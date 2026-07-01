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Na jihu Čech spustili Idesku, některým cestujícím nefungovala předplacená karta

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  14:20
Od 1. července 2026 začal na jihu Čech fungovat integrovaný dopravní systém s názvem Ideska.

Od 1. července 2026 začal na jihu Čech fungovat integrovaný dopravní systém s názvem Ideska. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Od 1. července 2026 začal na jihu Čech fungovat integrovaný dopravní systém s názvem Ideska.
Od 1. července 2026 začal na jihu Čech fungovat integrovaný dopravní systém s názvem Ideska.
Od 1. července 2026 začal na jihu Čech fungovat integrovaný dopravní systém s názvem Ideska.
Od 1. července 2026 začal na jihu Čech fungovat integrovaný dopravní systém s názvem Ideska.
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Radost, že pojede více spojů, ale i komplikace při odbavení a změny cen jízdného. Start Idesky v Jihočeském kraji provází otázky cestujících i komplikace. Nový integrovaný dopravní systém začal dnes fungovat naplno a redaktor iDNES vyrazil mezi cestující na zastávky, nádraží i do autobusu, aby zjistil, jaké jsou první zkušenosti.

„Prosím vás, pojede to?“ ptala se jedna z čekajících dam na zastávce v Libníči na Českobudějovicku. Autobus obvykle jezdil krátce před sedmou, po dnešním spuštění integrovaného dopravního systému Ideska se odjezd posunul na 7.06 hodin.

Změnu jí ochotně vysvětlila Michaela Kotyzová, která příjezd nového vozu v zelených barvách taktéž očekávala. Sama byla zvědavá, jak bude novinka fungovat. Už dopředu ji těšilo, že by mělo jezdit více spojů od Budějovic.

Ideska a novinky

Základním principem systému je jedna jízdenka pro celou cestu. Cestující si koupí jízdní doklad z výchozího místa do cíle a nemusí řešit, kolik spojů využije ani zda přestupuje mezi autobusem, vlakem či MHD.

Hlavním prodejním kanálem je aplikace Ideska, která umožní nákup jednorázových i předplatních jízdenek, vyhledávání spojení, sledování aktuální polohy vozidel nebo správu uživatelského účtu.

Předplatní kupony je možné zakoupit na 7 dní, 30 dní, 90 dní, 180 dní, 366 dní nebo na školní rok. Platí přitom pravidlo: čím častěji veřejnou dopravu využíváte, tím výhodněji můžete cestovat.

Do systému jsou zapojené také MHD v Českých Budějovicích a sdružení obcí pod Babou (Adamov, Hůry, Jivno, Rudolfov). Dále jsou to města Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Vimperk, Kaplice a Milevsko.

Některé věci zůstávají beze změny: jednorázové jízdenky, jízdenku je dál možné koupit u řidiče nebo průvodčího, používání mobilní aplikace není povinné, cestující si nemusí pořizovat kartu Ideska.

„Byl problém, že ta frekvence zpátky byla docela malá a jezdily asi jen tři autobusy. A zrovna ta pauza, kdy jsem končila, byla poměrně významná. Když to má jezdit po hodině, tak je to ideální,“ hodnotila. Zatím jezdí na jednotlivé jízdenky, pořízení předplatného zvažuje.

Jako pravidelné cestující by se jí předplatné mělo vyplatit. Zakoupit ho lze na sedm, třicet, devadesát, 180 a 366 dní nebo školní rok. Platí přitom, že čím častěji veřejnou dopravu lidé využívají, tím výhodněji mohou cestovat.

Právě nová cena jednotlivé jízdenky řadu lidí nemile překvapila. Nově se totiž jízdné řídí zónami. Právě linka z Jelma do Budějovic leží v zóně 100, kde hodinová jízdenka stojí 30 korun bez ohledu na to, zda cestující využije celou její délku, nebo jen jednu zastávku. Pomocí QR kódu lze pak jezdit i dále po dobu platnosti, například MHD.

„Na nádraží, prosím,“ žádala jedna z cestujících v Hůrách, jež leží na trase, a jistě podávala peníze řidiči. Ten odvětil, že nově jízda stojí právě 30 korun, ale s možností využít MHD. „Kristova noho!“ reagovala na zdražení seniorka v Úsilném.

