Je to spojení podobně úspěšných a poutavých příběhů. Sršni Photomate Písek. Tamní basketbalisté žijí sportovní pohádku, kdy s týmem vlastních hráčů bez jediného cizince postoupili do nejvyšší soutěže...

Tábor chce zdvojnásobit parkoviště u stadionu, zájem fanoušků o hokej je velký

Klub HC Tábor postoupil do první hokejové ligy, do konce roku má být hotová druhá ledová plocha a teď vedení města u zimního stadionu plánuje také rozšíření parkoviště. To současné má 120 míst, nově...