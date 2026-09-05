Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

„V sobotu krátce po půl třetí odpoledne došlo na silnici I/29 u obce Temešvár na Písecku k hromadné dopravní nehodě,“ informoval mluvčí jihočeských policistů Miroslav Šupík.
Silnice vedoucí přes Podolský most přes orlickou přehradu je neprůjezdná. „Komunikace je nyní z důvodu vyšetřování nehody zcela uzavřena. Objízdná trasa vede přes obce Zvíkovské Podhradí, Milevsko a Bernartice,“ doplnil mluvčí.
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Motorkář, kterého po těžké nehodě oživovali, po převozu do nemocnice zemřel
Před příjezdem záchranné služby už zraněnému muži pomáhali lidé na místě. Provizorně mu zastavili krvácení z nohy, po příjezdu záchranářů pak krvácení definitivně zastavilo škrtidlo. Vrtulník muže přepravil do českobudějovické nemocnice, uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
Příčinu dopravní nehody policisté vyšetřují.
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