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Už se jezdí. Jak vypadá nová část dálnice D3 u hranic s Rakouskem
Dálniční síť v České republice je od pátku zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic dopoledne spustilo provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,2 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na...
Vstup zakázán. Oblíbené pískovny hlídají firmy kvůli neukázněným lidem
Jihočeši byli zvyklí vyrážet k Halámkám za čistou vodou, zejména v těchto horkých dnech. Ale kvůli neukázněnosti některých plavců jsou už jezera zavřená. Stále se jedná o těžební prostory a...
Dům náměstkyně jihočeského hejtmana Kozlové jde k zemi, neměl platná povolení
Dělníci začali bourat novostavbu domu náměstkyně jihočeského hejtmana a českobudějovické radní Lucie Kozlové (Naše Česko), která stojí u rybníku Dehtář na Českobudějovicku. Dům neměl patřičné...
OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči
Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...
Černý panter opět spatřen v poli na Táborsku, žena stihla natočit video
Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by...
Na Prachaticku se rozloučí s vojákyní, která zahynula při pádu vrtulníku
Na hřbitově v Netolicích na Prachaticku dnes proběhne poslední rozloučení s vojákyní, která nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Stroj se zřítil 23. července při výcvikovém letu přímo...
Bobří hráz na Volarském potoce zachytila ropné látky, její stavitelé uhynuli
Pomohli při havárii na potoce a doplatili za to životem. Takový osud potkal na jaře tři bobry na Volarském potoce na Šumavě. Díky jejich pečlivě vybudované hrázi se uniklé ropné látky nedostaly dál...
OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči
Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...
Centrum pro seniory v Týně vyjde na 600 milionů, hotové má být do roku 2028
Po dlouhých letech se Týn nad Vltavou na Českobudějovicku dočká svého domova pro seniory. Zařízení pro 80 klientů, převážně občanů města a okolí, má stát v areálu bývalých Jaselských kasáren. Firmu,...
Taková mistrovská rodinka. U Holeňáků jsou šampiony táta, máma i obě dcery
Na trávníku se pohyboval v obraně a také jeho základním rodinným manévrem je defenziva – fotbalový gentleman Miroslav Holeňák totiž čelí přesile tří házenkářek. Lepkavému míči propadly jak jeho...
Vstup zakázán. Oblíbené pískovny hlídají firmy kvůli neukázněným lidem
Jihočeši byli zvyklí vyrážet k Halámkám za čistou vodou, zejména v těchto horkých dnech. Ale kvůli neukázněnosti některých plavců jsou už jezera zavřená. Stále se jedná o těžební prostory a...
Asfalt popálí tlapky za pár sekund, varuje veterinářka. Jaké jsou nejčastější chyby?
Veronika Křížová, sedmatřicetiletá veterinářka z Českých Budějovic, se v ordinaci se svým týmem nezastaví. Věnuje se hlavně péči o psy a kočky, ale běžně ošetřuje i králíky, morčata nebo potkany. V...
Děti hltaly každou radu. Krejčí v Písku ukázal, jak trénují hráči NBA
Hltali každý jeho pohyb. Oči jim zářily, když si mohli se svým idolem dát přihrávku, zkusit střelbu. Talentovaní basketbalisté si v Písku užili výjimečné chvíle. Na kempu jediného českého...
Vadí i plácnutí do míče. Tři lidé z vesnice se roky přou kvůli hluku ze sportoviště
Takzvaným impulzivním hlukem ze sportovní zábavy se už roky zabývají úřady a soudy. Do problému dostala obec Včelnou ležící u Českých Budějovic na první pohled úplně normální věc, totiž stavba...
Z fotbalu k financím. Polom radí profi sportovcům, jak nepřijít o miliony
Velké smlouvy, vysoké příjmy i krátká kariéra. Bývalý ligový fotbalista Roman Polom dnes radí sportovcům, jak nepodlehnout drahému životnímu stylu, vyhnout se pochybným investicím a zajistit se na...
Pozemek na prodej 4142 m2, Srubec
Srubec, okres České Budějovice
10 355 000 Kč
U Budějovic shořel dům. Škoda je dva miliony, majitelé hledají uprchlé mazlíčky
Zhruba dvoumilionová škoda vznikla při nočním požáru, který v noci na pátek zasáhl rodinný dům v Rudolfově na kraji Českých Budějovic. Příčina je v šetření. Nikdo se nezranil, ale majitelé postrádají...
Už se jezdí. Jak vypadá nová část dálnice D3 u hranic s Rakouskem
Dálniční síť v České republice je od pátku zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic dopoledne spustilo provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,2 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na...