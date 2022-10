Hráz zbourají a postaví novou, zámek Červená Lhota bude znovu na suchu

Nový projekt počítá s rekonstrukcí celé hráze. To znamená, že ji kompletně odtěží a bude se stavět od základů znovu. Příští sezonu tak bude okolí zámku zcela na suchu. Stavba, která bude trvat minimálně dva roky, by mohla podle odhadů stát 30 milionů korun.

„Předělaný bude i most na hrázi nad přepadem, který je v havarijním stavu. Bude dvakrát delší než ten nynější. Podle současných norem musí rybník vydržet stoletou vodu. To však ten historický nesplňoval. Zároveň zmizí nepříliš hezká stavidla s kovovou konstrukcí a obslužnou lávkou. Prostě všechny technické věci, které se tam dostaly až v době socialismu,“ upřesňuje budoucí podobu hráze kastelán zámku Tomáš Horyna.

Nový vzhled bude vycházet z historických fotografií. Na ocelových nosnících tak vyroste dřevěná mostovka se zábradlím. „Nyní si vyjasňujeme s památkáři a projektanty, jakým způsobem se budou práce ubírat. Celý projekt by měl být hotový v lednu, včetně stavebního povolení,“ věří Horyna.

Hlavní stavební práce jsou naplánované na léto, což je ideální období, protože Dírenským potokem, který napájí Zámecký rybník, protéká nejméně vody.

Bude se muset také řešit provizorní hráz, jež by chránila staveniště v případě velké vody. „Hrubá stavba se dá stihnout za rok. V dalším roce by se pak dodělaly kosmetické věci jako kamenné obklady, skládané zdivo či vozovka. Bude to nebývalý zásah do lokality, který si nedokáže nikdo ani představit. Od roku 1530 se totiž nic takového na zámku nedělo,“ naznačuje Horyna.

K historické hrázi chybí dokumentace

Speciální sondy architektům napověděly, z čeho se hráz skládá a kde má závady. To jim usnadní práci při projektování nové, jež by se té původní měla co nejvíce podobat.

„To bylo důležité, protože se bavíme o historické hrázi, ke které není žádná dokumentace. Aby se navrhla správná technologie toho, jak ji vybudovat, musíme vědět z čeho byla postavená a jak vznikala. Tak, aby se jí nová co nejvíce podobala,“ vysvětluje Horyna.

Klíčový bude podle kastelána i výběr dodavatele. „Pokud by dílo vybudoval nekvalitně, hráz nebude funkční. Pořád musíme dodržet kritéria soutěžení za nejlevnější cenu, což je někdy zavádějící. Budeme tedy muset specifikovat přesně, co chceme, a vyžadovat zkušenosti v oboru. Firem, které to umí, je docela dost. Věřím že se nám tedy podaří najít kvalitní. Jako partneři jsme znevýhodněni tím, že jsme státní a ještě kulturní památka. Věc tedy bude ostře sledovaná,“ soudí.

Práce by neměly běžný provoz narušit. Rybník ale bude úplně bez vody, což může návštěvníky odradit. „Letos byl z poloviny napuštěný. Kdo to tam neznal, myslel si, že je vše v pořádku. To ale příští rok rozhodně nečekejte. Rybník a celé staveniště bude suché. Přesto si myslím, že budou práce tak technicky výrazné, že budou i atraktivní,“ domnívá se.

Sezona byla poklidná, ubylo návštěvníků

Rekonstrukce bude nákladná. Zafinancuje ji ministerstvo kultury. Přesný rozpočet bude známý na konci roku. „Zatím se zdá, že by 15 až 20 milionů měla stát oprava hráze. Dalších 10 milionů most. Ocitáme se tedy na částce 30 milionů korun. S takovými penězi jsme ještě na zámku nepracovali,“ propočítává Horyna.

Nejen ministerstvo, ale i Národní památkový ústav považují rekonstrukci hráze za zásadní prioritu do dalších let. „Uděláme maximum pro to, aby hráz byla opravená co nejdříve. Dohlédneme také na to, aby byla z hlediska památkové péče korektní a aby si lidé mohli znovu užívat ničím nerušené pohledy na zámek i s okolní vodní hladinou,“ potvrzuje ředitel územní památkové správy v Budějovicích Petr Pavelec.

„Řekl bych, že letošní sezona byla velmi poklidná. Lidé byli nadmíru spokojení, protože výrazně poklesla návštěvnost, a měli tak pocit komfortní privátní prohlídky Červené Lhoty, se kterým vůbec nepočítali. To se může příští rok opakovat,“ konstatuje Horyna.

Návštěvníci mohli letos poprvé obdivovat i unikátní strop zámecké jídelny, jejž zdobí dříve skryté štuky a fresky z doby kolem roku 1670. Správci zámku také mírně předělali pánskou ložnici a doplnili chybějící nebesa na posteli.