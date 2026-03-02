Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

Lukáš Marek
  13:33
V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako jeden z posledních krajů, měly takto zavést systém s názvem Ideska. Jenže plánovaný termín se nestihne, spuštění novinky se odkládá až na 1. července.
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
8 fotografií

Hejtman Martin Kuba (Naše Česko) o tom informoval na konci minulého týdne. Podle jeho slov se projekt spustí až po dokončení všech testů a ověření jeho plné funkčnosti.

„Naší odpovědností je spustit Idesku až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že vše funguje tak, jak má. Nechceme Jihočechy vystavit riziku technických problémů hned od prvního dne. Raději věnujeme více času důkladnému testování, než abychom něco uspěchali,“ uvedl hejtman.

Zatímco třeba ve Středočeském nebo Jihomoravském kraji funguje podobný systém dlouhé roky, v Jihočeském kraji ho dlouho odmítali a mnozí označovali jako nepotřebný kvůli malé hustotě osídlení regionu.

V současnosti každopádně pokračují práce na provázanosti všech systémů odbavení cestujících různých dodavatelů na straně dopravců i Jihočeského kraje.

Kraj chce mít jistotu, že všechny technologie budou před ostrým startem spolehlivě otestované a že nový systém bude cestujícím sloužit bez provozních komplikací.

Veřejná doprava na jihu Čech bude ladit do zelené, kraj konečně spouští nový systém

Hejtmanství zvažovalo spuštění Idesky ještě v květnu, ale nakonec od toho upustil s ohledem na blížící se závěr školního roku. „Zavádění nového systému v tomto období by mohlo znamenat zbytečný stres pro školáky i jejich rodiče, kteří veřejnou dopravu využívají každodenně. Do července proto bude pokračovat zkušební provoz systému odbavení a další testování,“ informovala mluvčí hejtmanství Hana Dědičová.

Informační kampaň kraj zahájí v květnu. „Chceme, aby Ideska od prvního dne fungovala spolehlivě a bez komplikací,“ doplnil hejtman Kuba.

S jednou jízdenkou lidé skousnou i přestupy, věří nový šéf dopravy v kraji

Krajská rada v souvislosti s projektem už dříve schválila nové jízdní řády. Ty pro dopravce znamenají zásadní změny, a to jak s ohledem na nárůst kilometrů, tak i požadavků na personální zajištění dopravy.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025)
8 fotografií

„Všechny jízdní řády a linky budou přečíslované. Autobusy budou jezdit od čtyř hodin ráno až do půlnoci, což je velká změna i pro řidiče. Navíc dojde k výraznému zahuštění dopravy o víkendu,“ zmínil před časem Robert Krigar, generální ředitel společnosti GW Jihotrans, který je jedním z hlavních jihočeských dopravců.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Řidiči v Českých Budějovicích by si měli dobře zapamatovat termín 7. dubna. V ten den totiž přestane fungovat část městského okruhu v Mánesově ulici kvůli stavbě nového mostu přes Malši. Vytíženou...

Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní

Premium
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)

Neznámý pachatel v noci v Hluboké nad Vltavou zapálil osobní auto městského zastupitele Martina Vebera u jeho domu. Jedno vozidlo kompletně shořelo, druhé je částečně poškozené. Policie věc podle...

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:33

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

2. března 2026  9:09

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909...

Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině loňského roku dostaly na seznam kulturních nemovitých památek. Patří mezi ně budova základní školy v...

1. března 2026  10:59

Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

Havárie jednomístného vrtulníku u Kaplice na Českokrumlovsku (28. února 2026)

Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo...

28. února 2026  13:07,  aktualizováno  13:41

Z psychologa hoteliérem. Studnička opravuje lázničky, aby v nich pořádal kurzy

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na pobyty pro klienty projektu...

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na Českobudějovicku na pobyty pro klienty projektu Dovychovat. V první fázi se chce pustit jen do základních oprav. Do budoucna však plánuje i větší...

28. února 2026  12:48

Nejlepší univerzitní tým by v lize vládl. Volejbalista o unikátním angažmá na Havaji

Premium
Filip Humler si na Havaji užil univerzitní volejbal. (25. února 2026)

Mohl nadále pracovat jako manažer pro velký hotelový řetězec na Havaji, šestadvacetiletý Filip Humler z Českých Budějovic si však po čase zvolil jinou dráhu. Bývalý volejbalista se po sedmi letech se...

27. února 2026

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Obviněného starostu nahradil v radě jeho vnuk. Riziko a střet zájmů, vadí opozici

Návrhy opozice zastupitelé nepodpořili. Někteří přítomní hovořili o automatu na...

Opozici vadí rodinné vazby dvou radních na bývalého starostu Horní Stropnice Václava Kučeru (KSČM). Toho stíhá policie a viní ho, že kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů z obecního účtu. V...

27. února 2026  16:06

V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

V kontejnerech, které slouží jako sklady, našli dvě mrtvoly.

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:55

Naučili Čechy kupovat nudle a pít sodovky. Bez Zátkových by Budějovice vypadaly jinak

Růžena a Dobroslav Zátkovi v roce 1934

Když vyslovíte jméno tohoto rodu, vybaví se všem sodovky a nudle. Zátkové ale byli u většiny významných jihočeských událostí, u těch kulturních, podnikatelských i politických. Před sto lety se...

27. února 2026  12:50

Táborsko má postupové plány. Majitel mluví o pokoře, hráči o prvním místě

Jihočeské derby ve druhé fotbalové lize hostilo českobudějovické Dynamo...

V neděli od půl třetí vyběhnou fotbalisté Táborska jako velcí favorité v prvním jarním kole druhé ligy na hřišti Vlašimi. Jejich tříbodový cíl v utkání je podložený 36 body v podzimní části soutěže a...

27. února 2026  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.