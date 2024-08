Zámecké komnaty poznají turisté při svíčkách, sezonu uzavře Hradozámecká noc

Příchozí zažijí pohádkovou atmosféru při kostýmovaných prohlídkách. Čekají je i hudební a divadelní vystoupení, přednášky nebo hry pro nejmenší. Zájemci se večer také mimořádně podívají na osvětlené hradní a zámecké věže.

Dobrodružná výprava ve stylu cest posledního majitele Červené Lhoty čeká na děti i jejich rodiče v renesančním zámku na Jindřichohradecku.

„Návštěvníci se vydají do míst v Evropě, kde Johan Schönburg žil, a vyzkoušejí si, co by je v těchto zemích mohlo potkat. Zkusí, jak rychle si sbalí na cesty do Rakouska, nebo to, zda by v Africe zvládli ulovit buvola,“ přiblížil hru kastelán Tomáš Horyna.

Kromě toho zájemci prožijí večerní atmosféru historických prostor, které si projdou výjimečně bez průvodce za světel svíček a lampiček. Hosté zaplatí pouze vstupné na noční prohlídku zámku, kam mohou vyrazit od 21 do 23 hodin. Ostatní akce večera jsou zdarma.

Rarášek pobaví na Zvíkově

Cesta staletími, program Hradozámecké noci v Nových Hradech na Budějovicku, provede návštěvníky dějinami hradu od jeho počátku až do zestátnění v roce 1945. Kostýmované hrané příběhy se šermem a hudbou zhlédnou každou půlhodinu od 19 do 22 hodin.

Ve stejnou dobu budou večerní prohlídky zámku v Hluboké nad Vltavou zpestřovat členové Schwarzenberské granátnické gardy. Gardisté v modrobílých uniformách s huňatými čepicemi a šavlí u pasu budou po celý večer držet čestnou stráž před hlavní branou a několikrát za večer zahrají fanfáry na nádvoří zámku.

Do každoroční akce NPÚ se letos v Dačicích zapojí i tamní muzeum. „Návštěvníci si budou moci mezi 19. a 23. hodinou prohlédnout nejenom zámecké interiéry, ale i muzejní expozice. Mimořádně bude v noci přístupná i věž kostela svatého Vavřince a výstava s názvem Císařovi vojáci,“ přiblížila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Při koncertu na jindřichohradeckém zámku zazní nejznámější muzikálové melodie, populární skladby i klasická hudba v podání souboru Prague Cello Quartet. Koncert začíná ve 20 hodin.

Na hradě Zvíkov bude bavit Zvíkovský rarášek. Představení divadelního spolku Prácheňská scéna se uskuteční od odpoledne v hradním parku, večerní produkce začne na nádvoří Královského paláce od 20 hodin. Vstupenky nelze rezervovat předem.