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Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v sobotu přilákala tisíce lidí. Těm zahráli například Mig 21, Lenny, Daniel Landa, Rybičky 48, Mirai či Tomáš Klus. Ten ukázal, jak umí přivést diváky do varu, v pátek. S jednou z fanynek si zazpíval přímo v kotli pod pódiem.
Autor: Hrady CZ
Tradiční letní festival na české hudební scéně se přesunul z Rožmberka nad Vltavou. Tam už byl náročnější terén i ve spojení s častou nepřízní počasí pro organizátory na hraně technických možností a na úkor pohodlí diváků. Když se proto naskytla možnost přesunu na atraktivní místo, jakým Hluboká je, neváhali.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Hlubokou nad Vltavou zná nejen každý Jihočech a je dobře dopravně dostupná jak z Českých Budějovic, tak i z dalších jihočeských měst. Festivalový areál vyrostl na krásném rovném místě se spoustou stromů v okolí Munic nedaleko dvora Vondrov,“ uvedl jeden z organizátorů Michal Šesták.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Mezi kapelami, které si přivezla pod Hlubokou pořádnou show, byly i Rybičky 48. Nechyběly ani ohňové efekty. Na snímku za mikrofonem je frontman Rybiček Jakub Ryba.
Autor: Hrady CZ
Letos na Hradech vystoupila i kapela Trauntenberk. Je to parta, která vznikla v roce 2010 v Klatovech. Trautenberk se stylizuje jako česká groove a alternativní metalová hudební skupina kombinující nu metalové prvky. K jejich vystoupení patří i kostýmy.
Autor: Hrady CZ
Mezi lidi z pódia přišel i raper Rytmus. Jeho vystoupení si lidé užívali v pátek.
Autor: Hrady CZ
Hlavními hvězdami pátečního dne byli Mig 21. Rocková partička okolo herce a zpěváka Jiřího Macháčka předvedla podle nadšených diváků parádní koncert.
Autor: Hrady CZ
Sobotní festivalové odpoledne rozjela kapela Krucipüsk. Pravý český metal z Liberce přivezl na jih Čech i frontman skupiny Tomáš Hajíček. „Máte se dobře? Tak to je dobře,“ začal miniproslovem před první písní.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Žánrově se Krucipüsk pohybuje v rozmezí heavy metalu, thrash metalu, hardcoru a crossoveru. Kapela vznikla v roce 1991. Jediným zakládajícím členem v současné sestavě je zpěvák Tomáš Hajíček (za mikrofonem).
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Hluboké se divákům představila i dvoučlenná partička se jménem Brixtn. Indie-popová hudební skupina z Nové Pláně tvoří bratři Matěj a Štěpán Jelenovi.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Festival si užila i zpěvačka Lenny, která přijela na Hlubokou se svou kapelou a anglickým repertoárem. Česká popová zpěvačka je dcerou také známé zpěvačky Lenky Filipové.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Pravidelně do areálu přijížděli hlubočtí hasiči s plnými cisternami, aby zchladili diváky festivalu. Ti osvěžující spršku vždycky přivítali aplausem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Sobotní teploty na přímém slunci překračovaly třicítky. Kromě několika stanů uvnitř areálu se příliš nebylo kde schovat.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Jezdím na Hrady každý rok. Na Hluboké je to super, vyrazili jsme i na zámek,“ jásala fanynka Lucka, která přijela s partou kamarádů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Přesun do Hluboké opravdu hodnotíme výborně. Přišlo mnohonásobně více lidí, než na Rožmberk. Vše klaplo na jedničku,“ zmínila za pořadatele Hrady CZ Klára Bobková.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Festivalová tour Hrady CZ se z jihu Čechy nyní přesouvá také na jih, ale Moravy. Další zastávka je pod hradem Veveří u Brna.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Přinést si deku, něco na hlavu, sluneční brýle a užívat si. Takový byl program řady návštěvníků. Mnohdy jste mohli vidět, že si řada z nich na dekách dokonce zdřímla.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V sobotu odpoledne se přes Hlubokou přehnala krátká, ale o to intenzivnější, letní dešťová přeháňka. Nebylo to ale nic, co by lidi odradilo. Vyndali se pláštěnky a „pařilo“ dál.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Hlavní hvězdou a headlinerem celého festivalu byl zpěvák Daniel Landa. Ten vystoupil v sobotu v noci.
Autor: Hrady CZ
Ještě před ním svou show pojali velkolepě kluci z kapely Mirai. Nechyběly pyroefekty a tancující publikum pod pódiem.
Autor: Hrady CZ
I když z festivalového areálu přímo na zámek nebylo vidět, Hluboká nad Vltavou je tímto skvostem proslulá. Řada návštěvníků festivalu se přímo na prohlídku zámku vydala, stejně jako další desetitisíce turistů každý rok.
Autor: Petr Lundák, MF DNES