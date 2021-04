Údajný hřeb z Kristova kříže zkoumají odborníci, plánuje se jeho vystavení

Nyní se odborníci začínají bavit o tom, jak bude vystavování vypadat. „Až budeme hotoví, musí to schválit památkáři. Budeme potřebovat různá povolení, kromě stavebního se musíme zabývat i tím, aby byla relikvie v bezpečí,“ říká představený milevských premonstrátů Pius Zdeněk Vágner.

Dodává, že se všechny strany shodly na umístění relikviáře zpět do milevského kláštera. Příprava expozice však ještě nějakou dobu zabere.

Minimálně rok by měl být údajný hřeb z Kristova kříže u odborníků, kteří provádějí různé analýzy, aby získali co nejvíce informací a mohli sestavit co nejpřesnější příběh o původu předmětu.



„Výstava je tak momentálně spíše otázkou let než měsíců. Ale všichni se snaží, aby to postupovalo co nejrychleji,“ zmiňuje opat.

Expozici mohou postavit na příbězích

Právě na několika příbězích by mohla být budoucí expozice postavená. Vyprávěly by, jak archeologové hřeb nalezli, jak se do Milevska historicky dostal a například křížová cesta by představila jeho křesťanskou hodnotu.

Vágner však upozorňuje, že vize je teprve v počátcích a o její přesné podobě bude tým ještě jednat. Pracovní skupina nyní vzniká, premonstrátům nabídli pomoc třeba památkáři a další odborníci, kteří mají zkušenosti i s jinými vzácnými předměty.

Jedním z úkolů bude vybrat vhodný prostor pro umístění relikvie. K dispozici je jich několik, jde o historicky nejdůležitější místa v klášteře.



Areál čeká rekonstrukce, při které se bude myslet právě i na chystanou expozici. „Počítáme s tím, že bude za relikvií přicházet spousta lidí. Zvýší to prestiž kláštera, města i celého kraje,“ věří Pius Zdeněk Vágner.

Vystavovat v areálu pravděpodobně budou originální kovové ozdoby relikviáře i jeho věrnou kopii. „Chceme ukázat původní části, u kterých to půjde. V týmu máme zlatníka Andreje Šumberu, který rekonstruoval i relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou. Díky replice budou moci návštěvníci vidět, jak schránka vypadala v plné kráse,“ tuší Jiří Šindelář, geoinformatik, který se svým týmem hřeb objevil.

Podle jeho slov nyní analýzy předmětu brzdí koronavirová situace. Odborníci často zůstávají na home office. Proto je nutné počkat na další poznatky.