Město a kraj chtějí rozšířit tréninkové centrum, pozemky ale drží Dynamo

Vedení města chce stavět ve spolupráci s krajem, jenže pozemky má v nájmu od budějovické radnice akademie Dynama. „A to je to, co dnes blokuje jakýkoli postup v projektu,“ tvrdí hejtman Martin Kuba (ODS).

Pokud by Dynamo souhlasilo s úpravou nájemní smlouvy a vyjmutím pozemků, kde mají být nová hřiště, sportovní zázemí by se mohlo rychle rozrůst. A navíc by sloužilo nejen Dynamu, ale i ostatním týmům z regionu.

„Klub na to nyní sám finančně nedosáhne, proto usilujeme o získání pozemků, abychom tam vybudovali tři plnohodnotná hřiště s umělou trávou a osvětlením. Takových ploch je kritický nedostatek a týmy nemají v zimě kde hrát,“ navázal náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Vše se dostalo do situace, kdy politici v čele s hejtmanem minulý týden poslali majiteli Dynama Vladimíru Koubkovi otevřený dopis, kde ho vyzývají ke spolupráci a úpravě smlouvy. Teď bude záležet na jeho reakci.

„Na dozorčí radě se řešila úvaha o možných změnách ohledně Složiště. Zatím jsme však k žádnému konkrétnímu řešení nedošli,“ konstatoval Koubek ještě před obdržením otevřeného dopisu.

Složiště je stále jedno z nejlepších tréninkových center v Česku. Areál hráčům nabízí zázemí a podmínky pro trénink, ale novinek od zahájení provozu v roce 2004 je tam pomálu.

Rok po otevření přibyla nafukovací hala, tribuna u hlavního hřiště a dokončila se hlavní budova. Ale jak Dynamu rostl počet hráčů mládeže a zvýšilo se i vytížení areálu, jeho modernizace se odkládala.

Dřívější plány byly celkem velkolepé a počítaly s přestavbou za 120 milionů, přibýt měla třeba nová „internátní“ budova pro sportovce a restaurace. Ze všeho ale nakonec sešlo, i když už se projektovalo.

„Každé mužstvo přijíždějící na Složiště nám náš tréninkový areál závidí. Ale za poslední čtyři roky jsme se rozrostli, třeba jen o tři dívčí družstva. Na 18 týmů pak máme prakticky pouze dvě travnatá hřiště, protože jedno využívá pro tréninky A-tým, další slouží hlavně pro utkání,“ popsal složitou situaci Petr Benát, výkonný ředitel akademie Dynama.

Dvě až tři nová hřiště by podle něj neskutečně pomohla, o internátu či rozšíření zázemí akademie nemluvě. „Přestože si stávajících podmínek moc vážíme, projekt rozšíření Složiště by měl být ohledně mládeže prioritou,“ poradil.

Podobný názor má i Tomáš Pintér, předseda krajského fotbalového svazu. „Je třeba, aby se město a kraj domluvily s akademií a pozemky byly k dispozici. V celém regionu chybí hřiště s umělým povrchem,“ podotkl.

Štíři čekají, jak dopadne dotace

Složiště ale není jen fotbal. Část rozlehlého areálu na okraji Budějovic spravuje také florbalový klub FBC Štíři. Jeho zástupcům už se tam podařilo výrazně opravit kus plochy blíže k Suchému Vrbnému, která před lety sloužila pro baseball.

Vloni tam vzniklo nové dětské hřiště, je tam občerstvení a Štíři tam pořádají i společenské akce pro celé rodiny. „Nově už je také hotové hřiště na discgolf, které už má za sebou první test a začne naplno sloužit pro všechny zájemce,“ upozornil prezident Štírů Jiří Kratochvíl.

Také on vnímá, že má tato lokalita obrovský potenciál. Klub už před časem uspěl s dalším nápadem v participativním rozpočtu, a tak tam brzy díky němu přibude i lezecká stěna.

Tím největším hitem by ale mohlo být venkovní florbalové hřiště. „Projekt máme kompletně připravený, jsme už i prakticky dohodnutí s firmou, která by ho postavila. Čekáme jen, zda uspějeme s žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury,“ vysvětlil Kratochvíl.

Náměstek primátorky Maroš zmínil, že pokud Štíři uspějí, tak by následně i město mohlo finančně pomoci. Hřiště by bylo opět veřejné a mělo svého správce, v případě velkého zájmu i rezervační systém.