Takzvaným impulzivním hlukem ze sportovní zábavy se už roky zabývají úřady a soudy. Do problému dostala obec Včelnou ležící u Českých Budějovic na první pohled úplně normální věc, totiž stavba víceúčelového hřiště. Projekt za 17 milionů korun napadli tři obyvatelé ze sousedství. Vadí jim hluk a tvrdí, že se jim zhoršila pohoda bydlení.
Od roku 2022 řeší hřiště úřady a po nich také soudy. Poslední verdikt z letošního července stanovil, že hluk budou po dobu zkušebního provozu monitorovat hygienici.
Soudci podle vedení obce Včelná vlastně zahrnuli dětská hřiště pod střelnice, což může být precedens pro další podobné případy.