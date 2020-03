Hotely na jihu Čech přicházejí kvůli koronaviru o turisty, mění strategii

Komplikace se nevyhnuly ani českobudějovickému hotelu Zvon. „Storna nám přišla od několika skupin. Teď je pro nás obtížnější hlavně nabírání nových rezervací. Abychom je získali, musíme jít do cenového kompromisu. I proto je tento týden o něco slabší,“ potvrzuje ředitel Petr Šalda.

Podle něj teď turisté čekají do poslední chvíle, než si pobyt zamluví.

„Nechtějí riskovat. Měsíc proto zahajujeme s nižší vytížeností než obvykle, ale ty rezervace přicházejí průběžně na poslední chvíli. I přesto si myslím, že bude březen nejpostiženějším měsícem,“ domnívá se ředitel.

Podle něj by se od Velikonoc mohla rozjet regionální turistika, která na jih přivede především tuzemské návštěvníky. „Lidé mají dovolené a chtějí utrácet. Počkají na poslední chvíli a pustí se do rezervací,“ věří Šalda.

Na české turisty se teď chce zaměřit řada jihočeských hotelů, které přišly o klienty především z Asie. Jen na území turistické oblasti Budějovicko by se za první pololetí měly tržby ubytovatelů propadnout meziročně o bezmála 90 milionů korun.

„Proto dáváme dohromady kampaň, kterou chceme spustit v půlce března. Cílem je nahradit turisty ze zahraničí těmi českými,“ vysvětluje David Šťastný, předseda Destinační společnosti ČeskobudějovickoHlubocko. Ta částku vypočítala na základě statistik z minulých let a aktuálních údajů.

Číňany mají nahradit Češi

Podle Šťastného by mohla situace regionu paradoxně prospět. „Může to být i ‚výhra‘, protože víme, že čínští turisté nevyužívají řady služeb, které region nabízí. To je pro nás výzva a příležitost, jak změnit skladbu turistů na jihu Čech,“ domnívá se.

„Před týdnem jsme si zjišťovali dopady v zařízeních, kterých se ztráty dotknou. Rozhodli jsme se proto změnit celkovou strategii cestovního ruchu. Nyní říkáme lidem z naší země, ať nejezdí do ciziny, protože v jižních Čechách je krásně. Pokud se nám podaří region uchránit před významným výskytem koronaviru, tak bude kraj ideálním místem pro rekreaci. Budeme se snažit ty ztráty snížit, protože očekáváme pokles mimo jiné v daňových příjmech,“ reaguje hejtmanka Ivana Stráská.

Podnikatelům chce proto pomoci také Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), příspěvková organizace Jihočeského kraje. Ta zrušila některé své plánované akce a připravuje kampaň, do které se zapojilo už 65 hotelů a téměř třicet restaurací. Další se mohou přidat.

„Využijeme online média, rádia, tisk i outdoorovou reklamu. Chceme lidem s naplánovanou dovolenou v cizině ukázat, že mohou vyrazit k nám na jih,“ líčí její ředitel Jaromír Polášek.

Kampaň bude v první fázi cílit výhradně na turisty z Česka, především pak na střední Čechy a Prahu.

Pobyty se podle Poláška ruší po celém kraji. Nejvíc postižená je cesta z jihu na sever, tedy Český Krumlov, České Budějovice a okolí Písku a Tábora. Po této trase projíždí řada lidí, které od pondělního rána kontrolují na hraničních přechodech v Dolním Dvořišti a ve Strážném policisté a hasiči. Lidem mířícím do Česka namátkově měří teplotu a rozdávají jim letáky o koronaviru.

Ráno se v Dolním Dvořišti občas tvořily krátké kolony, většina řidičů i pasažérů ale měla pro toto opatření pochopení.

Budvar zrušil exkurze

„Rušení rezervací se týká Českého Krumlova, kam vozí autobusy mimo jiné turisty z Asie. Naopak Písek je trochu jiný případ. Jezdí tam především byznys klientela z Česka i zahraničí. Kvůli koronaviru ale odpadla řada obchodních schůzek a hotely na to doplácí,“ popisuje Polášek.

Ředitelka píseckého hotelu Biograf Eva Plánková jeho slova potvrzuje. „Rezervace nám zrušili klienti z Itálie či Izraele. Podobných případů bylo v poslední době několik. Pro nás je byznys klientela důležitá, ale zatím nešlo o nic zásadního,“ uvádí. Výraznější propad očekává hotel se začátkem května, kdy přijíždějí návštěvníci z Asie.

Ztráty se nevyhnou ani ostatním službám, které jsou na cestovním ruchu závislé. JCCR spočítala, že v něm přímo i nepřímo podnikají a pracují desítky tisíc Jihočechů. O tržby tak přicházejí obchody, restaurace, sportovní zařízení, památky, čerpací stanice či dopravci.

Například v Českých Budějovicích je oblíbenou atrakcí prohlídka Budějovického Budvaru. Exkurze ale národní pivovar ode dneška zrušil.

„Toto rozhodnutí platí do odvolání. Poté uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Rozhodli jsme se tak chránit naše zaměstnance a zajistit plynulý provoz,“ ubezpečuje PR manažerka Budvaru Markéta Ježková.

O příjmy přichází kvůli koronaviru i jihočeské cestovní kanceláře. „V prodeji cítíme oslabení, museli jsme zrušit zájezdy na karneval do Benátek nebo cestu na autosalon do Ženevy, který pořadatelé odvolali. Lidem se snažíme odpovídat na jejich otázky. Teď je důležité především nepanikařit,“ radí obchodní ředitelka prachatické cestovní kanceláře Ocean Lenka Martanová.