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Jak bys představil Pangeou tours někomu, kdo o vaší firmě ještě neslyšel?
To je docela těžké. Moc lidí o nás neví, za rok jich svezeme osm stovek. Jsme ale oficiální cestovní kancelář, která funguje už 35 let. Nicméně jsme úplně jiní. Proto píšeme v našem katalogu: Jsme jediní na světě, protože provozujeme hotelbusy.
Jaroslav Michal
Narodil se v roce 1964 a vystudoval lesnickou školu. Do roku 1996 pracoval jako revírník Lesů České republiky. Po pádu želené opony začal cestovat za volantem hotelbusu a pak řídil firmu Pangeo tours.
Používáte slogan: Cestovek jsou tisíce, ale hotelbus je jen jeden.
Máme zkrátka hotel na kolečkách s kompletní servisem. Když tu zemi chceš poznat do morku kostí, tak ji musíš projet. O tom to je.
Jak vznikla myšlenka začít s něčím takovým?
To je dlouhá historie. Mladší generace nepamatují, jak to tu bylo obehnané ostnatým drátem a dostali jste se tak maximálně do Bulharska. My jsme odkojení Zikmundem a Hanzelkou a Emilem Holubem. Cestovali jsme tak akorát prstem na mapě. Když padla železná opona, byl v cestování obrovský boom. Všichni začali jezdit. My jsme hledali systém.
Jedna věc se ale změnila hodně, už není tak jednoduché cestovat po světě, proto říkám, jezděte, dokud můžete.
Spousta Čechů ale neměla tolik peněz, aby mohla být v hotelu a podobně. Nechtěli jsme ale ani cestování s řízkem v pytlíku. Chtěli jsme mít ubytování, stravování, zkrátka vše. A z toho nám vzešel hotelbus. Úplně první vůz postavili kluci z vozidla LIAZ, které sloužilo jako pojízdný rentgen.
Kam byly ty úplně první jízdy?
Ty byly samozřejmě po Evropě, abychom si to všechno očuchali. Jezdíval s námi i stevard, protože jsme uměli maximálně rusky. Úplně ze začátku to byl vlastně aqua klub, potápěčská parta. A když tady třeba tvoji rodiče vyráželi do Monaka nebo Paříže, tak my jsme už byli s liazkou v Egyptě u pyramid, kam se dnes s autem vůbec nesmí. Pak si to mezi sebou řekli známí známých a začalo se to šířit. A v roce 1991 už byl ten zájem tak velký, že jsme založili cestovní kancelář a začali podnikat. To byly krásné začátky.
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Cestování jako životní styl: Když se ze snů o cestách po světě stane realita
V čem se dnešní Pangeo tours liší od těch začátků?
Téměř se to neliší. Pořád jsme parta bláznů a srdcařů. Práce je náš koníček. Vždycky jsem chtěl, aby lidé přišli do práce a bavilo. Ta atmosféra zůstala dodnes. Jsou samozřejmě jiná auta, kvalita je jinde. Ale systém, že každý má své lůžko, své sedadlo a třikrát denně jídlo, to zůstává. Jedna věc se ale změnila hodně, už není tak jednoduché cestovat po světě, proto říkám, jezděte, dokud můžete.
Co si mají lidé představit pod hotelbusem?
Hotel na kolečkách. Velký obytný vůz, který má 18 tun. Máme tři druhy: Afričana, Američana a Evropany. Je to autobus vyráběný na zakázku, profesionálně, homologovaný. Lůžko má rozměr klasické postele. Pak, jak jsem říkal, i sedadlo a třikrát denně jídlo. V Jižní Americe a Africe, tam je to vaření hodně důležité. Vše jde od nás z kuchyně.
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Zajímá vás, jak vypadá klasický den na expedici s hotelbusem? Poslechněte si celý podcast přímo zde na budejovice.idnes.cz nebo na Spotify a dozvíte se mnohem více.