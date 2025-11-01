Podloubí v českobudějovické ulici Karla IV. pomalu chátrá, omítky u přilehlých pilířů začínají opadávat a lidé, kteří patřili mezi pravidelné návštěvníky, kolem budovy jen bez povšimnutí procházejí.
Kdysi živé okolí hotelu Malý pivovar v samém centru krajského města připomíná doby své největší slávy už jen vzdáleně. Na dveřích sice visí informace o rekonstrukci zařízení, stavební ruch však dosud nezačal. Kromě ubytovacích kapacit se na témže místě nacházela i kavárna a pivovarská restaurace, nyní nefunguje ani jedno.
Památkově chráněná budova patří státu, hospodaří s ní Budějovický Budvar. Ten už však připravuje plány na modernizaci historického objektu, která mu snad navrátí původní věhlas. Hotel zavřeli v červnu 2021 kvůli jeho technickému stavu, který neodpovídal současným potřebám.
„Budova celkově vyžadovala rozsáhlou rekonstrukci. Je energeticky velmi náročná, potrubí praská ve zdech,“ vysvětlila manažerka komunikace národního pivovaru Barbora Povišerová. Ujistila, že Budvar s hotelem nadále počítá.
Aktuálně mají s budoucím provozovatelem odsouhlasený vzorový pokoj, na jehož základě nyní pracují na projektu. Povišerová očekává, že Budvar získá stavební povolení v létě 2026 a rekonstrukce začne v posledním čtvrtletí téhož roku. Potrvá přibližně dvanáct měsíců, opravený hotel se má tedy návštěvníkům otevřít koncem roku 2027. Na kolik úpravy vyjdou, pivovar nesdělil.
Přilehlou restauraci Budvarka navštěvoval například Ondřej Talíř. Aktuální stav objektu je podle něj smutný, o plánech Budvaru na jeho opravu neměl tušení a vítá je. „Jakákoliv neudržovaná budova v centru města je samozřejmě špatně, a obzvlášť taková, která měla velkou kulturně-společenskou přidanou hodnotu,“ komentoval.
Spolu s hotelem plánuje pivovar otevřít nový provoz, který na původní Budvarku naváže. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí na začátku roku 2017, nabízela nekuřácké prostředí až pro 140 hostů, ale na podzim 2022 zavřela. Talíř doufá, že se podaří na tyto podle něj povedené úpravy navázat a udělat z restaurace moderní pivnici, která si však zachová budějovického ducha.
Plány Budvaru na rekonstrukci Malého pivovaru nicméně nejsou ničím novým. V říjnu 2023 o nich mluvil ředitel Petr Dvořák s tím, že pivovar dokončuje dokumentaci pro stavební povolení. Oprava, jejímž cílem byla modernizace hotelu a zvětšení jeho kapacit, podle jeho tehdejšího vyjádření měla začít následující rok a trvat rok a půl.
„Předpokládám, že v druhé polovině roku 2024 by se mohlo začít stavět. Chceme Malému pivovaru vrátit lesk a slávu, protože ta budova už je vybydlená, proto ji teď využíváme víceméně jenom jako ubytovnu,“ řekl tehdy pro ČTK.
Po uzavření sloužil hotel i lidem, kteří prchali před válkou na Ukrajině. Budvar jim nabídl jeho kapacitu od března 2022 do téhož měsíce roku 2024. Povišerová uvedla, že na začátku v něm žilo přibližně osmdesát uprchlíků, postupně však jejich počet klesal. Ke konci jich bylo už pouze šestadvacet. Manažerka komunikace národního pivovaru však upozornila, že tento krok nikterak neoddálil plány na rekonstrukci hotelu.
„Zdržení bylo způsobené tím, že jsme museli přepracovat projekt a optimalizovat ho tak, aby dával ekonomický i provozní smysl. Vše je nyní hotové a projekt pokračuje podle plánu,“ upřesnila.
V době, kdy Budvar své kapacity nabídl pro uprchlíky, personální ředitelka Monika Grešová souvislost mezi odsunutím rekonstrukce a ubytováním Ukrajinců naznačila. „Hotel byl zavřený, protože jsme se připravovali na jeho rekonstrukci. Ta prozatím počká a pokoje využijí lidé prchající před válkou. Je tam 80 míst,“ sdělila tehdy MF DNES.