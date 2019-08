Budoucnost je nejistá, hudební slavnosti Emy Destinnové hledají podporu

Na 30. ročník mezinárodního hudebního festivalu plánoval Antonín Kazil pozvat komorní orchestr z Lince, Českou filharmonii i harfistku Janu Bouškovou s houslistou Josefem Špačkem.

„Připravoval jsem to, co by si jubilejní ročník zasloužil. Pak jsem musel škrtat, protože na to nemám peníze,“ uvedl ředitel festivalu Antonín Kazil.

Od města České Budějovice získal příspěvek 200 tisíc korun, od kraje 100 tisíc, což jsou částky, které byly s výjimkou minulého roku obvyklé.

„Město je hlavní partner festivalu, my dáváme polovinu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

Celkový letošní rozpočet hudebního svátku je i s penězi od sponzorů 350 tisíc korun, a to na zaplacení špičkových umělců a orchestrů nestačí. Loni byl rozpočet 2,8 milionu korun a radnice přispěla výjimečně 800 tisíc korun vzhledem k tomu, že festival zapadal do oslav 100. výročí založení republiky. Posluchačům pak zahrál při závěrečném koncertu Brucknerův orchestr z Lince.

Čtyři koncerty 30. ročníku budou v Českých Budějovicích, po jednom v dalších třech sídlech okolo krajského města. Ve Vodňanech festival začne varhanním koncertem.

„Vystoupí tam jediná zpěvačka na celých slavnostech, sopranistka Magdalena Kulhanová. Na starou trubku šofar s ní zahraje Petr DostálBerg,“ řekl Kazil.

Koncert k poctě Emy Destinnové se uskuteční v budějovickém Metropolu a cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast přednese Filharmonie Brno. „Domluvil jsem se s dirigentem Leošem Svárovským, že dáme Mou vlast, protože Ema Destinnová byla Češka a velká vlastenka. Myslím, že se to k tomu hodí,“ upřesnil.

30. Hudební slavnosti Emy Destinnové Varhanní koncert Kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech (4. září) Klavírní recitál Koncert. síň O. Jeremiáše (10. září) Koncert k poctě E. Destinnové Divadelní sál Metropol (12. září) Zámecké nokturno Zámek Borovany (13. září) Violoncellové trio Jihočeské muzeum (16. září) Smíšený pěvecký sbor Mendík Jihočeské muzeum (19. září) Varhanní koncert Klášt. kostel ve Zl. Koruně (20. září)

Přitom na galakoncertech k poctě Destinnové se vystřídalo v předchozích ročnících přes 50 vynikajících pěvců. Kazilova zásada byla, že musí být známí z věhlasných světových scén, kde zpívala i sama Ema Destinnová. Z českých operních pěvců na slavnostech zpívali tenor Peter Dvorský a mezzosopranistka Eva Randová.

Na letošním festivalu vystoupí i klavírista Martin Kasík, Filharmonické dechové trio Brno či varhaník Jaroslav Tůma s poctou Bachovi.

„To je epilog celého festivalu v klášterním kostele ve Zlaté Koruně, kde jsou nejlepší barokní varhany v celé republice. Tak kdo jiný by tam měl hrát na varhany než Jaroslav Tůma,“ popsal Kazil.

Převezme festival Jihočeská filharmonie?

Ačkoli do jižních Čech přivedl během dlouhé tradice mezinárodního festivalu stovky věhlasných světových umělců, na příští rok si žádné neobjednává. Čekal by větší podporu města i kraje této akci, která hostí i návštěvníky z Rakouska, Německa a dalších zemí.

„Na pořádání kvalitního festivalu potřebuji 2,5 až 3 miliony korun. Sehnat peníze je problém, je mi 77 let a už nemám na to, abych chodil a někde škemral o peníze,“ vysvětlil Kazil s tím, že finanční problémy festivalu se táhnou poslední tři roky od doby, kdy ho přestala sponzorovat ruská firma na výrobu jaderného paliva Tvel.

O pořádání Hudebních slavností Emy Destinnové stojí Jihočeská filharmonie, jednání s šéfem festivalu však zatím nezačala.

„Hlavním partnerem je město a my jsme připraveni vstoupit do toho finančně. Pan Kazil na to nemá peníze a slavnosti skomírají. Respektujeme ho jako majitele práv a značky, a pokud s tím bude souhlasit, rádi bychom se domluvili na pokračování a oživení festivalu,“ sdělil ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Už dřív z kraje, který je zřizovatelem filharmonie, zaznělo, že Kazil by pak mohl být čestným prezidentem. „Když jsem se dověděl, že bych měl dělat čestného pantátu, abych nemohl do ničeho mluvit, to nejde,“ vzkázal v pondělí.