. „Tenkrát to bylo pro nás jako náboženství, nic jiného jsme neposlouchali. Mě pak hodně ovlivnila například rocková opera Jesus Christ Superstar, muzikál Vlasy nebo samozřejmě – nejen mě – festival Woodstock,“ dodává Fojta.
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„Tehdy nebylo všechno na internetu jako dneska. Do Prahy na koncerty jsme se také moc nedostali. Pro mě byl v tomto inspirativní Petrův táta, který měl doma hodně starých alb, která jsme si půjčovali, poslouchali a vypalovali,“ přidává Hořejší.
V říjnu roku 1999 kapela odehrála první koncert s bubeníkem Davidem Tačudem Petrouškem v Divadle Pod čepicí. To také už dnes nenajdete, sídlilo ve starých silech, která na Pekárenské ulici ustoupila stavbě IGY Centra. O tři roky později k sobě přibrala klávesistu Jana Reindla.
„To byl zlomový moment. Už jsme věděli, že potřebujeme klávesy. S příchodem Honzy se náš styl hodně vyprofiloval, ustálil. Už se to víc blížilo hard rocku, předtím byl náš repertoár víc bluesový. Honzovy hammondky do toho krásně zapadly. On je navíc silný i autorsky, přinášel třeba kytarové riffy, které jsme pak používali,“ shodují se Kubát s Hořejším. „Jako kluk jsem hrál na piano, ale do kapely jsem přišel vlastně s kytarou,“ podotýká Reindl, který si na výroční koncert pořídil i nový klávesový aparát.
Písničky skládali většinou společně. „Buď přišel s nápadem třeba Pepa nebo Honza, na zkoušce jsme se kolem toho riffu nebo nápadu začali motat a společně jsme to dodělali,“ říká Kubát.
Zahráli si i s Blue Effect
In Memory se postupně vypracovali na hudební stálici nejen na jihu Čech. Pětice muzikantů svým originálním pojetím hard rocku a blues rocku ovlivnila celou následující generaci mladých kapel jako například budějovické Vees.
Kapela odehrála stovky koncertů po celé republice, mezi nimiž byla i účast na letních festivalech, jako například Trutnov Open Air, Mezi ploty, Rock For People nebo Blues v Lese. Pravidelně vystupovala taky v pražských vyhlášených klubech, jako byly Rock Café, Roxy, Vagon nebo Lucerna Music Bar. Koncertovali s takovými jmény jako Marián Varga, Vladimír Mišík, Blue Effect nebo Marsyas.
V roce 2003 se In Memory stali prvním vítězem soutěže Rádia Beat s názvem Naděje Beatu. Ve stejném roce natočili i jediný videoklip. Vlastním nákladem vydala kapela dvě alba (Did I Waste My Time – 2003), She’s Plastic – 2005), která kladně přijali hudební kritici i posluchači.
Jejich vystoupení bývala pověstná živelnou show, brilantními instrumentální výkony jednotlivých hráčů a spoustou energie valící se z pódia. A také plnými kluby. Poslední koncert odehrála kapela In Memory v říjnu 2006. Od té doby se v původní sestavě nikdy nesešla. Až teď.
Na výročním koncertě vystoupí jako host zpěvačka Aneta Hollandrová (rozená Galisová) ze skupiny Prague Conspiracy. S pěveckou kariérou začínala právě ve spolupráci s In Memory a zpívala na albu She’s Plastic. Předskokanem večera bude formace Space Detour, která vznikla z někdejší budějovické skupiny Smutný Karel. Koncert v Besedě zahájí v 19 hodin. Po nich nastoupí In Memory. O závěr večera se postará David Matějíček jako dýdžej Dave Pouštěč.
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Vstupenky na speciální koncert rychle mizejí. „Hodně nás překvapily ohlasy od fanoušků. Lidé o tom hodně mluví, ptají se, vzpomínají. Dokonce přijedou fanoušci z Prahy, z Chebu nebo z Litoměřic,“ doplňuje Petr Kubát.
Je možné, že fanoušci budou In Memory po listopadovém vystoupení tlačit do dalších koncertů nebo vydávání nových věcí. „Zatím jsme tohle vůbec neřešili. Teď se připravujeme na Besedu a uvidíme, jak to celé dopadne,“ říká s úsměvem David Tačud Petroušek.
Na listopadovém koncertu zazní většina písní z obou alb. Chybět nebude ani překvapení pro nejvěrnější fanoušky. „Chystáme speciální bonus, jednu z našich nejstarších vlastních písní, kterou znají asi už jen pamětníci, kteří na nás kolem roku 2000 chodili do zaniklého Divadla Pod čepicí nebo do Kabaretu U Váňů. A na místě taky budeme promítat historické fotografie, na kterých se mnozí fanoušci určitě najdou,“ doplňuje kytarista Petr Kubát.
Vstupenky lze ještě stále pořídit v předprodeji online přes portál Smsticket, k dostání jsou také v prodejně Music center na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.