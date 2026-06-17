Jedna jízdenka pro cestu autobusem, vlakem i městskou dopravou. Integrovaný dopravní systém Ideska není jen o změně jednotlivých jízdenek. Přinese zejména jednodušší a propojenější veřejnou dopravu v celém Jihočeském kraji a také více spojů.
Hejtman Martin Kuba pro potvrdil iDNES.cz spuštění od 1. července. „V současné době finišují přípravy. Jízdní řády jsou hotové a schválené vydanou licencí, elektronické odbavení cestujících se spouští postupně dle harmonogramu.“
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Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora
Kraj od pondělí 8. června zahájil předprodej. Odehrává se zejména přes
e-shop a mobilní aplikaci Ideska či na vybraných prodejních místech autobusových dopravců. Zapojují se i zvolené pobočky drážních dopravců.
Změna cen jedné jízdy
Trasa Bechyně–Tábor
Dosud:
Ideska:
● Platí na vlak, autobus i MHD v Táboře.
Veškeré informace o novém systému jsou na webu www.ideska.info.
Část lidí si však v diskusích stěžuje, že se jim jízdné zdraží. „Píšete výhodnější jízdné. Nicméně mně vychází, že dříve cesta autobusem byla za jedenáct korun a přes Ideska bude za 21 korun. Jde o necelé dva kilometry a čtyři minuty cesty,“ napsal v květnu Vojtěch Žoha pod příspěvkem hejtmana.
Kuba v reakci pro iDNES.cz uvedl, že cenový systém je nastavený hlavně na pravidelné dojíždění. Srovnávat má smysl současné jednotlivé jízdné s měsíčním předplatným Idesky. Zásadně se zlevní i vlaky. Kromě měsíčního bude i týdenní, tříměsíční, půlroční či roční předplatné. V nabídce bude i takové, které pokrývá školní rok. Platí, že čím delší předplatné, tím výhodnější jedna jízda.
„Je také důležité připomenout, že aby ti, kteří využívají veřejnou dopravu, mohli jezdit za tyto ceny, tak ji kraj musí dotovat téměř třemi miliardami korun ze svého rozpočtu,“ dodal s tím, že tyto peníze platí všichni obyvatelé bez ohledu na to, jestli a jak moc ji využívají.
Desítky nových řidičů
Přípravy pokračují i u dopravců. V ČSAD Autobusy České Budějovice, které jezdí pod značkou Busem, dle generálního ředitele Vladimíra Homoly nastupují a školí se noví řidiči. Zároveň přebírají nové autobusy, nově zavádějí odbavovací a informační systémy.
Podle Homoly i přes poctivou přípravu nelze vyloučit úvodní komplikace. „Naším cílem je ale případné problémy řešit co nejrychleji, aby měl přechod na nový systém co nejmenší dopad na cestující,“ ujistil.
Kvůli výrazně širší nabídce spojů po celý den, večery i o víkendech a svátcích potřebují více řidičů, nových autobusů a posílit provozní zázemí. „Ve srovnání se současným stavem se mění prakticky vše,“ přidal. Kvalitní integrovaný dopravní systém podle něj patří k modernímu životu.
„Aby lidé mohli veřejnou dopravu využívat smysluplně a také aby částečně nahradila osobní automobily. Jiná cesta prakticky neexistuje,“ mínil. Největší výzvu spatřuje v tom, přesvědčit lidi, kteří mají zažité dosavadní fungování veřejné dopravy, aby dali systému šanci.
O velkých změnách již dříve hovořil i Robert Krigar, generální ředitel společnosti GW Jihotrans. „Všechny jízdní řády a linky budou přečíslované. Autobusy budou jezdit od čtyř hodin ráno až do půlnoci, což je velká změna i pro řidiče. Navíc dojde k výraznému zahuštění dopravy o víkendu,“ zmínil. Potřebovat prý budou kolem čtyřiceti nových řidičů a dvacet autobusů.
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Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července
K systému se připojí i jihočeské MHD. Již dříve k tomu přistoupili v Písku, na začátku června o tom rozhodli zastupitelé v Táboře. Podle místostarosty Martina Maredy tím dojde ke zrušení pásem A, B, C. „Nově bude jedno společné pásmo pro Tábor, Sezimovo Ústí a Planou nad Lužnicí,“ popsal.
Zachovají hodinovou jízdenku za 24 korun, základní přestupní jízdenka na 20 minut bude stát 18 korun. Pro většinu pravidelných cestujících má být systém výhodnější.
Zlepší se i slevy pro mladé a studenty. „Padesátiprocentní sleva se rozšíří i na jízdenky nejen mladým lidem od 15 do 18 let, ale i studentům až do 26 let,“ doplnil Mareda. Problémy může přinést přečíslování linek. Přechod ale bude postupný. Autobusy i zastávky ponesou zpočátku staré i nové označení.
Novinkou je i propojení integrovaných systémů Ideska a středočeského Pid. Cestující tím získají možnost využívat jednotné jízdné napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jihočeským tarifem se cestující dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami.