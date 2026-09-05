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Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

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  17:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění, silnice je uzavřená.

„V sobotu krátce po půl třetí odpoledne došlo na silnici I/29 u obce Temešvár na Písecku k hromadné dopravní nehodě,“ informoval mluvčí jihočeských policistů Miroslav Šupík.

Silnice vedoucí přes Podolský most přes orlickou přehradu je neprůjezdná. „Komunikace je nyní z důvodu vyšetřování nehody zcela uzavřena. Objízdná trasa vede přes obce Zvíkovské Podhradí, Milevsko a Bernartice,“ doplnil mluvčí.

Motorkář, kterého po těžké nehodě oživovali, po převozu do nemocnice zemřel

Před příjezdem záchranné služby už zraněnému muži pomáhali lidé na místě. Provizorně mu zastavili krvácení z nohy, po příjezdu záchranářů pak krvácení definitivně zastavilo škrtidlo. Vrtulník muže přepravil do českobudějovické nemocnice, uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Příčinu dopravní nehody policisté vyšetřují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

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