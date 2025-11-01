Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Autor:
  9:25
Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu. Práce na přestavbě mají začít na konci roku 2026.
Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých Budějovic. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...
Tak by mělo vypadat wellness v hotelu Malý pivovar.
Tak by měla vypadat recepce v hotelu Malý pivovar.
Tak by měl vypadat pokoj v hotelu Malý pivovar.
8 fotografií

Podloubí v českobudějovické ulici Karla IV. pomalu chátrá, omítky u přilehlých pilířů začínají opadávat a lidé, kteří patřili mezi pravidelné návštěvníky, kolem budovy jen bez povšimnutí procházejí.

Kdysi živé okolí hotelu Malý pivovar v samém centru krajského města připomíná doby své největší slávy už jen vzdáleně. Na dveřích sice visí informace o rekonstrukci zařízení, stavební ruch však dosud nezačal. Kromě ubytovacích kapacit se na témže místě nacházela i kavárna a pivovarská restaurace, nyní nefunguje ani jedno.

Památkově chráněná budova patří státu, hospodaří s ní Budějovický Budvar. Ten už však připravuje plány na modernizaci historického objektu, která mu snad navrátí původní věhlas. Hotel zavřeli v červnu 2021 kvůli jeho technickému stavu, který neodpovídal současným potřebám.

„Budova celkově vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci. Je energeticky velmi náročná, potrubí praská ve zdech,“ vysvětlila manažerka komunikace národního pivovaru Barbora Povišerová. Ujistila, že Budvar s hotelem nadále počítá.

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých Budějovic.
Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých Budějovic.
Tak by mělo vypadat wellness v hotelu Malý pivovar.
Tak by měla vypadat recepce v hotelu Malý pivovar.
8 fotografií

Aktuálně mají s budoucím provozovatelem odsouhlasený vzorový pokoj, na jehož základě nyní pracují na projektu. Povišerová očekává, že Budvar získá stavební povolení v létě 2026 a rekonstrukce začne v posledním čtvrtletí téhož roku. Potrvá přibližně dvanáct měsíců, opravený hotel se má tedy návštěvníkům otevřít koncem roku 2027. Na kolik úpravy vyjdou, pivovar nesdělil.

Přilehlou restauraci Budvarka navštěvoval například Ondřej Talíř. Aktuální stav objektu je podle něj smutný, o plánech Budvaru na jeho opravu neměl tušení a vítá je. „Jakákoliv neudržovaná budova v centru města je samozřejmě špatně, a obzvlášť taková, která měla velkou kulturně-společenskou přidanou hodnotu,“ komentoval.

Spolu s hotelem plánuje pivovar otevřít nový provoz, který na původní Budvarku naváže. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí na začátku roku 2017, nabízela nekuřácké prostředí až pro 140 hostů, ale na podzim 2022 zavřela. Talíř doufá, že se podaří na tyto podle něj povedené úpravy navázat a udělat z restaurace moderní pivnici, která si však zachová budějovického ducha.

Volné byty pro uprchlíky ubývají, v plánu je i ubytování v tělocvičnách

Plány Budvaru na rekonstrukci Malého pivovaru nicméně nejsou ničím novým. V říjnu 2023 o nich mluvil ředitel Petr Dvořák s tím, že pivovar dokončuje dokumentaci pro stavební povolení. Oprava, jejímž cílem byla modernizace hotelu a zvětšení jeho kapacit, podle jeho tehdejšího vyjádření měla začít následující rok a trvat rok a půl.

„Předpokládám, že v druhé polovině roku 2024 by se mohlo začít stavět. Chceme Malému pivovaru vrátit lesk a slávu, protože ta budova už je vybydlená, proto ji teď využíváme víceméně jenom jako ubytovnu,“ řekl tehdy pro ČTK.

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Po uzavření sloužil hotel i lidem, kteří prchali před válkou na Ukrajině. Budvar jim nabídl jeho kapacitu od března 2022 do téhož měsíce roku 2024. Povišerová uvedla, že na začátku v něm žilo přibližně osmdesát uprchlíků, postupně však jejich počet klesal. Ke konci jich bylo už pouze šestadvacet. Manažerka komunikace národního pivovaru však upozornila, že tento krok nikterak neoddálil plány na rekonstrukci hotelu.

„Zdržení bylo způsobené tím, že jsme museli přepracovat projekt a optimalizovat ho tak, aby dával ekonomický i provozní smysl. Vše je nyní hotové a projekt pokračuje podle plánu,“ upřesnila.

V době, kdy Budvar své kapacity nabídl pro uprchlíky, personální ředitelka Monika Grešová souvislost mezi odsunutím rekonstrukce a ubytováním Ukrajinců naznačila. „Hotel byl zavřený, protože jsme se připravovali na jeho rekonstrukci. Ta prozatím počká a pokoje využijí lidé prchající před válkou. Je tam 80 míst,“ sdělila tehdy MF DNES.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži. Provedená pitva nalezených ostatků zároveň prokázala, že nezemřeli násilnou smrtí. Podle důvěryhodného...

Auto s mrtvými v Lipně našli shodou náhod, napomohl jí i místní převozník

Premium

Souhra náhod přispěla ke středečnímu objevení auta s lidskými ostatky v Lipně. Vojenské potápěče, kteří vůz nakonec našli, přivolal kapitán přívozu jezdícího z Dolní Vltavice do Kyselova. Ovšem z...

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

1. listopadu 2025  9:25

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Našli i klokana bez hlavy. Úhyn zvířat u zámku nebyl trestný čin, uzavřela policie

Podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku nebyl podle policie trestným činem. Bývalí zaměstnanci si stěžovali, že zvířata hladověla nebo dostávala...

31. října 2025  14:23

Opilec za volantem stihl ujet na ráfku 20 kilometrů, než ho zastavili policisté

Přes dvacet kilometrů zdolal opilý řidič s poškozenou pneumatikou, která se po cestě roztrhala, takže jel jen po ráfku, než ho zastavili policisté v Českých Budějovicích. Šestašedesátiletý šofér...

31. října 2025  11:04

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

31. října 2025

Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

30. října 2025  22:09

Zastřelím se, hrozil muž na sídlišti v Budějovicích. Policisté u něj našli samopal

Muže, který se zbraní vyhrožoval, že se zastřelí, zpacifikovali českobudějovičtí policisté. Došli si pro něj do bytu v panelovém domě, kde následně našli samopal s náboji. Muž byl opilý a není...

30. října 2025  14:15

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - MOSTY - ČECHY (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 161 volných pozic

Na sesternu zatím vozí beton, interna písecké nemocnice bude jako nová

Nemocnice v Písku ve velkém modernizuje. Opravuje internu a chirurgii. Plánuje také stavbu urgentního příjmu za 150 milionů korun, následovat má i úprava porodnice za podobně vysokou sumu.

30. října 2025  9:38

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

29. října 2025  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.