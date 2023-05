Další zdražení už nemusíme přežít, obávají se jihočeští hostinští

Na plánované změny už se připravují například v Hospůdce Na návsi ve Vidově na Budějovicku, kde už u jídla i pití letos ceny jednou zvedali.

„Pivo jsem zdražil o tři koruny na půllitr, jídla a další pití řádově o jednotky korun. Hospodu jsem otevíral teprve letos v lednu a současný návrh vnímám jako kudlu do zad. Je to hrozný průšvih, a kdybych měl říci, co si o podobě balíčku myslím, musel bych být sprostý,“ svěřuje se provozovatel Ondřej Vlk.

Nad úvahami, u jakých nápojů by dnes ještě mohl zvyšovat cenu, pouze kroutí hlavou. „Přiznám se, že už není kam výš ceny hnát, ale asi budu muset ještě nějaký prostor najít. Moc si to ale neumím představit, protože už teď lidé hodně na ceny nadávají. Sice nám hostů i díky lepšícímu se počasí přibývá, ale v průměru si dají o pivo nebo dvě méně,“ říká Vlk a doplňuje, že další zdražení řada hospod nemusí přežít.

O něco smířlivěji reaguje na nový balíček Růžena Drhovská, majitelka Hospody v pekárně v Kaplici na Krumlovsku, podle níž už se dnes podnikání v pohostinství téměř vůbec nevyplatí.

„Máme jedinou výhodu v tom, že jsme ve vlastním objektu, takže neplatíme nájem. Dnes už máme otevřeno jen v pátek a v sobotu, což se nám vyplatí víc, než kdybychom otevírali denně,“ vysvětluje Drhovská s tím, že naposledy zdražovali pivo letos v lednu, a to o tři koruny na půllitr.

„Snažíme se ceny zvyšovat co nejméně, už toho prostoru ale moc nemáme. Máme také velké štěstí na zákazníky, chodí sem většinou důchodci nebo známí, kteří pracují v zahraničí. Hodně si také pomáháme kulturními akcemi, které u nás pořádáme,“ dodává Drhovská.

Řady malých podniků se ale plánované změny nijak nedotknou, jelikož nejsou plátci DPH. Například v Baru U Zlaté Husy v Písku s konsolidačním balíčkem nebudou ceny nápojů nijak zvyšovat, pokud jim zboží nezdraží sám výrobce. Provoz jim ale za současných podmínek komplikují další nařízení a zejména vyšší provozní náklady.

„Zdražím a odradím zákazníky“

„Málokdo si uvědomuje, že státu odevzdáváme řadu dalších poplatků. Velké problémy nám dělá také Ochranný svaz autorský, kterému ročně odvádím 20 tisíc, abych si v podniku mohl pouštět hudbu. Vůbec se nedivím, že to na vesnicích nechce nikdo dělat, je to velká otročina. Pokud si někdo myslí, že na provozování hospod zbohatneme, je to velký omyl,“ popisuje provozovatel píseckého baru René Vachta.

Přesto, že nový daňový balíček začne platit nejdřív v lednu, řada provozovatelů se už nyní obává jeho důsledků. Kvůli ekonomické situaci se gastroprůmysl dlouhodobě potýká s odlivem zákazníků a zdražení nápojů by to mohlo ještě podpořit.

„Lidí chodí čím dát tím méně a zdražení by to mohlo ještě zhoršit. Je to dvousečná zbraň, zdražit budu muset, abych si udržel podnik, ale zároveň tím dost možná odradím spoustu zákazníků. Dříve to tu bylo tak, že do restaurace a hospody si mohl zajít každý. Blížíme se ale tomu, že do nich budou chodit jen ti, kteří si to mohou dovolit,“ myslí si David Dvořák z budějovické kavárny U Vás. Provozuje i oblíbené autíčko na Sokolském ostrově.

Dodal, že kvůli navyšování vstupních nákladů se zdražování nevyhnulo ani letošní sezoně. „Na Sokolském ostrově čepujeme do vratných kelímků, které se vozí na mytí do speciálního zařízení. Oplach jednoho stojí už pět korun, to se musí promítnout do ceny všech nápojů, které do nich natočíme,“ přibližuje Dvořák.

Nutného zdražování se naopak nebojí v podnicích spadajících do takzvané zážitkové gastronomie. Svým zákazníkům zpravidla nabízejí nadstandardní servis, a ti se proto nebrání ani vyšším cenám. To je případ kavárny a pražírny Větev v Miroticích na Písecku.

„Pokud se DPH zvýší, zdražíme a lidé si budou muset připlatit, jinak to ani nejde. Odlivu zákazníků se ale nebojím. Kromě místních si nás vyhledávají zákazníci z celé republiky. Chtějí dobrou kávu a připlatit si za kvalitu pro ně není problém,“ říká majitel Vladimír Macour.