Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

Lukáš Marek
  14:46
U části fanoušků nastalo zklamání, jiní se naopak radují a těší se na nové prostředí. Pořadatelé festivalu Hrady CZ oznámili velikou změnu. Tradiční hudební akce se už příští rok neuskuteční nedaleko hradu Rožmberk na Českokrumlovsku, ale stěhuje se k zámku Hluboká na Českobudějovicku.
Areál festivalu Hrady CZ u Rožmberku byl na večerní program slušně zaplněný.

Areál festivalu Hrady CZ u Rožmberku byl na večerní program slušně zaplněný. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Kapela Visací zámek oživila program festivalu Hrady CZ náloží punkových...
Kapela Visací zámek oživila program festivalu Hrady CZ náloží punkových...
V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.
Putovní festival Hrady CZ měl v jižních Čechách jedinou zastávku u Rožmberku...
13 fotografií

První ročník festivalu v Rožmberku zasadili pořadatelé na okraj městečka, kde žije necelých 400 obyvatel. Areál fotbalového stadionu u Vltavy však nestačil.

Proto už následující rok se vše přesunulo do kopců nad Rožmberk. Na rozlehlé louky se pohodlně vešel areál se dvěma pódii, stanové městečko i parkoviště.

Areál festivalu Hrady CZ u Rožmberku byl na večerní program slušně zaplněný.
Kapela Visací zámek oživila program festivalu Hrady CZ náloží punkových vypalovaček.
Kapela Visací zámek oživila program festivalu Hrady CZ náloží punkových vypalovaček.
V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.
13 fotografií

„Poprvé jsme Hrady na Rožmberku zorganizovali v roce 2009. Bez covidového výpadku jsme zde byli patnáctkrát. Jedná se o nádherné a romantické místo s velikou historií, ale také se spoustou produkčních komplikací zejména v oblasti dopravy,“ napsali ve vysvětlení pořadatelé.

Jak se festival rozrostl, dováží například více vody a všeho možného materiálu desítkami kamionů. „To vše je v podmínkách kopcovitého terénu a úzkých příjezdových komunikací na Rožmberku stále komplikovanější,“ dodali.

Festival Hrady CZ míří na Rožmberk, po šesti letech se vrací Kryštof

Od nové lokality u Hluboké si slibují, že bude lépe přístupná z Českých Budějovic, ale i dalších měst a obcí. Festivalový areál vyroste na loukách se spoustou stromů mezi obcí Munice a dvorem Vondrov.

Někteří ihned upozorňovali, zda to nebude rušit zvířata v nedaleké zoologické zahradě. Na to pořadatelé reagovali, že areál bude přibližně dva kilometry od zoo.

Hrady CZ u Rožmberka opět nabídnou dvě pódia, zahrají Kabát či Kryštof

Termín zůstává stejný jako na Rožmberku, to znamená uprostřed letních prázdnin, příští rok to vychází na 31. července a 1. srpna.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

U části fanoušků nastalo zklamání, jiní se naopak radují a těší se na nové prostředí. Pořadatelé festivalu Hrady CZ oznámili velikou změnu. Tradiční hudební akce se už příští rok neuskuteční nedaleko...

3. října 2025  14:46

Chata na vrcholu Kleti slaví 100 let, je o polovinu mladší než přilehlá rozhledna

Turistická chata na vrcholu Kleti slaví 100 let od svého otevření. První hosty přivítala 4. října 1925. Nechal ji postavit kníže Jan Schwarzenberg, vnuk stavitele rozhledny. Ta letos slaví dokonce...

3. října 2025  10:57

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....

3. října 2025

Když děti střídají sporty, vlastně pořád začínají, tvrdí šéf sportu v DDM

Přemysl Šesták vede sportovní oddělení v českobudějovickém Domu dětí a mládeže už čtvrtstoletí. Pořádá také akce a turnaje. Vnímá, jak se děti i rodiče mění. Zájem o kroužky je v poslední době velký,...

3. října 2025  9:11

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

2. října 2025  15:29

Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...

2. října 2025  11:39,  aktualizováno  11:48

Chodce za tmy srazilo auto, policie shání svědky tragédie i záznamy z kamer

Osm lidí zahynulo letos v září při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji. Je to o pět víc než ve stejném období loni. Poslední zářijová nehoda se stala uplynulou sobotu v noci na...

2. října 2025  10:23

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  14:57

Dejte si pozor na předvolební manipulativní techniky, varuje lektorka

Premium

„Volby miluji. Mám i takovou tradici, že vždy přijedu za rodiči a jdeme volit společně. Potom odpočítávám čas do konce hlasování, sleduji televizi, poslouchám experty a čekám na výsledky,“ vyznává se...

1. října 2025

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:20

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

1. října 2025  9:06

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.