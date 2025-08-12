Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

Autor:
  8:58
V Hůrách u Českých Budějovic vznikne sídlo, kde bude škola i lékař. Plán na skladovací haly zanikl. Projekt několika bytových domů se službami vzniká na okraji bývalé hornické obce Hůry. Domy budou stát přímo nad Eliášovou důlní štolou, která původně byla součástí díla na těžbu antracitu a stříbra.
Fotogalerie3

Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. (7. srpna 2025) | foto: vizualizace Zlatý Roh

Po několika letech příprav se konečně našel investor komplexu čtyř šestipodlažních budov, jež nabídnou 191 bytů. Ačkoliv teprve začaly zemní práce, některé z nich jsou už teď prodané.

Projekt nazvaný Rezidence u sv. Eliáše má podle některých odborníků vysoké ambice a je unikátní. Kromě bytů tu budou zdravotní služby, škola prvního stupně s tělocvičnou, obchod s potravinami nebo zastávka MHD. Projektant plánuje budoucí využití některých prostor pro Alzheimer centrum spojené s bydlením pro seniory. Aktuální ceny nabízených bytů se pohybují v celostátním průměru – kolem 100 tisíc korun za čtvereční metr.

V Hůrách plánují novou čtvrť s bytovými domy, Alzheimer centrem i školou

„Předpokládáme kolaudaci tří domů v roce 2028, finále bude v srpnu,“ uvádí Karel Šandera ze společnosti Zlatý Roh, která je garantem stavby a realitní kanceláří.

Zahájení stavby představuje zemní práce včetně inženýrských sítí. Vše s nadějí sledují Hůry se 600 obyvateli. Sídlo jim totiž přinese výhody včetně nabídky služeb a zvýšení počtu stálých obyvatel.

Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. Dole je silnice z krajského města na Třeboň. (7. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Od začátku jsme na projektu spolupracovali. Původně měly na stejném místě stát skladovací haly logistického centra, což jsme odmítali. Rezidence nám umožní koupit obecní byty nebo využívat školu s tělocvičnou, která bude naše. Lokalita je od obce oddělená a nebude nás zatěžovat provozem. Po delším čase se konečně našli investoři,“ pochvaluje si starosta Jiří Borovka.

Komplex čtyř šestipatrových domů má stát severovýchodně od obce poblíž silnice první třídy ve směru na Třeboň. Tři hektary zastavěné plochy patří právě developerovi, který se je původně pokoušel neúspěšně zhodnotit stavbou skladovacích hal. Obec však jeho záměr zastavila změnou územního plánu. Areál bude dopravně napojený nejenom na třeboňskou výpadovku, ale i na dálnici D3.

Příhodná poloha u dálnice

„Bude od dálnice vzdálený pět minut jízdy a od centra města devět minut,“ informuje realitka Zlatý Roh na webových stránkách.

Kromě parku, dětského hřiště a další zeleně tu mají fungovat obnovitelné zdroje energie, budovy budou mít dle projektu vypracovaného sdružením architektů Brůha a Klampera fotovoltaiky na střechách.

Realitní kancelář byty nabízí i jako investiční. Inzeruje u nich množstevní slevy. Jejich ceny se pohybují podle velikosti od tří do čtrnácti milionů korun. Největší zájem je zatím o malé byty. Podle analýzy agentury Bezrealitky prodejní ceny bytů v Česku stále stoupají.

Jen za posledních deset let vzrostly téměř trojnásobně. Nejdražší jsou v Praze, kde dosahují až 170 tisíc korun za čtvereční metr. Podle toho se zvyšuje i nájemné v nich. Vzhledem k poloze při dálnici a cenovému srovnání je možné, že o byty v Rezidenci u sv. Eliáše budou mít zájem i majetnější pražští důchodci.

Obec Hůry, původně Německé Hory, profitovala z těžby stříbra. Důl Eliáš fungoval až do roku 1909. Na území obce stála za Rakouska-Uherska vojenská prachárna, pozemky po ní dlouho využívala Československá armáda.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Na Písecku našli v příkopu mrtvou cyklistku, ještě pořád seděla na kole

Dvaaosmdesátiletou ženu bez známek života našli kolemjdoucí v pondělí v podvečer u obce Okrouhlá u Milevska na Písecku. Policisté nyní vyšetřují, jak seniorka zemřela. Na těle neměla žádné známky...

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

Musela to být obrovská rána, po které jedno kolo skončilo daleko od vraku a druhé se dostalo do míst, kde sedí spolujezdec. Jednapadesátiletý řidič osobního vozu narazil ve středu odpoledne do...

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

Odešla bez inzulinu. Policie pátrá po devatenáctileté dívce ze Strakonic

Policisté pátrají po devatenáctileté Nancy Věženské ze Strakonic, která v pondělí odešla z domu bez mobilního telefonu. Dívka by měla pravidelně brát inzulin, který si však také nechala doma. Lidé...

12. srpna 2025  11:36

Z šumavského výběhu mohli utéct vlci. Méně plaché šelmy hledá krizový štáb

U Srní na Šumavě se může volně pohybovat několik vlků. Správci národního parku dnes informovali, že šelmy podle všeho utekly z výběhu u návštěvnického centra. Ze třinácti vlků, kteří v něm mají být,...

12. srpna 2025  10:56,  aktualizováno  11:35

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

V Hůrách u Českých Budějovic vznikne sídlo, kde bude škola i lékař. Plán na skladovací haly zanikl. Projekt několika bytových domů se službami vzniká na okraji bývalé hornické obce Hůry. Domy budou...

12. srpna 2025  8:58

V historickém centru Krumlova se rozjelo auto, nabouralo do obchodu se suvenýry

V Českém Krumlově se v pondělí dopoledne samovolně rozjelo auto a narazilo do obchodu se suvenýry. Škoda na krámku a voze se vyšplhala na 350 tisíc korun. Hasiči, kteří byli na místě jako první, se...

11. srpna 2025  15:54

Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do...

11. srpna 2025  13:41

Kolem výběhu v Srní se potuluje vlk, odchyt do klece komplikují turisté

Správa Národního parku Šumava se už čtvrtý den snaží odchytit vlka, který se pohybuje v okolí vlčího výběhu v Srní. Chytrému zvířeti se do odchytové klece zatím nechce, navíc jeho odchyt komplikují...

11. srpna 2025  13:35

Na projíždějící auto se zřítil strom. Žena a dvě děti skončily v nemocnici

Jedna žena a dvě děti utrpěly zranění, když jeli po silnici v Majdaleně na Jindřichohradecku a u vlakového nádraží na jejich auto spadl strom. Zdravotníci je převezli do nemocnice v Jindřichově...

11. srpna 2025  8:54

Bolí vás záda, rameno? Nejezděte tolik autem a raději se hýbejte, radí cvičitelka

MaHoj. Tak si říká instruktorka cvičení Markéta Hojdánková. Mámo, dýchej, Rovná a pevná či Hravě a zdravě. To jsou názvy jednotlivých kurzů, které právě vede 33letá cvičitelka z Českých Budějovic....

10. srpna 2025  12:18

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

9. srpna 2025  14:18

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

8. srpna 2025  16:18

Zloděj odnesl z protivínského zámku stroj věžních hodin, který váží přes 50 kilo

Do zámku v Protivíně na Písecku, který skupina IC Group chtěla přestavět na sídlo malajské královské rodiny, se vloupal zloděj. Mimo jiné ukradl i padesát kilogramů těžký stroj věžních hodin. Nyní po...

8. srpna 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.