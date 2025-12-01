Krumlov koupil od šéfa likérky za 40 milionů hotel Vltava. Zatím neví, co s ním

Autor:
  16:33
Hotel Vltava koupil Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz, v roce 2017. Nyní ho za 40 milionů prodal českokrumlovské radnici. Budova teď slouží jako ubytovna, vedení města zatím přesně neví, jak ji v budoucnu využije.
Fotogalerie4

Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti. Stojí v těsné blízkosti městského úřadu. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Hotel Vltava stojí v těsné blízkosti českokrumlovského městského úřadu. Jeho koupí se město zabývalo téměř rok a zastupitelé na jednání minulý čtvrtek museli definitivně rozhodnout. Za 40 milionů korun ho nakonec Krumlov koupí. Pro návrh hlasovalo 14 z 20 přítomných.

„Je to strategické místo a strategická budova. Původně byla v jednom komplexu se stávajícím městským úřadem. Pozemky kolem vlastníme my a bojíme se i toho, aby tam nevzniklo něco, co by se nám v budoucnosti nelíbilo,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Toman.

Krumlov ve skutečnosti nekupuje samotnou budovu, nýbrž podíly ve společnosti Syma patřící Josefu Nejedlému. Ten je zároveň ředitelem jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz. Nejedlý, jenž minulý čtvrtek oslavil 60. narozeniny, je přesvědčený, že město nebude litovat.

Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti. Stojí v těsné blízkosti městského úřadu.
Hotel Vltava nyní slouží jako ubytovna.
Hotel Vltava prodal krumlovské radnici Josef Nejedlý, ředitel likérky Fruko-Schulz.
Z okna sálu, kde jednají krumlovští zastupitelé, je vidět na hotel Vltava.
4 fotografie

„Nabídl jsem to nejdřív městu, dal jsem jim předkupní právo a potřeboval jsem dnes rozhodnout,“ komentoval pro MF DNES po schválení bodu. Zájemců o hotel měl více. Sám ho koupil v roce 2017 za 44 milionů.

Rozhodnutí se však nerodilo snadno a materiál se postupně rozrostl na přibližně 280 stran. Na říjnovém jednání zastupitelé bod odložili, potřebovali dovysvětlit postup, když město koupí obchodní podíly a následně bude chtít hotel převést do svého majetku. „Městu žádná daňová povinnost nevznikne,“ shrnul starosta Alexandr Nogrády.

Paradoxně lépe návrh přijala opozice a jediné dva odmítavé hlasy přišly od koaličních politiků. Jedním z nich byl Zdeněk Zajíček (ČK rozumem a srdcem), který rozporoval některé skutečnosti v materiálu. Poukázal na chybějící energetický štítek i potřebu zohlednit nedostatečnou kapacitu přilehlého parkoviště pro budoucí využívání.

Zajíček zpochybnil i nacenění objektu a podílů ve znaleckém posudku, které je vyčíslené z pronájmu jednotlivých pokojů. Jako srovnatelné nájemné posudek považuje nájemné z plně vybavených malometrážních bytů.

Mříže udělaly ze zchátralého hotelu Vyšehrad v Krumlově nedobytný hrad

„Protože v těch pokojích není kuchyňská linka, tak se s tím znalec vypořádal tím, že celkové srovnávací nájemné z realitního trhu ponížil o 20 procent. To jsou ale dvě zcela různé kategorie nemovitostí,“ řekl při zasedání. Zajíčkovi straničtí kolegové Jan Sommer a místostarosta Dalibor Uhlíř se zdrželi.

Druhým zastupitelem, který hlasoval proti koupi, byl Filip Vojta z koaličního ANO. „Priority, které máte, jsou úplně obrácené. Je třeba se zaměřit na občany Krumlova,“ vyjádřil svůj názor. Poukázal na to, že děti ze Základní školy Za Nádražím chodí v zimě v tričku na obědy.

Zastupitelé se také dotazovali na budoucí využití objektu a související investice. Vedení města v této záležitosti zatím jasno nemá a čekalo na rozhodnutí o koupi. Podle Tomana je možností více, na každou je však nutné připravit projekt a vzhledem k nákladům to nelze dělat dopředu.

„Jde například o provozy, které nyní sídlí v nevyhovujících prostorách. Dále máme požadavky na ordinace pro doktory, potřebujeme řešit OSPOD, který sídlí na chodbě městského úřadu a nemá zázemí,“ zmínil Toman některé z variant.

Lidé se přišli podívat, jak se klepalo na základní kámen jejich budoucího bydlení

Starosta Nogrády zastupitele ujistil, že s nimi bude vedení města budoucí využití hotelu řešit. Přislíbil, že příslušný bod by se měl na jednání dostat na jaře.

