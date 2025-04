Díky knize Budějovická mordparta se potvrdilo, že prostitutku zavraždil pasák

Nová kniha se podrobně věnuje třem vrahům a celkem šesti brutálním vraždám na jihu Čech. Hned ten první případ byl ještě nedávno neobjasněný, teď už to neplatí. Při psaní nové publikace se ho nečekaně podařilo zcela uzavřít.

Svědkyně totiž bývalému kriminalistovi Václavu Hýskovi, jednomu z autorů knihy, popsala okolnosti vraždy prostitutky, která se stala v roce 2007 na Českokrumlovsku. Tehdy dvaačtyřicetiletou Gabrielu Supekovou známou pod přezdívkou Čert, usmrtil pasák, kterému se říkalo Báno.

„Napadlo nás napsat svědkyni dopis do věznice, kde si nyní odpykává trest. Moc šancí jsem tomu nedával, ale nakonec odpověděla a skutečně vraždu popsala,“ vyprávěl při slavnostním křtu Hýsek, který tehdy čin také vyšetřoval. Případ už byl promlčený a pachatel je několik let po smrti, takže se znovu otvírat nebude.

Když Hýsek svědkyni znovu oslovil, navrhoval nejdříve osobní setkání, na to ale nedostal povolení, nicméně žena v dopise vše popsala do detailu. Například to, jak měl Báno mrtvou Supekovou vyhodit do lipenské přehrady.

Žena se živila jako prostitutka ve Skoronicích na Českokrumlovsku. Tehdy ji tam ostatní nechtěli a měla zabírat místo dalším prostitutkám. Nakonec tak došlo až na vraždu.

Mrtvolu našli lidé v Lipně v srpnu 2007 několik dní po činu. Až v roce 2015 policie obvinila zmíněného pasáka z vraždy. Jenže českobudějovický soud na jaře roku 2016 muže zprostil obžaloby.

„Svědkyně tehdy před soudem odmítla vypovídat. Mělo to více důvodů, určitě se bála o svůj život, ale zároveň to bylo i z vděku, že ji pachatel nechal žít, přestože byla očitou svědkyní,“ uvedl Hýsek.

Už pracují na dalším dílu

Zajímavostí je, že kriminalisté nejdříve z vraždy podezírali Rakušana, který byl s obětí krátce před, za nehty našli jeho DNA. „Jenže časově to nesedělo, v době vraždy už se pohyboval na úplně jiném místě,“ řekl Hýsek. Vyšetřování se posunulo až ve chvíli, kdy kriminalisté vyslechli právě zmíněnou prostitutku, která vraždu viděla.

Hýsek knihu napsal s jihočeským publicistou a bývalým redaktorem MF DNES Pavlem Pechouškem. Vychází v nákladu tři tisíce kusů a stojí 300 korun. K dostaní by měla být už tento týden v celé řadě jihočeských knihkupectví.

Čtenáři se v ní detailně dozvědí také o případu Steinbauer a vraždě v roce 2003 či vraždě Vietnamce v témže roce. V publikaci, která má bezmála 250 stránek, jsou i části spisů a také celá řada fotografií přímo z místa činu, což není pro úplně „slabé povahy“. „A už teď pracujeme na dalším dílu,“ zmínil ještě Pavel Pechoušek.

Právě od něj vzešel nápad napsat Budějovickou mordpartu. Oslovil tak bývalého kriminalistu Václava Hýska, který se přitom, jak sám řekl, novinářům po celou svou pracovní kariéru snažil vyhýbat. Na tento nápad ale kývl a nová výzva ho rychle pohltila.