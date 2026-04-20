Vás tu je, divil se pianista. Zkolaboval při hraní, zachránili ho pohotoví svědci

Zhruba padesátiletý muž zkolaboval minulý čtvrtek při hře na piano v jedné z táborských restaurací. Díky svědkům, kterým při resuscitaci radil po telefonu operátor, a včasnému zásahu lékařky muž přežil. S podezřením na akutní infarkt myokardu ho záchranáři transportovali do budějovické nemocnice.
Muž hrál v táborské restauraci na piano a ve vteřině se ocitl v přímém ohrožení...

Muž hrál v táborské restauraci na piano a ve vteřině se ocitl v přímém ohrožení života. Svědci okamžitě volali na linku 155. Operátor s přítomnými hosty a personálem zahájil telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslal na místo posádky.

Čtvrteční odpoledne v restauraci zpříjemňoval hrou na piano muž, který se z ničeho nic ocitl v přímém ohrožení života – postihla ho náhlá zástava oběhu.

Svědci okamžitě zavolali na linku 155. Operátor s přítomnými zahájil telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslal zdravotníky. Vyrazili táborští záchranáři i lékař.

„Mezitím lidé v restauraci situaci zvládali skvěle. Operátor je po celou dobu vedl a dával jim přesné pokyny. Jeden ze svědků běžel pro automatizovaný externí defibrilátor (AED) do nedalekého centra pro darování krevní plazmy. Společně s ním na místo přiběhla také tamní lékařka,“ popsali jihočeští záchranáři na svém facebookovém profilu.

Shodou okolností se na místo dostával i lékař, který byl poblíž s rodinou a měl u sebe v autě plně vybavený zásahový batoh. Přebral resuscitaci a krátce nato přijely posádky.

Za necelých sedm minut od prvního zazvonění na tísňové lince byl pacient napojený na monitor a pokračovala rozšířená resuscitace. Po třech výbojích se spontánní oběh obnovil a pacient se vrátil do plného vědomí. Divil se, kolik je kolem něj lidí. Od náhlé zástavy oběhu uteklo přibližně 12 minut.

Pacienta následně záchranáři zajistili a transportovali do českobudějovického kardiocentra s podezřením na akutní infarkt myokardu.

„Návrat pacienta do plného vědomí po resuscitaci je vzácný. V tomto případě ale perfektně zafungoval celý řetězec přežití – od včasného rozpoznání stavu, okamžitého zahájení resuscitace svědky, přes telefonickou asistenci operátora až po rychlý zásah zdravotnických posádek,“ vyjmenovali záchranáři.

Vás tu je, divil se pianista. Zkolaboval při hraní, zachránili ho pohotoví svědci

