Pod Hůrami postaví čtvrť se školou i halou. Hotová má být za tři roky

Lukáš Marek
  12:23
V obci nad Českými Budějovicemi brzy přibudou stovky nových obyvatel, kteří by měli mít k dispozici i kvalitní infrastrukturu. Stavba v obci Hůry nedaleko dálnice a výpadovky na Třeboň vyjde na zhruba 900 milionů korun.

Na místě bagry teprve strhly ornici, ale 90 z celkového počtu 191 bytů už je prodaných. Ve středu slavnostně začala stavba rozsáhlého komplexu v Hůrách na okraji Českých Budějovic.

Vesnice, kde teď žije přes šest set obyvatel, se tak v roce 2028 hodně rozroste. To se do nové čtvrti začnou stěhovat první lidé, kterých bude několik stovek.

Kopat se u Hůr začalo v úvodu prosince, hotovo má být za tři roky. (3. prosince 2025)
V nové čtvrti Hůry vzniknou stovky bytů. (3. prosince 2025)
Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. Dole je silnice z krajského města na Třeboň. (7. srpna 2025)
Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. Dole je silnice z krajského města na Třeboň. (7. srpna 2025)
7 fotografií

Tento developerský projekt s rozlohou 30 tisíc metrů čtverečních má hned několik zajímavostí, které nejsou u podobných akcí běžné. Součástí se totiž stane základní škola, kam budou chodit děti od první do páté třídy. Tato akce jde za investorem, obec pak ze svého a s pomocí dotací přidá sportovní halu.

„Budeme díky tomu mít mnohem lepší infrastrukturu. Vzniknou zde i ordinace lékařů a měl by tu být zubař a praktik. Měli bychom tak získat to, co jinde velmi pracně shání,“ vyzdvihl starosta Jiří Borovka.

Tělocvična by podle jeho slov měla stát Hůry bezmála 50 milionů. „Budeme to řešit úvěrem a předpokládáme, že bychom také čerpali nějakou dotaci. To je i jedna z podmínek pro tuto stavbu,“ uvedl.

Obavy o zaplnění sportovní haly či základní školy vůbec nemá. „Bude spádová třeba i pro děti z Adamova, Libníče či Jivna, se kterými jsme ve svazku,“ podotkl Borovka. Těší ho, že součástí komplexu s názvem Rezidence u sv. Eliáše bude rovněž bydlení pro seniory.

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

„Bude to zhruba 60 bytů pro seniory a dalších 140 až 160 lůžek v domě pro seniory. Dále tu počítáme s parkem, dětským hřištěm a parkovištěm s 278 místy,“ vyjmenoval Michal Hřebík, spolumajitel celého projektu. Odhaduje, že celkové náklady na vybudování rezidence vystoupají k 900 milionům.

V minulosti byly plány s touto lokalitou úplně jiné. „Původně měly na stejném místě stát skladovací haly logistického centra, což jsme odmítali. Rezidence nám umožní třeba koupit i obecní byty. Lokalita je také od Hůr oddělená a nebude ji zatěžovat provozem,“ upozornil starosta a chválil spolupráci s investorem.

Dobré vztahy s obcí ocenil také Hřebík. „Vzali jsme v potaz potřeby obce, která toužila po škole, my jsme chtěli stavět byty. Vyšli jsme si vstříc,“ konstatoval.

Blízko dálnice a výpadovky na Třeboň

Zmínil, že je o novou lokalitu značný zájem a už je prodaná zhruba polovina bytů. „My jsme si to vyzkoušeli v Budějovicích na Husově třídě, kde jsme udělali podobný projekt s klasickým bydlením a senior domem, a ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Tady přidáváme další infrastrukturu,“ zmínil Hřebík.

Staveniště už je předané a hotovo by mělo být ideálně začátkem roku 2028. Domy budou stát pár set metrů pod rodinnými domy v Hůrách. A také nad Eliášovou důlní štolou, která původně byla součástí díla na těžbu antracitu a stříbra. Odtud název rezidence.

V Hůrách plánují novou čtvrť s bytovými domy, Alzheimer centrem i školou

Podle vizualizace bude mít čtvrť obdélníkový tvar, největší budou dva dlouhé bytové domy stojící naproti sobě. Pro nové obyvatele může být výhodou blízkost dálnice a výpadovkou od Třeboně se dostanou do Budějovic za pár minut.

„Bude to vlastně úplně nová čtvrť. To, že zde bude škola i senior dům, je významná nadstavba. Součástí bude i protihlukový kopec, kde bude možné třeba sáňkovat. Ale hlavně to odcloní zástavbu od výpadovky,“ upozornil architekt Jiří Brůha, který stojí za návrhem rezidence.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

