Černé oblečení, bílé masky přes obličej a tajemný zvuk velkých hrkaček a bubnů. Průvody městem se stovkami diváků, do toho ručně tesané kříže na náměstí. To jsou tradiční křesťanské svátky v Českých Budějovicích, kde Divadlo Víti Marčíka každoročně pořádá oblíbené Velikonoční hrkání. Byly jsme s fotoaparátem u toho.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Každé hrkání má vždy pevně daný svůj čas. Hlavní průvod vždy vychází z Piaristického náměstí. S dalšími průvody se pak potká na hlavním náměstí Přemysla Otakara II. Chodí i malí hrkači, kteří například hrají na bubínky.
Divadelník Víťa Marčík, sám hodně křesťansky založený, začal tuto tradici v Českých Budějovicích v roce 2010. Předloni však Velikonoční hrkání nebylo, Marčík si musel odpočinout. V roce 2025 se zase tajuplní hrkači vrátit do ulicečk historického centra města.
Průvod hrkačů míří z Piaristického náměstí, od nejstaršího kláštera ve městě, dál Panskou ulicí podél bývalých městských hradeb. Všichni dodržují daný rytmus, který jim udává muž s bubnem.
První Velikonoční hrkání se vždy jde na Zelený čtvrtek v 19 hodin. Každý z průvodů má svou symboliku Ten úvodní připomíná poslední večeři Páně, kterou ukazuje velký obraz.
„v dospělosti, tuším, že to bylo v Leonu, jsem uviděl průvod bubeníků. Obrovský rachot střídající se s tichem. Průvod klidný, a přitom plný napětí. Na hlavách měli bílé masky – zvláštní. Vyvolávalo to ve mně trochu strach, vztek, ale pak „přilétlo“ štěstí. Možná vzpomínka na to, když jsem byl kluk a o Velikonocích hrkal na vsi,“ vzpomíná Marčík.
Do průvodu budějovických hrkačů se můžete připojit i vy. Stačí si vzít na sebe něco černého a přihlásit se divadelníkům v klášteře Obětování Panny Marie před zahájením průvodu. Masek i hrkaček by mělo být vždy dost.
Velikonoční hrkání se pojí se Svatým neboli Pašijovým týdnem a odletem zvonů do Říma. Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie, a jejich místo zaplní dřevěné hrkače, řehtačky a klapačky – odtud název „Velikonoční hrkání“. I proto na vsích běhají zejména chlapci s ručními řehtačkami. Na snímku průvod prochází pod Rabenštejnskou věží.
Proč zrovna bílé masky? To si divadelníci vypůjčili ve Španělsku a tradici pak přenesli na jih. „My masky nosíme jako symbol poutníků. Neschováváme se, ani nechceme nikoho strašit, nebo naštvat. Jen chceme být chvíli sami- uprostřed davu. Chvíli v tichu uprostřed rachotu. Někdo se modlí, někdo se dívá, někdo si přemýšlí, ale většinu z nás něco bolí,“ vysvětluje Víťa Marčík.
Na Velký pátek se hrká už v 8 hodin ráno. Tento průvod symbolizuje Ježíšův soud, kdy jej Pilát Ponský nejprve odsoudil k 39 ran bičem a pak i k ukřižování. My jsme však přišli na třetí páteční hrkání.
To neslo myšlenku smrti. Podle evangelií ve 12 hodin Ježíše Krista ukřižovali a právě v 15 hodin, kdy průvod vyšel, Ježíš zemřel. I proto hrkači nesou velkou černou plachtu.
Na Velký pátek od rána řemeslníci ručně a každý rok tesají dřevěné kříže. Ty ukazují Ježíšovo cestu na horu Golgota, kde ho pak ukřižovali. Tři z křížů znázorňují, kde Ježíš k křížem na zádech upadl.
Křížovou cestu s Biskupem Českobudějovickým Vlastimilem Kročilem na náměstí Přemysla Otakara II. v pátek obešly desítky lidí. U každého z křížů Otec biskup vysvětlil přítomným význam zastavení.
Hrkání si můžete užít i na Bílou sobotu. V 8 hodin ráno se průvod jmenuje Ztracený beránek, v pravé poledne pak s hrkači do ulic vyjde pohřební vůz, nebude chybět ani rakev či křtitelnice. V katedrále sv. Mikuláše pak můžete od 20.30 hodin navštívit Velikonoční vigilie.
Každý rok je o Velikonoční hrkání velký zájem, tajemné průvody si nenechávají ujít stovky diváků. „Myslím si, že k Budějovicím a Velikonocím už hrkání prostě patří. Snažíme se s dětmi chodit každý rok, vysvětluji jim, jak to bylo s Ježíšem,“ přemítala při včerejším velkopátečním třetím průvodu hrkačů jedna z divaček Ladislava Králová.
Působivou atmosféru bílých masek ve spojení s bývalým dominikánským klášterem a současným kostelem Obětování Panny Marie umí dokreslit i černobílé fotografie.
V neděli se už nehrká. Podle věřících křesťanů patří tento velikonoční den vzkříšení. V 6 hodin ráno se budou konat chvály v kapli Smrtelných úzkostí Páně. V 9 hodin pak následuje mše svatá v katedrále sv. Mikuláše.
Divadlo Víti Marčíka každoročně pořádá Velikonoční hrkání. Začíná se na zelený čtvrtek, kdy podle pověstí odletěly zvony do Říma a první průvod symbolizuje poslední večeři Páně. Hrká se i na Velký pátek a pak i Bílou sobotu. (3. dubna 2026)
Trubači hlasitým troubením oznamují na Velký pátek smrt Ježíše Krista. Program Divadla Víti Marčíka však končí v nedělní poledne, kdy projde městem namísto hrkačů svatební průvod a o půl hodiny později se na hlavním budějovickém náměstí bude konat svatba s připomenutím božího slibu. Hrkači, ale i křesťané, se totiž řídí heslem, že kříž není symbolem smrti, ale naopak symbolem života.
