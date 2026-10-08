Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Ještě ve středu v pravé poledne tři rybáři seděli s nahozenými pruty na kamenitých a odhalených březích přehrady. „Už je to marné. Brali do deseti hodin, teď nic,“ glosoval situaci u prázdné husinecké přehrady jeden z nich. Pak se už postupně začali balit a odcházet.
K řece Blanici, kde pomalu začíná vzdutí vodního díla, chodí lidé na procházky se psy. Břehy zarůstají, podobně jako na Orlíku či Lipně, kde je vody také málo.
Pohled na hladinu potvrzuje čísla vodohospodářů. V zásobním prostoru husinecké nádrže zůstávalo už jen 30 tisíc metrů krychlových vody, což představovalo 1,3 procenta běžného objemu. Oproti normálnímu stavu hladina klesla zhruba o sedm metrů.
Ve čtvrtek se Husinecká přehrada dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Zásobní prostor vyschl. Voda klesla na minimální provozní úroveň 515,33 metru nad mořem, což je o sedm metrů níže než běžná hladina. Objem zásobního prostoru přehrady přesahuje dva miliony metrů krychlových vody. Dosud nádrž vypouštěla zhruba 400 litrů za sekundu, teď do řeky Blanice teče zhruba poloviční množství vody.
Husinecká přehrada
Vodní dílo Husinec bylo zbudováno v letech 1934 až 1939 na řece Blanici přibližně tři kilometry nad městem stejného jména. Původním účelem vodního díla byla ochrana před povodněmi a retence vody v obdobích sucha. Postupně získala nádrž i jiné funkce. V letech 1950 až 1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna a v roce 1962 byla přehrada zařazena mezi vodárenské nádrže s úpravnou vody pro město Prachatice. Přehrada má zděnou hráz o délce 197 m. Výška koruny nad údolím je 27,20 metru a vede tudy silnice spojující Husinec s Prachaticemi. Délka vzdutí nádrže je 3,5 km a zatopená plocha činí 61 ha.
„Ještě je naplněný prostor stálého nadržení, kde se voda drží trvale,“ uvedl ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Jiří Baloun a dodal, že za svého profesního působení tuto situaci nepamatuje.
Jihočeský kraj reagoval na situaci vyhlášením stavu sucha pro celý region. Rozhodl o tom krajský krizový štáb vedený hejtmanem Martinem Kubou. Ten obyvatele zároveň vyzval, aby s vodou šetřili a omezili zbytečnou spotřebu. Opatření umožňuje zkrácené řízení při manipulaci s vodou v nádržích, takže vodohospodáři mohou na vývoj situace reagovat rychleji než za běžných podmínek.
Aktuálně se tak mění provoz na římovské přehradě. Ta prostřednictvím Jihočeského vodárenského svazu (JVS) zásobuje více než 360 tisíc obyvatel regionu. Do nádrže přitéká přibližně 200 litrů vody za sekundu, zatímco odtok činí kolem 500 litrů za sekundu. Nyní je zaplněná zhruba z 55 procent a vodohospodáři přistupují k preventivním opatřením. Nově se odtok sníží na 400 litrů za sekundu. „Současná situace v žádném případě neohrožuje dodávky pitné vody,“ ujistil ředitel JVS Antonín Princ.
Sucho Temelín neohrožuje
Úlevu pro římovskou soustavu má přinést Písek. Ten v posledních měsících využíval vodu dodávanou z JVS, nyní by se měl vrátit k odběrům z řeky Otavy. „Provozovatel písecké úpravny požádal o výjimku. Zatímco běžně může odebírat vodu z Otavy při průtoku okolo 4,6 kubíku za sekundu, ten je nyní něco přes tři kubíky. Při jednáních o stavu sucha jsme došli ke shodě, že je možné výjimku udělit,“ prohlásil Princ.
|
Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok
V Táboře se zatím sahat k rezervám nemusí. „Jde o Jordán, který je pouze záložním zdrojem pitné vody a nebylo zapotřebí ho využít,“ řekl táborský místostarosta Radoslav Kacerovský. Podle něj je dodávka pitné vody zcela dostačující a město v tuto chvíli nemá informace, které by nasvědčovaly nutnosti spuštění vodárny na břehu rybníka.
Sucho podle společnosti ČEZ zatím neohrožuje ani provoz Jaderné elektrárny Temelín. „Současný stav ve vodní nádrži Hněvkovice na Vltavě provoz elektrárny nijak neomezuje. Z důvodu počasí či stavu vody jsme provoz nikdy omezovat nemuseli a nepočítáme s tím ani do budoucna,“ uvedl mluvčí elektrárny Marek Sviták.
Nejen vodohospodáři by ocenili, kdyby zapršelo. Podle českobudějovické hydroložky Kateřiny Štěrbové ale následující dny výraznější změnu nepřinesou. Předpovědi pro jih Čech naznačují, že spadne kolem deseti milimetrů srážek, většina vody se však vsákne do vyschlé půdy. Na řekách se déšť projeví jen minimálně.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
„Při čtvrtečních a pátečních srážkách by mohlo dojít ke vzestupům hladin řek, ale budou úplně minimální, v řádu centimetrů,“ uvedla Štěrbová. Poté se podle ní hladiny vrátí na současnou úroveň. Výraznější zlepšení zatím nelze očekávat ani v dalších dnech.