Změny cestujícím v autobuse trpělivě vysvětloval i řidič Josef Hlach. „Snažím se lidem pomoct, protože vím, že sám jsem rád, když mi někdo pomůže v případě potřeby. Nemám k lidem takový ten negativní přístup,“ vysvětlil. Uvědomuje si, že někteří budou ze změny naštvaní, což mohou odnášet právě řidiči. Věří však, že si všechno sedne.

Hned ráno zaznamenal problémy s předplatitelskými kartami. „Ze sedmi karet mi to načetlo jednu. Ale to nevadí, my ty lidi pouštíme,“ přiblížil. Jestli bude s nástupem nového systému jezdit více, to neuměl říct.

Možná si nekoupíte lístek. Nově propojené systémy dopravy avizují problém

„Pro řidiče je to takové pestřejší, protože všichni jezdíme všechno. Není to tak, že je autobus, který jezdí jen jednu trasu tam a zpět,“ líčil. Doplnil, že autobusy dlouho nezdražovaly, zatímco různé provozní náklady rostly. „Kdyby zdražily za rok o korunu, tak nikdo nic neví a neřekne,“ domnívá se.

„Nešlo mi aktivovat jízdenku“

Rozpaky vzbudil nový dopravní systém u cestujících, kteří do krajského města dorazili vlakem. „Nešlo mi v aplikaci aktivovat jízdenku, takže jsem si ji musela koupit ještě jednou a pokusím se to nějak reklamovat,“ líčila paní Markéta, jež cestovala z Tábora. Ocenila nižší cenu, kdy za jízdenku zaplatila 89 korun, dříve to bylo přes stovku.

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Právě regionální vlaky označené písmenem S mají tvořit páteř systému. „Součástí systému jsou nové jízdní řády, které byly připraveny tak, aby na sebe autobusové a vlakové spoje lépe navazovaly,“ popsal mluvčí jihočeského krajského úřadu David Hocke.

Na problémy při přestupu si ale stěžovala na budějovickém nádraží Alena Chrástová. Původně byla zvyklá na přímý autobus z Tábora do Budějovic, který už neexistuje. Další možnost byla právě s přestupem. Na něj ale měla minutu a autobus zatím pravděpodobně odjel.

„Nevím, jestli mají nějakou povinnost čekat. Jela jsem vlakem a nějak jsem se sem dostala. Ale jestli toto má být pro lepší komfort cestujících, tak se to fakt ‚povedlo‘. Ať jsou místní spoje, ale ať je aspoň pár spojů, které uspokojí lidi, kteří jezdí delší trasy. Cenově mi jízda vyšla dráž, zhruba o dvacku,“ řekla.

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Na problémy při odbavování upozornil i PID (Pražský integrovaný systém). „Na některých linkách v oblasti přesahu PID a Ideska u hranic s Jihočeským krajem může být dočasně omezena možnost zakoupení jízdenek PID v palubních odbavovacích zařízeních nebo označení předtištěných papírových jízdenek PID.“

S novým systémem se měnily některé časy odjezdů a zhruba o deset procent stoupl počet autobusových i vlakových spojů. „Za celým systémem odbavení cestujících, fungování aplikace a dalších věcí je obrovské množství práce programátorů a samozřejmě všechny softwary musí komunikovat se všemi strojky v autobusech po celém kraji. I když všechny ty systémy byly dopředu testovány, tak je jasné a skoro nevyhnutelné, že se v prvních dnech mohou objevit technické komplikace při načítání jízdních dokladů,“ reagoval jihočeský hejtman Martin Kuba.

Systém stojí na principu jedné jízdenky na celou cestu. Cestující si nově koupí lístek z výchozího místa do cíle a nemusí řešit, kolik spojů při cestě využije ani zda přestupuje mezi autobusem, vlakem nebo zapojenou městskou dopravou.

„Zároveň zavádí jednotný tarif. Cena jízdného se tak nebude lišit podle toho, kterého dopravce cestující využije. Veřejná doprava v kraji bude fungovat podle stejných pravidel a stejného ceníku,“ dodal Hocke. Systém též přinese nové autobusové i vlakové spoje. „Největší rozšíření veřejné dopravy se týká víkendů a svátků,“ upřesnil mluvčí.

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