Jsem workoholik a poděs, říká Žena regionu Jihočeského kraje

„Vítězství v soutěži pro mě byl doslova šok, na takové ovace nejsem zvyklá. Já jsem spíš taková žena drsňák, protože celý život pracuji s chlapama v těžkých podmínkách. Pro mě je největší výhra, když můžu někomu pomoci, zachránit mu život nebo podat pomocnou ruku, když ji zrovna potřebuje,“ říká rázně 54letá subtilní žena z Jaroškova na Prachaticku, která se stala Ženou regionu díky tomu, že dostala od lidí nejvíc hlasů. Ve finále bylo deset žen.

Do soutěže Žena regionu ji nominovala ředitelka jednoho dětského domova především za to, že si z něho odvedla domů tři děti.

„Ačkoli děti miluju, vlastní jsem mít nemohla. Ale jsem mámou od tří dětí, které jsem adoptovala. Jsou moc šikovné a jsem za ně šťastná. Dnes už jsou dospělé a žijí si svůj život,“ vypráví Ilona Vintrová a s hrdostí mámy se pochlubí, že jedna ze dvou dcer je profesionální zpěvačka a syn se živí jako hudebník.

Nad podivením, jak může stíhat skloubit náročnou práci záchranářky s péčí o seniory a spoustou dalších aktivit, jen mávne rukou.

„Kolegové o mně říkají, že jsem poděs, protože nemám ráda laxní lidi. Vždycky, když jedeme na výjezd nebo někam, jsem strašně akční. Oni mi říkají, Ilono, takhle už nemůžeš, už ti zkrátka není dvacet, ale já to jinak neumím,“ líčí záchranářka, která prací stráví 18 hodin denně.

„Práce mě nabíjí, když ji nemám, jsem nervózní. Když mám náhodou volno, uklízím stokrát uklizené, aspoň se nabídnu, že pohlídám děti a vyvenčím psy z útulku,“ popisuje a přiznává, že je workoholik.

Jedním dechem však dodává, že se snaží ze závislosti na práci léčit, ale moc se jí to nedaří. „I pan doktor Radkin Honzák je ze mě nešťastný, občas mě pošle i do oněch míst. Ale bohužel je to se mnou těžké.“

Uznávaný psychiatr si to k jihočeské záchranářce může dovolit. „Já jsem mu trošku zachránila život a pak se z nás stali dobří přátelé,“ vysvětluje Vintrová.

Při výjezdech si zlomila kostrč i prst

Na svoji práci nedá dopustit, i když na vlastní kůži poznala i útoky agresivních pacientů, kterých přibývá. Z pracovních výjezdů vyvázla se zlomenou kostrčí i prstem.

„Jak trpí mou posedlostí prací rodina?“ opakuje si poslední otázku. „To vám radši ani nebudu říkat. Před několika dny mi moje sestra řekla, když chceš umřít, tak si umři. Já už se kvůli tobě rozčilovat nebudu,“ přibližuje obavy sestry o její zdraví kvůli nedostatku spánku a odpočinku. Manžel, který je projektant, je prý už s jejím životním tempem smířený.

„Prožila jsem dost těžké období. Loni mi zemřel bratr a nesla jsem to hrozně špatně. Říkala jsem si, že kdybych u něj byla a resuscitovala ho, možná bych ho zachránila. Nevím. Všichni mi říkají, nemůžeš být všude, nemůžeš být spasitel. Ale já bych asi chtěla,“ dodává Ilona Vintrová.