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Jen dvě šatny pro 200 dětí. Proti vylepšení fotbalového areálu bojují sousedi

Pavel Kortus
  10:57
Více než 200 malých fotbalistů v Mokrém u Českých Budějovic využívá dvě šatny. Klubu celkově chybí odpovídající zázemí. Obec chystá dlouho očekávanou modernizaci, ale plány se nelíbí některým sousedům. Paradoxní je, že neuplynul ani rok od chvíle, kdy se podařilo odstranit starý spor, kdy si tehdejší majitel oplotil svůj pozemek na nedalekém tréninkovém hřišti.

Po hřišti zrovna projíždí robotická sekačka, nechává za sebou přesně střižený pažit. Další pohled už tak idylický není. Vysoká síť za brankou je značně potrhaná. Ještě smutněji zní představa, že více než dvě stovky mladých fotbalistů musejí využívat jen dvě šatny v chátrající budově u hřiště.

To by se však v blízké budoucnosti mělo změnit. Fotbalisté TJ Mokré u Českých Budějovic se těší na modernizaci areálu. Ta vyjde spolu s dalšími úpravami v okolí na 97,5 milionu korun bez daně.

Přes dvě stovky dětí v TJ Mokré využívají pouze letitou budovu u hřiště (1. října 2026).
Pohled na hřiště v Mokrém a přilehlé objekty, kam občas létají míče (1. října 2026)
Tréninkové hřiště zarůstá trávou, bývalé spory už jsou vyřešené (1. října 2026).
Modernizace celého areálu výrazně zlepší zázemí (1. října 2026).
8 fotografií

„Každý vidí, že vylepšení je nutné. S tělovýchovnou jednotou jsme připravili projekt, který zajistí mladým i dospělým fotbalistům moderní zázemí,“ tvrdí Martin Král, starosta obce Litvínovice, pod niž Mokré spadá.

Projekt počítá s novou budovou včetně šaten pro hráče i rozhodčí, toaletami, klubovnou a dalším zázemím. V plánu je i pergola pro společenské akce klubu, ohniště, lepší podmínky pro diváky a rodiče dětí a malé workoutové hřiště.

Zabetonované sloupky jsou pryč, malí fotbalisté mohou zase hrát na celém hřišti

Promění se také okolí hřiště. Vybuduje se nové parkoviště, nové inženýrské sítě a také tlaková stanice, která zlepší zásobování pitnou vodou v celé lokalitě. Novinkou bude zastávka autobusu přímo u areálu.

„Vnímám to jako velkou výhodu. Pro děti to bude výrazně bezpečnější. Navíc na hlavní silnici plánujeme vybudovat bezpečnostní ostrůvek, který by zpomalil projíždějící auta. Hlavně od Třebína řidiči přijíždějí do Mokrého mnohdy hodně rychle,“ vysvětluje starosta.

Stavba má trvat 18 měsíců. Obec má vysoutěženou firmu, která dílo provede. Fotbalisté znají připravené provizorní řešení s tím, že by místo šaten dočasně využívali stavební buňky.

Oplocené tréninkové hřiště

To by však nebylo fotbalové hřiště v Mokrém, aby tam nebylo nějaké „ale“. Je to totiž už čtyři roky, co si tehdejší majitel pozemku na nedalekém tréninkovém hřišti Tomáš Plánský oplotil své území, čímž zkomplikoval přípravu fotbalistům.

Teprve loni se vleklý spor vyřešil. Obec odkoupila Plánského pozemek, získala i ten sousední a nyní je tréninková plocha rozšířená, upravená a zarůstá novou trávou.

„Paradoxní je, že věc stále není dotažená. Stavební úřad v Budějovicích dosud nevydal stanovisko k odstranění sloupků,“ podotýká Král.

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Ani rozšíření areálu kolem hlavního hřiště však není bez komplikací. Proti záměru jsou někteří obyvatelé z okolních domů.