Nákup hotelu může městu pomoci vyřešit problém s budovami, které by bylo příliš nákladné opravit. Toman odhadl, že cena rekonstrukce některých z nich by vyšla na vyšší desítky milionů. Krumlov má v plánu se těchto budov zbavit. „Očekáváme, že by z toho byly i příjmy do rozpočtu,“ sdělil Toman.

Hotel nyní funguje jako ubytovna. Ve hře je, že Krumlov zatím bude zařízení provozovat v současném režimu a hned nepřistoupí k likvidaci společnosti. V takovém případě by nevyžadoval okamžité investice. „Hotel je z 90 procent obsazený a je plně funkční a finančně soběstačný,“ ujistil Nejedlý.

Spolu s koupí hotelu zastupitelé schválili v dalším bodě i smlouvu o úvěru. Krumlov totiž zaplatí 10 milionů ze svého rozpočtu, na zbylých 30 si vezme úvěr na 15 let. Úroková sazba činí 3,73 procenta.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Krumlov koupil od šéfa likérky za 40 milionů hotel Vltava. Zatím neví, co s ním

Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti....

Hotel Vltava koupil Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz, v roce 2017. Nyní ho za 40 milionů prodal českokrumlovské radnici. Budova teď slouží jako ubytovna, vedení města...

1. prosince 2025  16:33

Jihočeská univerzita postavila aulu za čtvrt miliardy. Má i profesionální televizní studio

Jihočeská univerzita (JU) v Českých Budějovicích přestavila novou aulu. (1....

Imatrikulace, promoce, konference, akademické či společenské akce anebo také například profesionálně vybavené studio na natáčení podcastů. To všechno umí nabídnout nově otevřená aula Jihočeské...

1. prosince 2025  13:27

Do Prahy pojedou vlaky z Budějovic bezpečněji díky ETCS. Dráhy přidají expresy

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Od poloviny prosince České dráhy přidají na trasu mezi Českými Budějovicemi a hlavním městem Prahou další Jižní expresy. I to je součást modernizace IV. železničního koridoru propojujícího sever a...

1. prosince 2025  9:16

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Omítka praská a kolem zdí je plevel. Ale uvnitř už budějovická Lucerna zase žije

Tomáš Maxwell rozjel se svými parťáky po letech českoubudějovickou Lucernu....

Známý klub v Českých Budějovicích má nové provozovatele. Upravují ho a pořádají koncerty. Lucerna na rušné Nádražní ulici po letech zase ožívá. Jedním z těch, kteří se o vzkříšení dříve legendárního...

30. listopadu 2025  10:41

Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?

Českobudějovický Chukwudi Igbokwe slaví svůj gól.

Třech nigerijských fotbalistů se podle informací iDNES.cz týkají problémy po kontrole cizinecké policie v českobudějovickém Dynamu. Českou republiky musí do sedmi, respektive třiceti dnů opustit...

30. listopadu 2025

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

Mráz pomohl skiareálům, aby přivítaly první lyžaře dřív než v minulých letech. Před sezonou investovaly hlavně do zasněžování. U Lipna zůstaly ceny jízdného stejné jako v minulé zimě, na Zadově...

29. listopadu 2025  9:49

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Exhejtman Zahradník také opustí ODS a půjde s Kubou, starosta Hluboké zůstává

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce Rady Asociace krajů...

První jihočeský hejtman Jan Zahradník, který se v politice pohybuje už od roku 1990, skončí v ODS. Také on se přidá k Martinu Kubovi a vstoupí do hnutí, které se současný hejtman chystá založit....

28. listopadu 2025  14:54

Náraz do stromu otočil auto přes střechu. Řidič nadýchal skoro 2,5 promile

Auto po nárazu do stromu a převrácení přes střechu skončilo zpátky na silnici.

Opilý řidič havaroval ve čtvrtek na Strakonicku. Po nezvládnutí zatáčky skončil s vozem ve stromě. Od něj se auto odrazilo a převrátilo přes střechu. Těžce zraněného spolujezdce transportoval...

28. listopadu 2025  13:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalové České Budějovice řeší potíže zahraničních hráčů. Hned pět jich ve čtvrtek vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice, u tří zjistila pochybení. Klub se...

27. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  28. 11. 13:02

První vánoční strom rozsvítí v Táboře, České Budějovice se dočkají v sobotu

Vánoční strom v Táboře

Rozsvícení vánočních stromů každoročně láká do center jihočeských měst tisíce lidí. Nemusejí to nutně být jen jejich obyvatelé, návštěvníci často přijíždějí za touto událostí cíleně z různých koutů...

28. listopadu 2025  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.