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Ranní spoje do škol se zpožďovaly, Ideska proto změnila jízdní řády na 80 linkách

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  12:16
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. (prosinec 2025) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
8 fotografií
Integrovaný dopravní systém Ideska má za sebou dva a půl měsíce od spuštění. Zatímco odbavení už v autobusech funguje lépe, cestující si stále stěžují na zdražení jízdného, jiní na zrušení některých přímých spojů. Problémy přinesl i začátek školního roku, kdy se některé ranní spoje zpožďovaly. Společnost Jikord proto upravila jízdní řády na asi 80 linkách a chystá další změny.

Deštivé ráno krátce po začátku školního roku. Ideální podmínky pro otestování, jak si vede jihočeský integrovaný dopravní systém Ideska po dvou a půl měsících od spuštění. MF DNES se proto včera vrátila na linku z Jelma do Budějovic, kterou redaktor cestoval už první den provozu novinky.

První viditelné zlepšení nastalo při odbavování cestujících. Zpočátku totiž lidé pociťovali problémy s načítáním mobilní aplikace. Když se to nepodařilo, pustili je dovnitř i tak. Fungování se významně zlepšilo i podle řidiče Josefa Hlacha. Když k chybě dojde, většinou je příčina v zařízeních pasažérů.

Jedná se především o drobné časové posuny odjezdů autobusů a zavádění posilových spojů na přeplněných linkách.

David Hockemluvčí hejtmanství

„Hodně jich má karty, to funguje na sto procent. V telefonu je to většinou chyba na straně uživatele. Buď mu to zmizí, nebo to má spojené s platební kartou či něčím jiným. Ale ty aplikace fungují,“ hodnotil po příjezdu na autobusové nádraží v krajském městě.

Cestující se s novým dopravním systémem sžívají. Zatímco dříve jim musel Hlach novinky pravidelně vysvětlovat, nyní je to už jen zřídka. Myslí si proto, že se Ideska lidem zalíbila, protože zjistili, že má své výhody. „Když něco začíná, tak jsou všude vždycky problémy, než si to sedne. Myslím si, že si to sedlo a za mě je to perfektní,“ dodal.

První cestu v novém režimu absolvovala včera jedna z žen, která v Budějovicích vystoupila před osmou hodinou ráno. Ačkoli sama cestuje zřídka, mezi jejími příbuznými si na změnu nikdo nestěžuje. „Moje první jízda byla také bez problémů. Teď jsem se dozvěděla, že můžu na ten lístek jet klidně i městskou,“ těšilo ji. Další z cestujících o této možnosti ani nevěděla.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025)
8 fotografií

Naopak Sabina Kálalová, jež dojíždí pravidelně z Hluboké nad Vltavou, nový systém kritizuje. „Kupuji si měsíční jízdenku, která stála asi 720 korun a teď se zdražila o 50 procent. Mí rodiče důchodci platil z Hluboké šest nebo sedm korun a teď platí 17,“ přiblížila.

Kritika Idesky zní i na sociálních sítích, kde někteří volají po návrat starého systému. Některým chybí přímé spoje, na něž byli zvyklí, problémy vznikají například při cestách do škol.

„Každý den řeším spoje u obou synů, každý jezdí do školy jinam. Autobus má buď zpoždění, nebo je nevezme, nebo nepřijede vůbec, takže pro děti musíme jezdit sami. A to ještě ani nezačala zima, to si vůbec nedokážu představit,“ napsala Monika Smitová.

Společnost Jikord, která koordinuje dopravu v kraji, zatím řešila stovky dotazů a připomínek. Zástupce jednatele Jiří Pešek zmínil, že zprvu se jednalo hlavně o otázky spojené s odbavením, jízdným a se začátkem školního roku přicházelo mnoho dotazů ohledně předplatních jízdenek pro žáky a podněty na zpoždění některých spojů.

Změny nastaly hlavně u ranních spojů do škol

První změnu je možné pozorovat už nyní, kdy došlo ke změnám v jízdních řádech. „Jedná se především o drobné časové posuny odjezdů autobusů a zavádění posilových spojů na přeplněných linkách. První změny byly zavedené již ve středu 9. září, další začnou platit od pondělí 14. září,“ sdělil v pátek mluvčí hejtmanství David Hocke.

Pešek zmínil, že změna se dotkla asi 80 linek, zejména ranních školních spojů, které se od začátku září zpožďovaly. Zabývají se podněty lidí, samospráv i škol. „Další změny připravujeme od příštího týdne, aby se dopravní systém pravidelně nezpožďoval, neboť to může přinášet další problémy při přestupech na návazné linky,“ vysvětlil.

Na jihu Čech spustili Idesku, některým cestujícím nefungovala předplacená karta

Zpoždění a kapacitní problémy však prý řeší se začátkem každého školního roku. Letos se ale navíc s příchodem Idesky změnilo celé fungování dopravy, do situace promluvily i dopravní uzavírky. Systém nyní zahrnuje 450 autobusových a 30 železničních linek.

Jikord vnímá, že někde by cestující chtěli mít přímý spoj do okresního či krajského města. Podle Peška bylo dříve dost mnohdy přímých linek, kde však spoje jezdily jen několikrát za den. „Nyní se situace výrazně pro řadu obcí zlepšila a byť někteří mají přestup na nějakou železniční nebo autobusovou páteřní linku, mají navýšený počet spojů a mohou se tak dostat do svého cíle častěji přes den a mnohdy i rychleji,“ uzavřel.

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