Slavnosti Destinnové kraji ani městu nedám, prohlásil šéf festivalu Kazil

Z obdivu ke světově proslulé operní pěvkyni Emě Destinnové dokázal milovník vážné hudby Antonín Kazil udělat uznávaný mezinárodní hudební festival.

Jenže v posledních letech se potýká s nedostatkem peněz, který ohrožuje nejen další rozvoj, ale samotnou existenci slavností. Proto dostal Kazil nabídku od vedení města České Budějovice a zástupců kraje na převzetí tradičního festivalu. Kraj by se stal jeho hlavním pořadatelem a filharmonici by se postarali o dramaturgii a sami na něm mohli i vystupovat.

„Bohužel, s krajem a městem jsem se nedomluvil, protože tito lidé mají jiné představy než já. Nehodlám předat práva ani ochrannou známku Jihočeské filharmonii. A mám v záloze dalšího partnera, protože všechno je o penězích,“ říká Kazil. Jméno nového sponzora však kvůli neuzavřenému jednání nechce prozradit.

Jihočeský kraj, který je zřizovatelem filharmonie, se ji snaží v regionu víc zviditelnit a stojí o vlastní hudební festival. Kdyby převzal zavedenou značku, na kterou slyší významní umělci i návštěvníci, měl by jednodušší pozici. Ale to se nejspíš nestane, protože Kazil se Hudebních slavností Emy Destinnové navzdory problémům s jejich rozpočtem nehodlá vzdát.

Proto hejtmanství nezbývá nic jiného než vydat se vlastní cestou. „Můj názor je, že kraj chce v každém případě udělat vlastní festival, který by se dotýkal vážné hudby. A mysleli jsme si, že by nám pan Kazil mohl přenechat značku, kterou bychom rozšířili. Ale nemůžeme ho nutit, takže to zkusíme naplánovat přes letní Jihočeská intermezza,“ reaguje náměstek hejtmanky pro kulturu Pavel Hroch.

Za přehlídkou nazvanou Jihočeská intermezza stojí už dva roky krajská filharmonie. Cílem je vrátit klasickou hudbu do letních kulis hradů a zámků.

„Nový festival zkusíme naplánovat tak, že intermezza rozšíříme i do dalších historických měst. Například do Tábora do našeho Divadla Oskara Nedbala nebo do Písku, kde máme dobré vztahy s městem,“ plánuje Hroch.

A šéf Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda je připravený uskutečnit tuto záložní variantu. „I když je nám líto, že jednání s panem Kazilem o společném pořádání slavností klasické hudby nevyšlo, rozjedeme nový festival sami. Myslím si, že za rozpočet v několika málo milionech korun jsme schopni připravit velmi kvalitní program a roztáhnout ho do celých jižních Čech,“ popisuje Svoboda s tím, že na organizaci nového festivalu ani nepotřebuje nabírat další lidi.

„Dramaturgem bude náš šéfdirigent Jan Talich. Chceme zvát lidi, kteří něco znamenají v klasice, buď u nás nebo v zahraničí. Ale půjdeme i trošku ven a oslovíme zajímavé sólisty a hudebníky na pomezí více žánrů,“ uvažuje šéf filharmoniků.

Na Mou vlast přidával židle

Pro Kazila je hořkou pilulkou, že filharmonii je kraj ochotný dávat několik milionů na pořádání nového festivalu, zatímco on od něj měl jen 100 tisíc korun.

„Kraj i město udělali všechno, abych já to dělat nemohl, protože mi nedali peníze. Zatímco primátor Tetter mi dával 400 tisíc a mohl jsem si dovolit věhlasný orchestr i sólistu, od nového vedení radnice už jsem dostával jen polovinu částky, když pominu výročí Budějovic, kdy mi dali 800 tisíc, abych zachraňoval oslavy města,“ srovnává šéf Hudebních slavností Emy Destinnové.

„Dokonce mě napadali, že nemám žádnou reklamu. Ale proč bych vyhazoval peníze za billboardy, když mám na koncerty vyprodáno? Dobré zboží se prodává samo, na koncert Mé vlasti jsem musel přidávat židle na pódium, lidé tam seděli mezi muzikanty, jako to vídáme na novoročním koncertu z Vídně,“ líčí Kazil.

Náměstek primátora Juraj Thoma však Kazilovy výhrady odmítá. „S panem Kazilem jsme se sešli od začátku roku na několika schůzkách. Rozhodnutí bylo v jeho rukou, a pokud teď řekl, že nechce předat svůj festival filharmonii, nezbývá než jeho rozhodnutí respektovat. I na společné schůzce na kraji jsme se bavili o tom, že pokud řekne ne, udělá si kraj příští rok svůj festival a bude to 1. ročník, a ne 31. ročník Hudebních slavností Emy Destinnové,“ shrnuje Thoma, který stojí i za připravovanou modernizací kulturního domu Slavie a novostavbou pro divadlo a filharmonii na Mariánském náměstí, aby krajské město mělo konečně kvalitní zázemí i pro velké koncerty.