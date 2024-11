Pohřbů do země ubývá, lidé spíš volí urnu. Je to levnější

Po Dušičkách, svátku památky zesnulých, jsou hroby plné květinové výzdoby a svíček. MF DNES se ptala správců hřbitovů, jaký způsob pohřbívání nyní lidé preferují. A zjistila, že zájem o poslední rozloučení takzvaně do země ustupuje obřadům v krematoriích. S tím stoupá poptávka po urnových místech.

Jejich pronájem a vybavení totiž přináší nižší náklady a zejména pak menší starosti s údržbou. Výjimkou bývají rodinné hrobky. A zvláště ty, které se mohou pyšnit i uměleckou hodnotou. Jako tomu je na kapličkovém hřbitově v Albrechticích nad Vltavou na Písecku.

„Osobně si pamatuji jen jeden případ, že tady byl nějaký hrob k dispozici,“ komentoval starosta Miroslav Ušatý stav, kdy se místa odpočinku jen předávají z generace na generaci.

Podobná situace je také na hřbitově v Chřešťovicích, které spadají pod Albrechtice a kde se o dědictví starají pozůstalí. Pokud zvolí kremaci, urny umisťují na rodinné hroby. Noví nájemci pak dávají přednost hlavně menším urnovým místům. Zřízení kolumbária a rozptylové loučky, o kterých starosta přemýšlí, jsou zatím v rukou zastupitelů.

Také v Prachaticích lze na hřbitově objevit hroby, které zaujmou bohatou výzdobou. Jak uvedl správce Michal Kubička, několik větších hrobek je zde ale k dispozici právě proto, že příbuzní se o ně již nechtějí starat. Město zvýšilo kapacitu hřbitova stavbou kolumbária na 144 míst. „Polovina už je ale pryč,“ připomněl Kubička.

V Českém Krumlově letos na jaře skončily na hřbitově dvouleté opravy areálu. Podle Ivany Velíškové z odboru správy majetku a investic je dostačující počet míst pro uložení takzvaně do země, ubývá ale prostoru pro urnové hroby. Zde se plocha silně zahušťuje a využívá se každého volného místa.

„Plánuje se rozšíření do vedlejšího parku, kde by mohly vzniknout i další alternativní možnosti posledního rozloučení. To je ale podmíněné opravou obvodové zdi. A to zatím není v rozpočtu města,“ konstatovala Velíšková.

V Písku odhalili památník Místo v srdci

Největší českobudějovický hřbitov sv. Otýlie také podle vedoucí kanceláře správy hřbitova Ladislavy Sobíškové zaznamenal trend poklesu pohřbů do země. Kapacita je stále dostačující jak v nabídce hrobových, tak urnových míst.

„Lesní hřbitov je rozlehlý a máme dostatečné rezervy i do budoucna, kdyby nastala potřeba rozšíření,“ uvedl správce píseckého hřbitova Josef Hrádek. I zde rodiny využívají generačních linií starajících se o své pomníky, kdy například stávající dvojhroby předělají na jednotlivé menší urnové.

Nově zde vznikl památník Místo v srdci pro rodiny, které prošly ztrátou dítěte v těhotenství nebo těsně po narození. Podobná pietní místa jsou pak v Českých Budějovicích a v Třeboni.

Vlastimil Marek z českobudějovické pohřební služby nevnímá, že by za konkrétní volbou stála finanční situace pozůstalých. „Kremace je samozřejmě jednodušší. Uložení do hrobu si žádá výkopy, úpravu, následně i údržbu. Ale v konečné fázi nevidím, že by za tím stála cena,“ poznamenal.

„Vše samozřejmě záleží na tom, jak se rodina domluví. Pokud bylo babiččino přání do hrobu, tak to respektují. Nebo je to zcela bez obřadu. Ti mladší už to tolik neřeší,“ uzavírá.