„Nestavím se proti modernizaci jako takové. Ta je potřeba. Ale nevím, proč musí být za částku, která přesahuje roční rozpočet obce. Nevím, že by bylo vyřešené financování,“ komentuje pro MF DNES Jan Dolejší, jenž bydlí v blízkém okolí hřiště.

Starosta popisuje, jak má obec investici promyšlenou. „Je rozdělená na osmnáct měsíců. V této době si obec může dovolit investovat. Je to podobně nákladná akce jako stavba sportovní haly,“ srovnává.

Dolejší ze svého domu vnímá ruch ze hřiště. Říká, že mu vadí, ale snaží se s tím smířit, případně nebýt doma. Spory ohledně hřiště pociťuje až v posledních dvou letech a neztotožňuje se s postupem obce v plánované modernizaci areálu.

„Projekt nám obec vůbec nepředstavila. To nám přijde nefér a sobecké. A to je právě jádrem možného problému. Svými parametry záměr přesahuje potřeby obecního fotbalu. Dozvěděli jsme se, že projekt je už od prosince na stavebním úřadě, ale my dostali výzvu až nedávno dopisem přímo z úřadu,“ líčí.

„Hlavně členové Tělovýchovné jednoty by měli nejlépe vědět, co v areálu potřebují.“

Martin Král, starosta obce

Proti záměru vystoupili také Jaromír Kittel a rodina Žurovcových, která má pozemek přímo za brankou. „S nimi jsme domluvení, že bychom přidali protihlukovou zeď a vysoké sítě,“ doplňuje Král.

Manželé Žurovcovi se k věci vyjádřili podobně jako Dolejší. Sport podporují, ale modernizace areálu podle nich stávající problémy jen prohloubí, a také by žádali víc konkrétních informací o záměru předem. Se zástupci obce několikrát jednali.

„Ale zůstalo jen u příslibů. Rádi bychom viděli konkrétní a závazná řešení ohledně hluku, světelné zátěže a bezpečnosti,“ sdělují.

Podle jejich zkušeností jim týdně zalétne na pozemek zhruba pět míčů, které už zasáhly okna domu a shodily dvě tašky ze střechy. „Nechceme nic mimořádného. Požadujeme víc informací, a aby areál fungoval podle jasných pravidel s ohledem na jeho okolí. Protihluková zeď a přibližně 12 metrů vysoká síť po celé straně hřiště sousedící se zahradami rodinných domů by k tomu mohly přispět,“ doplňují.

„Politické důvody? Není to tak“

Král se Žurovcovými dvakrát jednal na úřadě i dvakrát na hřišti. „Snažíme se domluvit, ale hlavně členové TJ by měli nejlépe vědět, co v areálu potřebují,“ myslí si starosta.

Zajímavostí je, že Král i Dolejší kandidují v komunálních volbách, každý za jiné uskupení. „Kvůli areálu nekandiduji a ani to není tak, že bych kvůli politice dělal fotbalistům naschvály,“ odmítá Dolejší.

Aktuálně se čeká na vydání stavebního povolení. Pokud ho úřad v Budějovicích vydá, mohou se účastníci řízení odvolat ke krajskému úřadu, který případně znovu rozhodne. Další cesta obrany by byla už jen soudní.

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Když přičtete možná odvolání a zákonné lhůty, začátek stavby se oddaluje. „Chtěli jsme začít už letos v říjnu, ale uvidíme, kdy to bude. Současná nejistota nás brzdí,“ přiznává starosta.

Fotbalisté se na nové zázemí těší, ale ještě se k novinkám nechtějí upínat. „Věřím, že je to blízko a dočkáme se toho. Už nám to obec slibuje asi deset let a stále se to vše posouvá. Nárůst dětí je velký a potřebovali bychom pro ně odpovídající podmínky,“ upozorňuje předseda TJ Jiří Hrabánek. I on vnímá napětí mezi majiteli okolních objektů.

„Lidí bude do areálu jezdit pořád stejně, akorát budou mít všichni lepší zázemí. Jejich námitky mi přijdou irelevantní,“ myslí si.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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