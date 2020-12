Plná restaurace je zatím sen hospodských. Zájem hostů je malý, ruší večírky

Prosinec je přitom v tržbách tradičně jedním z nejlepších měsíců v roce, zejména díky předvánočním večírkům. Letos to bude jinak. Radost z otevření střídá nejistota, jestli budou hosté ochotní se do podniků vracet.

„Uklízíme, chystáme se. Je těžké se na cokoli připravovat, stále nevíme, co nás čeká. Po jarní uzávěře to trvalo 14 dní, než se lidé do hospody vrátili. Přetrvávají u nich nejspíš obavy. Telefonáty s rezervacemi na pátek a víkend už máme, rozhodně to ale není žádná velká vlna zájmu,“ říká Michal Polodna, manažer restaurace Ostrov v Písku.

Jelikož dovnitř bude moci kvůli pokračujícím vládním omezením jen polovina zákazníků oproti normálu, budou zatím nabízet užší výběr jídel. Podle nařízení platí, že u stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé a podniky zavřou ve 22 hodin.

„Těšíme se, až budeme moci mít plnou hospodu. Chceme podnikat na sto, ne na padesát procent,“ přidává šéf restaurace.

V úterý nebyl problém si zamluvit stůl na páteční večer ani v oblíbených podnicích v krajském městě. Velký úklid za sebou má i Karel Sarauer, který provozuje tradiční hostinec U Černého koníčka v Žižkově třídě v Budějovicích.

„Aspoň k něčemu to zavření bylo. Hospodu jsme vyčistili, přeleštili, samozřejmě vydezinfikovali a něco přemalovali. Zároveň jsme ji vánočně nazdobili, svátky nám naštěstí nikdo zakázat nemůže. Teď tady doděláváme poslední drobnosti,“ líčí s nadsázkou zkušený podnikatel.

V úterý 1. prosince se většina restaurací připravovala na restart ve čtvrtek 3. prosince. Na snímku je vrchní servírka českobudějovické hokejové restaurce Gerbera Michala Šustrová.

Polovina kapacity je v jeho podniku zhruba 60 hostů. „Schovali jsme některé židle a stoly. Jsme rádi, že otevřeme, ale ty tržby kvůli tomu budou přirozeně nižší. Větší skupiny si návštěvu rozmyslí. Taky už nám někteří zrušili rezervace typu firemních večírků,“ popisuje.

Do podniku volají ti, kteří se dozvěděli, že mohou vyrazit na čepované pivo.



V úterý kolem poledne spočítal Karel Sarauer rezervace na polovinu dovolené kapacity pro čtvrtek a pátek. Těch předvánočních podle něj zatím tolik není.

„Stále pro nás platí omezení“

K Černému koníčkovi chodí místní řadu let. „To, že tu jsme dlouho, ale neznamená, že jsme schopní takovou situaci dlouhodobě zvládnout. Stát něco připravil, peníze dal zaměstnancům, ale nám živnostníkům minimum. Teď jsme tři měsíce bez příjmů a vznikají statisícové ztráty. Naštěstí jsme nikoho nepropustili,“ zdůrazňuje Sarauer.

Doufá, že si někdo uvědomí, že s poloviční kapacitou budou nižší tržby a v provozu nebude potřeba tolik personálu. „Jsem zvědavý, jak bude toto vláda kompenzovat,“ dodává.

Otevře i českobudějovická restaurace Gerbera, kam chodí přes den lidé na oběd a večer podnik navštěvují ve velké míře hokejoví fanoušci. „Jsem zvědavý, kolik lidí dorazí. Pořád je řada z nich na home office a podle počtu rezervací to zatím nevypadá na nějaký velký nápor. Pro mě osobně je to velká neznámá. Postupně se zrušily i vánoční akce, na kterých máme i sto a více hostů,“ hodnotí provozovatel Lukáš Ašenbryl.

Ke stolům bude moci přijít s ohledem na nařízení vlády přibližně 60 až 70 hostů. To podle podnikatele pokryje alespoň náklady.

Ašenbryl zmiňuje, že po necelých dvanácti letech končí s provozem hospody v Malém pivovaru v centru Budějovic. Finanční rezervy už použil. Budvarku po něm převezme majitel, tedy Budějovický Budvar.

A Michal Vlček ze strakonické restaurace Jiskra čeká, že si ještě nějaký čas budou zákazníci odnášet jídlo s sebou, jako tomu bylo i po znovuotevření na jaře. „Myslím, že první čtyři dny v provozu ukážou, jak se lidem chce, či nechce chodit do hospod,“ uvažuje. I on potvrzuje, že velké firmy večírky ruší.