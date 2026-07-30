V pátek v půl třetí odpoledne nastoupit do autobusu v Českých Budějovicích, za půl hodiny už vystupovat a zvesela mířit ke vstupu do areálu putovního festivalu Hrady CZ.
Ještě loni by to takhle snadno nešlo, jenže pořadatelé se rozhodli, že se po patnácti ročnících v Rožmberku nad Vltavou na Českokrumlovsku přesunou na jihu Čech jinam. Nové útočiště našli nedaleko zámku Hluboká. Především doprava na oblíbenou akci by tak měla být o dost jednodušší, a to autem i právě veřejnou dopravou.
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Hrady ovládl plující Mirai, Landa i výhodný párek. Festival přilákal davy
Nové místo je hlavní změnou, jinak návštěvníci mohou počítat s tím, na co jsou na Hradech zvyklí. V pátek 31. července vystoupí například kapely Rybičky 48, Mig 21 či raper Rytmus. O den později se představí s prodlouženými hudebními sety kapela Mirai a Daniel Landa, dále zahrají třeba Vypsaná Fixa, Krucipüsk nebo Tomáš Klus.
Rožmberk byl krásný, ale pořádání velmi náročné
Pořadatelé festivalu se ještě ohlédli za akcemi v Rožmberku s tím, že to bylo 15 nezapomenutelných let. Ale na druhé straně náročnější terén i ve spojení s častou nepřízní počasí už byl pro organizátory na hraně technických možností a na úkor pohodlí diváků. Když se proto naskytla možnost přesunu na atraktivní místo, jakým Hluboká je, neváhali.
„Hlubokou nad Vltavou zná nejen každý Jihočech a je dobře dopravně dostupná jak z Českých Budějovic, tak i z dalších jihočeských měst. Festivalový areál vyroste na krásném rovném místě se spoustou stromů v okolí Munic nedaleko dvora Vondrov,“ uvedl jeden z organizátorů Michal Šesták.
Příjezdové trasy budou vyznačené
Pro ty, kteří novou lokalitu tolik neznají, je tedy třeba zdůraznit, že
Program festivalu
Pátek 31. července
Sobota 1. srpna
Veřejná doprava
festivalový areál bude až přibližně čtyři kilometry od zámku Hluboká. Příjezdové trasy budou vyznačené. Kdo pojede od Budějovic nebo Týna nad Vltavou, tak z hlavní silnice odbočí právě na Munice a Zliv.
„Při cestě ve směru od Strakonic, Písku či Vodňan ve směru na Budějovice je pak nejlepší, když návštěvníci odbočí na Pištín a Zliv, kudy se dostanou přímo do Munic. Zde je na festivalové parkoviště navede značení,“ popsala za pořadatele Klára Bobková.
Novinkou je kyvadlová autobusová doprava, která pojede z Budějovic na festival, ale také po koncertech v noci na sobotu i neděli rozveze účastníky zpátky. Zastávka je v Budějovicích v Nádražní ulici u železniční polikliniky. Jízda stojí 50 korun. Do Munic jezdí i klasické linkové autobusy z Mercury centra a na Hlubokou se lze dostat i vlakem. Organizátoři zároveň vyzývají řidiče, aby vyjeli o něco dřív a zabránili dopravním zácpám při příjezdu.
Z praktických rad je ještě důležité připomenout, že placení na akci bude opět formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude možná.
Festival Hrady CZ nabízí také v ceně vstupenky možnost prohlídky zámku Hluboká nad Vltavou zdarma, a to v sobotu odpoledne. Návštěva je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi památky. V pátek se areál se dvěma pódii otevře v půl čtvrté odpoledne, v sobotu v půl jedenácté dopoledne. Vstupenky na Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1 300 korun, na sobotu za 1 400, permanentku na oba dny za 2 400 korun.