Veterináři likvidují chov hus na Novohradsku. Pro šlechtění jich ušetří 420

Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachováno. Původně měli dnes a v středu utratit 1900 ptáků. Řekl to ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Rybářství veterináře požádalo, aby zmírnili opatření. „Jsou to chovné kusy, velice cenné pro další chov. Tak jsme vybrali 420 kusů, několik linií, které jsou opravdu cenné. Jedná se o genetickou rezervu, tak se ještě snažíme zachránit, co se dá,“ uvedl Kouba.

Vyselektovali tak chovné jedince, kteří jsou významní pro šlechtění linií, aby se chov nezlikvidoval celý. „Zatím jsou bez klinických příznaků onemocnění. Zkoušíme ponechat tu rezervu, aby mohlo šlechtění pokračovat dál,“ sdělil dále Kouba.

„Možná, že to dopadne dobře, že si (husy vyčleněné na rezervu) vytvoří protilátky. Státní veterinární správa teď jedná o tom, jestli by se dala použít nouzová vakcinace. Zatím nevíme, jaká vakcína by se použila, jestli vůbec existuje taková, která by byla pro tento chov vhodná,“ konstatoval Kouba.

V hale, kde dnes ptáky utráceli, nalezli asi 40 uhynulých hus. Podle Kouby je Jihočeský kraj choulostivý na ptačí chřipku, protože je tam hodně rybníků, kde se nákaza snadno přenese od volně žijících ptáků.

Ptačí chřipka se potvrdila u hejna chovných hus v komerčním chovu u Kachního rybníka u obce Údolí nedaleko Nových Hradů už v listopadu. V hejnu bylo asi 600 mladých hus, 65 jich tehdy uhynulo. Veterináři pak utratili celé hejno.

Veterináři mají rovněž podezření, že nové ohnisko ptačí chřipky je i v malochovu v Českých Budějovicích. Výsledky budou dnes. „Pravděpodobně budeme mít další ohnisko,“ oznámil Kouba.

Minulý týden také potvrdili nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže ve vesnici Řečice, jež patří pod Blatnou na Strakonicku. V tříkilometrovém ochranném pásmu je i velkochov firmy Blatenská ryba.

V ČR letos veterináři utratili zhruba čtvrt milionu ptáků.