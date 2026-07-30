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Hrady CZ se po 15 letech přestěhovaly na Hlubokou, festival je lépe dostupný

Lukáš Marek
  10:12
Tisíce fanoušků si užívaly jihočeskou zastávku festivalu Hrady CZ u Rožmberka...

Tisíce fanoušků si užívaly jihočeskou zastávku festivalu Hrady CZ u Rožmberka nad Vltavou. | foto: MAFRA

Hudební festival Hrady.cz v Rožmberku nad Vltavou.
Hudební festival Hrady.cz v Rožmberku nad Vltavou.
Mirai na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
21 fotografií
Rožmberk nad Vltavou je minulostí, putovní festival Hrady CZ se v Jihočeském kraji po 15 letech přestěhoval a bude nedaleko zámku Hluboká. Na místo i z něj pojede kyvadlová doprava z Českých Budějovic. Hlavními hvězdami budou Mirai, Rybičky 48 či Daniel Landa.

V pátek v půl třetí odpoledne nastoupit do autobusu v Českých Budějovicích, za půl hodiny už vystupovat a zvesela mířit ke vstupu do areálu putovního festivalu Hrady CZ.

Ještě loni by to takhle snadno nešlo, jenže pořadatelé se rozhodli, že se po patnácti ročnících v Rožmberku nad Vltavou na Českokrumlovsku přesunou na jihu Čech jinam. Nové útočiště našli nedaleko zámku Hluboká. Především doprava na oblíbenou akci by tak měla být o dost jednodušší, a to autem i právě veřejnou dopravou.

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Nové místo je hlavní změnou, jinak návštěvníci mohou počítat s tím, na co jsou na Hradech zvyklí. V pátek 31. července vystoupí například kapely Rybičky 48, Mig 21 či raper Rytmus. O den později se představí s prodlouženými hudebními sety kapela Mirai a Daniel Landa, dále zahrají třeba Vypsaná Fixa, Krucipüsk nebo Tomáš Klus.

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Rožmberk byl krásný, ale pořádání velmi náročné

Pořadatelé festivalu se ještě ohlédli za akcemi v Rožmberku s tím, že to bylo 15 nezapomenutelných let. Ale na druhé straně náročnější terén i ve spojení s častou nepřízní počasí už byl pro organizátory na hraně technických možností a na úkor pohodlí diváků. Když se proto naskytla možnost přesunu na atraktivní místo, jakým Hluboká je, neváhali.

Tisíce fanoušků si užívaly jihočeskou zastávku festivalu Hrady CZ u Rožmberka nad Vltavou.
Hudební festival Hrady.cz v Rožmberku nad Vltavou.
Hudební festival Hrady.cz v Rožmberku nad Vltavou.
Mirai na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
21 fotografií

„Hlubokou nad Vltavou zná nejen každý Jihočech a je dobře dopravně dostupná jak z Českých Budějovic, tak i z dalších jihočeských měst. Festivalový areál vyroste na krásném rovném místě se spoustou stromů v okolí Munic nedaleko dvora Vondrov,“ uvedl jeden z organizátorů Michal Šesták.

Příjezdové trasy budou vyznačené

Pro ty, kteří novou lokalitu tolik neznají, je tedy třeba zdůraznit, že

Program festivalu

Pátek 31. července
16.00–16.45 Vega Elektra
17.00–18.00 Rytmus
18.15–19.15 Vypsaná fixa
19.30–20.00 vyhlášení masek 20.15–21.15 Trautenberk
21.30–22.30 Mig 21
22.45–00.00 Rybičky 48

Sobota 1. srpna
11.00–11.45 Adaline
12.00–13.00 Tomáš Klus
13.15–14.15 Xindl X
14.30–15.30 Lenny
15.45–16.45 Krucipüsk
17.00–18.00 Brixtn
18.15–19.15 Grey256
19.30–20.30 Harlej
20.45–22.15 Mirai
22.30 –00.00 Daniel Landa

Veřejná doprava
Pátek
ČB (linkový BUS, nástupiště č. 13–16) odjezd: 15.05; 16.05; 17.05; 18.05; 19.05
ČB (kyvadlová doprava) odjezd: 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30
Zpět z festivalu: 0.25; 0.30; 1.25; 1.30; 2.25; 2.30
Sobota
ČB (linkový BUS, nástupiště 13–16) odjezd: 11.25; 13.25; 15.25; 17.25
ČB (kyvadlová doprava) odjezd: 11.00; 12.00; 12.25; 13.00; 14.00; 14.25; 15.00; 16.00; 16.25; 17.00; 18.00
Zpět z festivalu: 0.25; 0.30; 1.25; 1.30; 2.25; 2.30
Lze využít i vlak, který do stanice Hluboká n. Vlt. jezdí jak z ČB, tak i ze směru od Písku a Strakonic.

festivalový areál bude až přibližně čtyři kilometry od zámku Hluboká. Příjezdové trasy budou vyznačené. Kdo pojede od Budějovic nebo Týna nad Vltavou, tak z hlavní silnice odbočí právě na Munice a Zliv.

„Při cestě ve směru od Strakonic, Písku či Vodňan ve směru na Budějovice je pak nejlepší, když návštěvníci odbočí na Pištín a Zliv, kudy se dostanou přímo do Munic. Zde je na festivalové parkoviště navede značení,“ popsala za pořadatele Klára Bobková.

Novinkou je kyvadlová autobusová doprava, která pojede z Budějovic na festival, ale také po koncertech v noci na sobotu i neděli rozveze účastníky zpátky. Zastávka je v Budějovicích v Nádražní ulici u železniční polikliniky. Jízda stojí 50 korun. Do Munic jezdí i klasické linkové autobusy z Mercury centra a na Hlubokou se lze dostat i vlakem. Organizátoři zároveň vyzývají řidiče, aby vyjeli o něco dřív a zabránili dopravním zácpám při příjezdu.

Z praktických rad je ještě důležité připomenout, že placení na akci bude opět formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude možná.

Festival Hrady CZ nabízí také v ceně vstupenky možnost prohlídky zámku Hluboká nad Vltavou zdarma, a to v sobotu odpoledne. Návštěva je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi památky. V pátek se areál se dvěma pódii otevře v půl čtvrté odpoledne, v sobotu v půl jedenácté dopoledne. Vstupenky na Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1 300 korun, na sobotu za 1 400, permanentku na oba dny za 2 400 korun.

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